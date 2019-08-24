Как выбрать собаку для пожилого человека и какие породы подойдут лучше

На протяжении многих веков именно собаки являются верными компаньонами и помощниками людей. С ними мы не одиноки, заняты интересным и добрым делом, забываем о своих проблемах. Даже простое поглаживание собаки снимает стресс и положительно влияет на нервную систему, успокаивает, поднимает настроение. "МК-Эстония" поговорила с кинологами и выяснили, как правильно выбрать верного друга для пожилого человека.
Во-первых, выбирать собаку нужно исходя из образа жизни хозяина. Энергичным пенсионерам можно завести активную собаку, а спокойные породы больше подойдут старикам, ведущим размеренный образ жизни.
Кинологи советуют выбирать собак небольшого размера. Удерживать на поводке крупного пса, бегущего за кошками, довольно трудно. А слишком маленькие собачки юркие, могут пролезать в узкие проемы в заборах, и выловить животное для пожилого человека задача не из легких. На прогулках или во время мытья может возникнуть потребность взять собаку на руки, поэтому рекомендуется обратить внимание на породы не тяжелее 15 кг.
Важно, чтобы у собаки был приятный нрав. Хороший компаньон и друг пенсионера тот, кто поднимает настроение. Ненавязчивый, послушный, но веселый и всегда готовый поиграть, а самое важное, дружелюбный — вот идеальный пример собаки для пожилого человека.
Не стоит покупать для пожилого человека собаку, у которой могут быть частые проблемы со здоровьем. Кинологи рекомендуют перед покупкой пса провести тесты, по возможности узнать про родственников будущего питомца, их здоровье, самостоятельно осмотреть и прощупать собаку: нет ли у нее грыжи, неприятного запаха из полости рта, в каком состоянии глазки, ушки, лапки.
Что касается шерсти, то предпочтение лучше отдать гладкошерстным или жесткошерстным собакам, которые не требуют частой стрижки и расчесывания. Собаки длинношерстных пушистых пород нуждаются в регулярном вычесывании, а некоторым нужна стрижка у профессиональных грумеров, что требует еще и финансовых вложений.
В выборе между щенком и взрослой собакой тоже есть два нюанса. Щенки нуждаются в заботе и внимании, частых кормлениях и выгулах, воспитании навыков чистоплотности, тренировке команд. Это хорошо тем, что забота о питомце увлекает, помогает отвлечься, наполняет жизнь смыслом. Зато взрослая собака обычно спокойнее и, как правило, уже обученная. Но важно учитывать, что собаки живут 10–15 лет, а старики крайне привязаны к своим домашним питомцам.
Ши-тцу
Ши-тцу — одна из древнейших пород из Китая. До ХХ века собаки этой породы были исключительными, особыми животными при дворе китайского императора. Это небольшая лохматая собака с длинной шерстью. Рост до 27 см, вес 4,5–8 кг. Окрас разноцветный, преобладают сочетания белого, коричневого и черного цветов, иногда рыжего.
С китайского языка название переводится как ”львенок”. Ши-тцу — собаки-компаньоны с ласковым и дружелюбным характером. Они хорошо чувствуют и понимают своих хозяев, ладят с детьми и легко поддаются обучению. Ши-тцу даже могут быть домашними собаками и справлять нужду в лотке.
”Пожилой владелец ши-тцу был просто в восторге от своей собаки, — рассказывает кинолог Александр. — Так получилось, что он жил вдали от своих родных, а собака была его семьей. Так его пес не отходил от него. Он просыпался вместе с ним; даже если старик просто шел к окну, за ним неотступно следовал его ”хвостик”.
Другие владельцы тоже рассказывают о такой преданности этой породы. Благодаря своей привязанности к людям ши-тцу являются идеальными спутниками для пожилых и одиноких людей.
Пудель
Пудель — одна из умнейших пород собак. Современные пудели не являются охотничьими, а относятся к группе декоративных собак.
Выведенный во Франции, в Европе пудель известен с XV–XVI веков и раньше считался собакой особ королевских кровей. Пудели бывают разных размеров: крупные — 45–60 см в холке, малые — 35–45 см, карликовые — 28–35 см, той — ниже, 28 см в холке.
Живут долго, могут доживать до 18–20 лет. У них длинная, курчавая шерсть и разнообразный окрас, от черного до ярко оранжевого. Пудели — умные, внимательные и легко обучаемые собаки.
ТОП
”Они не просто верные собаки, но еще и очень смелые. Пудель, владелицей которого была бабушка моей знакомой, спас ее от грабителей. Они гуляли по парку, а какой-то парень вылетел из кустов и пытался вырвать сумочку. Но пудель, наскакивая и громко лая, его отпугнул, и теперь он навсегда ее герой. История как в кино, только вот собаки и в реальности действительно преданные и любящие существа”, — говорит кинолог Дарья Пономарева.
Японский хин
Японский хин — декоративная порода собак, выведенная в Японии. Хины ростом около 25 см, весом до 4 кг.
Это маленькие, элегантные собаки с широкой мордой и длинной роскошной шерстью. При этом собаки этой породы не требуют особого ухода. Хины очень чистоплотные. Грязь с шерсти скатывается, и она не пачкается даже в плохую погоду. Расчесывать нужно пару раз в неделю.
Эти собаки почти не лают и любят спокойствие. Не суетливые и уравновешенные, они будут тихо ждать внимания, если хозяин занят. Хины способны полностью приспосабливаться к образу жизни владельца: с активным человеком с радостью будут гулять по несколько раз в день, а с домоседом ограничатся редкими прогулками и местом на диване.
”Дедушка всегда добром поминает своего верного хина, — рассказывает студентка Анастасия. — Мы, внуки, подарили ему собаку этой японской породы, и он очень к ней привязался. Они нашли друг друга. Оба ”интеллигенты”: пес был с чувством собственного достоинства и не терпел грубости. Посторонних он тоже не любил, но с хозяином у них была особая связь, они понимали друг друга без слов”.
Вельш-корги
Корги, древняя порода пастушьих собак из Уэльса, относится к семейству овчарок, хотя и довольно миниатюрных. Это собаки невысокого роста, около 30 см и с массой тела до 14 кг.
Корги веселые, подвижные и жизнелюбивые. Они доброжелательны и хорошо относятся к людям, при этом очень преданы своему хозяину. Корги легко уживаются с другими домашними животными и тепло относятся к детям. В уходе неприхотливы.
Кстати, существуют два основных вида вельш-корги — пемброк и кардиган. Кардиган спокойнее, рассудительнее и осторожнее, а пемброк более возбудимый, живой и чуткий.
”Пожилая дама рассказывала, что приобрела корги по примеру английской королевы Елизаветы II, — говорит кинолог Александр. — Увидела какой-то сюжет и влюбилась. Теперь у нее их два. Относится к ним как к детям, да и внукам они очень нравятся. Планирует завести еще одного — кардигана”.
Миттельшнауцер
Миттельшнауцер родом из Германии, прекрасная служебная собака средней величины, высотой 45–50 см, весом 14–20 кг.
Присущая им темная расцветка называется ”перец с солью”. Жесткая шерсть требует специального ухода — тримминга, выщипывания мертвых волос, потому что они не линяют естественным образом.
Главной особенностью миттельшнауцера является его живой темперамент, который сочетается с рассудительным спокойствием. Для него характерно благонравие, игривость и невероятная преданность своему хозяину.
Миттельшнауцеры бдительные и чуткие, поэтому в прошлом использовались для охраны, сопровождали дилижансы и голосом предупреждали об опасности возницу и пассажиров. Во время Первой мировой собаки этой породы состояли при Красном Кресте в качестве санитарных собак.
Скотчтерьер
Шотландский терьер, или скотчтерьер, — сильная и выносливая собака, выведенная в Шотландии. Окрас бывает черным, песочным или тигровым. Шерсть длинная, жесткая, но с мягким подшерстком. Хорошо приспосабливается к погодным условиям.
Скотчтерьер — собака с решительным и настойчивым характером. Однако они очень ласковые и нуждаются в любви хозяев. Шотландских терьеров часто называют ”большая собака в маленькой упаковке”, потому что они маленькие (высота в холке 25–28 см, а вес 8,5–10,5 кг), но при этом сильные и имеют мощные зубы.
Такая собака хорошо обучается, она послушная и верная хозяину. Однако у шотландских терьеров сильны охотничьи инстинкты и потребность в длительных прогулках. Подойдет активным пенсионерам и любителям долго погулять.
”Вспоминаю одну пожилую даму, у которой есть скотчтерьер по кличке Сарделька, — говорит кинолог. — Бабушка за ней не успевает, но зато чувствует себя молодой девочкой и зачастую забывает о своих болячках”.
Померанский шпиц
Померанцы были выведены в области Польши и Германии — Померании. Это небольшие собачки: высота в холке у миниатюрного цверг-шпица от 18 до 22 см, у малого шпица — от 23 до 29 см, а примерный вес 2–4,5 кг.
Расцветка у шпицев разная: встречается 11 окрасов, от привычных рыжего и черного до голубого и белого. Шпицы обладают веселым нравом и преданным характером, при этом отважны. Собаки любят движение, так что гулять придется часто. В то же время шпиц подстраивается под хозяина и не доставляет особых хлопот.
Померанский шпиц хорошо поддается дрессировке, но если не уделить внимания воспитанию, может стать эгоистичным и ревнивым. Приятную мягкую шерсть этих собак нельзя стричь, разрешена легкая окантовка. Кроме того, при регулярном расчесывании померанцы редко линяют и не раскидывают шерсть по дому.
”Знакомый дедушка, владелец померанского шпица, всегда говорит: ”Мне так нравится этот пушистый комочек. Он ласковый и пушистый, и внуки приезжать чаще стали, все просятся с ним погулять. Когда нахлынет грусть, он прыгает на мои колени и лижет своим шершавым языком мне лицо”. А еще хозяин сел на диету, потому что этот проворный малыш все пытается утащить с кухни, и чтобы не дразнить его, он стал есть реже”, — рассказывает Дарья Пономарева.
Шотландская овчарка
Шелти — овчарка родом из Великобритании. Это маленькая и очень красивая собака с длинной пышной шерстью. Высота в холке 33–40 см, а вес 6,5–12 кг.
Шелти грациозная и мягкая, настоящая ”интеллигентка” среди собак: любвеобильная и понимающая своего владельца, доброжелательная к окружающим, она полюбит знакомых и друзей своего хозяина, не будет агрессивной и ревнивой.
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