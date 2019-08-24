Как выбрать собаку для пожилого человека и какие породы подойдут лучше

В выборе между щенком и взрослой собакой тоже есть два нюанса. Щенки нуждаются в заботе и внимании, частых кормлениях и выгулах, воспитании навыков чистоплотности, тренировке команд. Это хорошо тем, что забота о питомце увлекает, помогает отвлечься, наполняет жизнь смыслом. Зато взрослая собака обычно спокойнее и, как правило, уже обученная. Но важно учитывать, что собаки живут 10–15 лет, а старики крайне привязаны к своим домашним питомцам.

Ши-тцу

Ши-тцу — одна из древнейших пород из Китая. До ХХ века собаки этой породы были исключительными, особыми животными при дворе китайского императора. Это небольшая лохматая собака с длинной шерстью. Рост до 27 см, вес 4,5–8 кг. Окрас разноцветный, преобладают сочетания белого, коричневого и черного цветов, иногда рыжего.

С китайского языка название переводится как ”львенок”. Ши-тцу — собаки-компаньоны с ласковым и дружелюбным характером. Они хорошо чувствуют и понимают своих хозяев, ладят с детьми и легко поддаются обучению. Ши-тцу даже могут быть домашними собаками и справлять нужду в лотке.

”Пожилой владелец ши-тцу был просто в восторге от своей собаки, — рассказывает кинолог Александр. — Так получилось, что он жил вдали от своих родных, а собака была его семьей. Так его пес не отходил от него. Он просыпался вместе с ним; даже если старик просто шел к окну, за ним неотступно следовал его ”хвостик”.

Другие владельцы тоже рассказывают о такой преданности этой породы. Благодаря своей привязанности к людям ши-тцу являются идеальными спутниками для пожилых и одиноких людей.

Пудель

Пудель — одна из умнейших пород собак. Современные пудели не являются охотничьими, а относятся к группе декоративных собак.

Выведенный во Франции, в Европе пудель известен с XV–XVI веков и раньше считался собакой особ королевских кровей. Пудели бывают разных размеров: крупные — 45–60 см в холке, малые — 35–45 см, карликовые — 28–35 см, той — ниже, 28 см в холке.

Живут долго, могут доживать до 18–20 лет. У них длинная, курчавая шерсть и разнообразный окрас, от черного до ярко оранжевого. Пудели — умные, внимательные и легко обучаемые собаки.

”Они не просто верные собаки, но еще и очень смелые. Пудель, владелицей которого была бабушка моей знакомой, спас ее от грабителей. Они гуляли по парку, а какой-то парень вылетел из кустов и пытался вырвать сумочку. Но пудель, наскакивая и громко лая, его отпугнул, и теперь он навсегда ее герой. История как в кино, только вот собаки и в реальности действительно преданные и любящие существа”, — говорит кинолог Дарья Пономарева.

Японский хин

Японский хин — декоративная порода собак, выведенная в Японии. Хины ростом около 25 см, весом до 4 кг.

Это маленькие, элегантные собаки с широкой мордой и длинной роскошной шерстью. При этом собаки этой породы не требуют особого ухода. Хины очень чистоплотные. Грязь с шерсти скатывается, и она не пачкается даже в плохую погоду. Расчесывать нужно пару раз в неделю.

Эти собаки почти не лают и любят спокойствие. Не суетливые и уравновешенные, они будут тихо ждать внимания, если хозяин занят. Хины способны полностью приспосабливаться к образу жизни владельца: с активным человеком с радостью будут гулять по несколько раз в день, а с домоседом ограничатся редкими прогулками и местом на диване.

”Дедушка всегда добром поминает своего верного хина, — рассказывает студентка Анастасия. — Мы, внуки, подарили ему собаку этой японской породы, и он очень к ней привязался. Они нашли друг друга. Оба ”интеллигенты”: пес был с чувством собственного достоинства и не терпел грубости. Посторонних он тоже не любил, но с хозяином у них была особая связь, они понимали друг друга без слов”.

Вельш-корги

Корги, древняя порода пастушьих собак из Уэльса, относится к семейству овчарок, хотя и довольно миниатюрных. Это собаки невысокого роста, около 30 см и с массой тела до 14 кг.

Корги веселые, подвижные и жизнелюбивые. Они доброжелательны и хорошо относятся к людям, при этом очень преданы своему хозяину. Корги легко уживаются с другими домашними животными и тепло относятся к детям. В уходе неприхотливы.