Как юристы обманули пенсионерку: пообещали, что дело — выигрышное, взяли огромную сумму денег за работу и исчезли

Рассказывая эту историю, пенсионерка плачет: она отдала юристу из России почти все свои накопления.

”Но и наследство там было приличным, — вытирает слезы она. — У меня тут дочь осталась одна с двумя маленькими детьми в съемной квартире, муж ее бросил, и я думала, что продам то наследство в России и помогу ей, чтобы она купила себе здесь трешку и машину. Но пропало в итоге все…”

”Наследство уже в кармане”

Валентина Васильевна рассказывает, что находилась дома после операции, когда ей позвонила старая подруга из России и сказала, что ее отец, оказывается, умер.

”Папаша мой бросил нас с матерью, когда мне было два года, — рассказывает пенсионерка. — Пил, гулял, а в начале 90-х вообще уехал жить в Россию к матери. Там остепенился, нашел работу, открыл свой бизнес. А в мае прошлого года умер”.

Однако узнала она об этом не сразу: мобильный телефон у нее появился лишь недавно, до этого был только домашний настольный.

”У подруги был только мой настольный номер. И только когда меня выписали из больницы после плановой операции, она смогла до меня дозвониться и сообщить, что мой отец, оказывается, уже несколько месяцев как умер”, — говорит она.

Посовещавшись с дочерью, женщина решила, как окрепнет, ехать в Россию. Ведь наследство, по их прикидкам, было там приличным.

”Других детей у него, насколько я знаю, не было, — говорит пенсионерка. — Я поехала, но чуть-чуть опоздала! Буквально на пару дней позже обратилась к нотариусу. Но он сказал, что юрист поможет восстановить права на наследство через суд”.

По совету знакомых Валентина Васильевна нашла юриста, который сказал, что займется делом.

”Молодой, симпатичный, вежливый, — описывает впечатления от юриста она. — Сказал, что это — очень простое дело, и наследство, считай, у меня в кармане. Заплатила я ему деньги и со спокойной душой уехала в Эстонию”.

Юрист после этого выслал ей по электронной почте пару документов для ознакомления, а потом… пропал.

”Время идет. От него — ни ответа, ни привета, — рассказывает, волнуясь, пожилая женщина. — Пишу, звоню — не отвечает. В итоге через подругу — позвонила ей, та сходила к нему в бюро — выяснила, что он никаких заявлений в суд еще даже не подал. ”Были неотложные дела”, — сказал он.