06.08.2020, 08:42

Как юристы обманули пенсионерку: пообещали, что дело — выигрышное, взяли огромную сумму денег за работу и исчезли


Оксана Авдеева
EST
500 eurot.
Foto: Andres Putting

Жительница Таллинна Валентина Васильевна (имя изменено) до сих пор находится в шоке: ее родственники в России умерли, оставив ей наследство. Но так как она живет и работает в Эстонии, то она нашла юриста, который бы выступал как ее доверенное лицо в России и занимался бы ее делами на месте. Юрист заверил, что наследство уже фактически в ее кармане. Взял крупную пред-оплату за свои услуги и… исчез. Теперь все сроки вышли, и наследство уплыло. Что следует знать, чтобы не быть обманутым юристом, и кто их вообще контролирует, выясняла ”МК-Эстония”.

Рассказывая эту историю, пенсионерка плачет: она отдала юристу из России почти все свои накопления.

”Но и наследство там было приличным, — вытирает слезы она. — У меня тут дочь осталась одна с двумя маленькими детьми в съемной квартире, муж ее бросил, и я думала, что продам то наследство в России и помогу ей, чтобы она купила себе здесь трешку и машину. Но пропало в итоге все…”

”Наследство уже в кармане”

Валентина Васильевна рассказывает, что находилась дома после операции, когда ей позвонила старая подруга из России и сказала, что ее отец, оказывается, умер.

”Папаша мой бросил нас с матерью, когда мне было два года, — рассказывает пенсионерка. — Пил, гулял, а в начале 90-х вообще уехал жить в Россию к матери. Там остепенился, нашел работу, открыл свой бизнес. А в мае прошлого года умер”.

Однако узнала она об этом не сразу: мобильный телефон у нее появился лишь недавно, до этого был только домашний настольный.

”У подруги был только мой настольный номер. И только когда меня выписали из больницы после плановой операции, она смогла до меня дозвониться и сообщить, что мой отец, оказывается, уже несколько месяцев как умер”, — говорит она.

Посовещавшись с дочерью, женщина решила, как окрепнет, ехать в Россию. Ведь наследство, по их прикидкам, было там приличным.

”Других детей у него, насколько я знаю, не было, — говорит пенсионерка. — Я поехала, но чуть-чуть опоздала! Буквально на пару дней позже обратилась к нотариусу. Но он сказал, что юрист поможет восстановить права на наследство через суд”.

По совету знакомых Валентина Васильевна нашла юриста, который сказал, что займется делом.

”Молодой, симпатичный, вежливый, — описывает впечатления от юриста она. — Сказал, что это — очень простое дело, и наследство, считай, у меня в кармане. Заплатила я ему деньги и со спокойной душой уехала в Эстонию”.

Юрист после этого выслал ей по электронной почте пару документов для ознакомления, а потом… пропал.

”Время идет. От него — ни ответа, ни привета, — рассказывает, волнуясь, пожилая женщина. — Пишу, звоню — не отвечает. В итоге через подругу — позвонила ей, та сходила к нему в бюро — выяснила, что он никаких заявлений в суд еще даже не подал. ”Были неотложные дела”, — сказал он.

”Целую ваши ручки”

Видя, что дело принимает такой оборот, Валентина Васильевна вновь поехала в Россию. Пришла в бюро к этому юристу и потребовала объяснений.

”Он сказал, что у него тяжело заболел ребенок, — описывает беседу пожилая женщина, — и он не мог никакие дела вести, все время ездил с ним по больницам. Деньги вернуть он пока не может, потому что много ушло на лечение, но скоро начнет брать новые заказы и все вернет. Я спросила: ”Что же делать? Я могу так вообще остаться без наследства”. Он ответил, что есть у него один знакомый, ”который работает особым методом”. И он сможет помочь”.

Пенсионерка пошла к этому знакомому. Его звали Борис Иванович. Тот, внимательно выслушав, сказал, что дело — уже швах, но ”благодаря своим знакомствам, если вы понимаете, о чем я” — он может помочь.
”И запросил за ”помощь”, потому что там будут задействованы несколько лиц, 250 000 рублей, — говорит женщина. — Но заверил, что гарантия 100%”.

Скрепя сердце, пенсионерка попросила дочь выслать ей деньги, которые она копила себе на похороны.

”Юрист обещал, что мы получим наследство суммой в 50 раз больше уплаченного, и игра стоит свеч, — начинает опять плакать пенсионерка. — Отдала я ему деньги. И уехала обратно в Эстонию”.

А дальше картина маслом: на все звонки с вопросами, как идут дела, юрист неизменно отвечал, что ”уже подмазано, и телега вот-вот поедет”.
”Он был всегда такой любезный, — подчеркивает пожилая женщина. — Все время передавал свое почтение моей дочери, интересовался здоровьем ребятишек и разговор завершал словами ”Целую ваши ручки”. Чуть помоложе меня, очень импозантный мужчина”.

В итоге прошло восемь месяцев, а ”телега все не ехала”. И в разговоре со старой подругой Валентина Васильевна обмолвилась, что наследство ей все никак ”из-за проволочек в суде”, как заверял Борис Иванович, не получить.

”Ох, считай, что уже все, — заволновалась подруга. — Ведь надо было уложиться в полгода”.

Расстроенная пенсионера бросилась звонить Борису Ивановичу. Тот поднял трубку, внимательно выслушал и заверил, что ”подруга ошибается, потому что есть юридические тонкости, о которых мы говорили”. И, сославшись на то, что сейчас он немного занят ”на встрече с коллегами”, пообещал перезвонить.

”Но звонка ни в этот, ни на следующий день так и не последовало, — вздыхает Валентина Васильевна. — Когда же я позвонила сама, телефон был уже выключен”.

Дочь посоветовала ей сходить на консультацию к юристу в Эстонии, чтобы тот дал свою оценку происходящему. И тот, изучив все документы, сказал, что изначально у пенсионерки еще были шансы получить наследство. Но когда прошел год со смерти отца, восстановить срок принятия наследства уже было невозможно.

”Борис Иванович, получается, сознательно водил меня за нос, — говорит пожилая женщина. — То, что он позиционировал как ”подмазать телегу”, было моим законным правом. И заявление в суде приняли бы и так. А потом дело стало и вовсе бесперспективным, но он меня заверял, что вот-вот — и будет результат!”

На вопрос, сколько же она в общей сложности потратила на это дело в России, пенсионерка, плача, отвечает, что более 4000 евро. Все свои сбережения.

”Я спросила у юриста здесь, могу ли я как-то потребовать эти деньги у Бориса Ивановича, — добавляет пожилая женщина. — Он ответил, что только через суд. Но судиться с юристом в чужой стране — это платить еще одному юристу, а мне этих двух уже хватило!”

Взгляд изнутри

Председатель правления Адвокатуры Эстонии Яанус Техвер поясняет, что регуляция деятельности юристов и адвокатов в разных странах различается. И, например, в Эстонии адвокатов контролирует Адвокатура Эстонии, а деятельность юристов государство, по сути, не контролирует и никак не регулирует. Так что если вы недовольны деятельностью юриста — можно обращаться только в суд.

Опытный юрист, попросивший не раскрывать его фамилию и название бюро, сказал, что для многих юридика — это бизнес. И каждый из них ведет этот бизнес на свое усмотрение.

”Работа юристов регулируется исключительно договором. Можно также составить договор подряда, в котором подробно указать, что, в какие сроки и за какую плату юрист обязуется сделать. И если юрист не соблюдает договор, то обращаться в суд, — отмечает он. — Так что если юрист просит у вас всю сумму вперед или крупный аванс, обещая быстро выиграть процесс, и при этом не хочет подписывать договор, то нужно быть внимательнее”.

Наша справка

По законам РФ, пропустив срок принятия наследства (полгода со смерти наследодателя), вы утратите право на наследство. Но существует ряд исключений.

В частности, если вы докажете в суде, что не знали и не должны были знать об открытии наследства или пропустили указанный срок по другим уважительным причинам.

К числу таких причин относят обстоятельства, связанные с личностью истца, например, тяжелую болезнь, беспомощное состояние, неграмотность и тому подобное, если они препятствовали принятию наследником наследства в течение всего срока, установленного для этого законом.
Не являются уважительными такие обстоятельства, как кратковременное расстройство здоровья, незнание гражданско-правовых норм, касающихся сроков и порядка принятия наследства, отсутствие сведений о составе наследственного имущества и тому подобное.

Обратиться в суд нужно в течение полугода после того, как исчезли мешавшие принятию наследства обстоятельства. Если вы пропустите и этот срок, восстановить срок принятия наследства будет невозможно.

Читайте также: