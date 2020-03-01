Как уберечься от заражения гриппом и коронавирусом

В конце января-начале февраля в Эстонии стала расти заболеваемость гриппом и инфекциями верхних дыхательных путей в целом. Люди заволновались. Положение с коронавирусом в мире тоже не помогает успокоить местных жителей, ведь заболевшие есть уже в России и Финляндии. Что делать, чтобы ничем не заразиться, чем защитить себя и свою семью, какие средства эффективны, а какие нет — разбиралась ”МК-Эстония”.
Любое заболевание легче предотвратить, чем лечить и бороться с последствиями. Поэтому каждый защищает себя, как может. Один добавляет чеснок в любое блюдо, другой прячет нос под шарфом и старается не дышать в общественных местах. А что посоветуют медики?
Медицинские маски
Некоторое время назад в столичных аптеках пропали из продажи обычные медицинские маски. Поддавшиеся панике люди скупали их пачками. А в некоторых центральных аптеках этого товара, казалось бы не первой необходимости, нет до сих пор. Все расхватали туристы, преимущественно из Азии. Китайцы у себя на родине практически все сейчас ходят в масках.
В аптеках и магазинах Эстонии можно встретить обычные маски по разным ценам. Поштучно — от 50 центов до евро, в упаковке — по 5–20 евро за упаковку из нескольких десятков штук. Есть ли разница между масками различных фирм и какую лучше купить?
”Маски делятся на медицинские одноразовые и специализированные хирургические, а также на стерильные и нестерильные. Кроме того, бывают маски-респираторы с клапаном, ”анатомические” медицинские маски. Но в наших аптеках продаются медицинские одноразовые маски, и в магазинах можно найти маску-респиратор, — комментирует провизор Südameapteerk Мариана Джаниашвили. — Производители могут быть разными, названия могут различаться, цвета в основном светлые — зеленоватый или голубой, и эти маски нестерильные. Хирургические маски используются для профессиональных целей в медицинских учреждениях, лабораториях, их нет в свободной продаже”.
Обычные одноразовые медицинские маски, по словам провизора, изготавливают из нетканых полимерных материалов и состоят из трех слоев, между которыми расположен антибактериальный фильтр. Чтобы не путать, какой стороной надевать маску, производитель делает одну сторону темнее. Хирургические маски имеют четыре слоя, которые позволяют увеличить время их использования. Кроме фильтра внутрь хирургической маски вшивается гидрофобный материал, который необходим для защиты лица от попадания биологических жидкостей.
”Если говорить о рутинном ношении медицинских масок в сезон гриппа, то, по данным ВОЗ, эффективность таких мер не доказана. В Китае очень многие ходят с масками. Но для них это, возможно, является распространенным обычаем или даже частью культуры. Там это средство защиты не столько от вирусов, сколько от пыли и загазованности города, — говорит главный специалист эпидемиологической готовности Департамента здоровья Елена Рябинина. — В наших условиях ношение маски на улице, конечно, не запрещается, но эффективность этой меры все-таки не подтверждена, а в случае неправильного использования даже может навредить, так как любая маска через какое-то время намокает от дыхания. Человек трогает маску, нос, глаза, потом ест этими руками, таким образом, маска может способствовать заражению. Ее необходимо менять вовремя и мыть после этого руки”.
Когда маска может пригодиться? Елена Рябинина приводит пример: допустим, вы чувствуете первые симптомы заболевания, но вам обязательно нужно куда-то поехать, например, к врачу. Тогда вы надеваете маску и едете.
”ВОЗ рекомендует надевать при пользовании транспортом маску тем, у кого появились первые симптомы заболевания. Конечно, мы не говорим о тех случаях, когда человек из-за болезни и так с трудом может дышать, — отмечает представитель Департамента здоровья. –
Если у вас дома кто-то заболел, вы можете использовать маску в то время, когда вам необходимо провести с ним какие-то процедуры, ведь это средство индивидуальной защиты. Если вы боитесь заразиться в общественном транспорте, то на время поездки тоже можно надеть маску. Но и паниковать по поводу ее отсутствия не стоит”.
Средства для дезинфекции рук
На волне поднятой коронавирусом шумихи некоторые производители дезинфицирующих средств для рук подсуетились и стали позиционировать свои антибактериальные гели как способ защиты именно от нового коронавируса, который, как и грипп, передается воздушно-капельным путем. Могут ли антибактериальные средства защитить от вирусов?
”Да, они эффективны, но рекомендуется использовать гели, спреи и салфетки на основе спирта, — отвечает Елена Рябинина. — Однако эти средства очень хороши в случае, если нет возможности вымыть руки с мылом. То есть мыть руки и после этого еще дополнительно обрабатывать их антибактериальным средством не нужно, тщательного мытья рук с мылом должно быть достаточно. Дезинфицирующие средства хороши в дороге. Ими стоит пользоваться по мере необходимости, а не с какой-то конкретно периодичностью — перед едой, перед курением, после поездки в общественном транспорте, где вы держались за перила, после посещения туалета, после визита в поликлинику и в других подобных ситуациях”.
Существуют различные формы выпуска антибактериальных средств: жидкости, жидкости с дозатором, спреи, гели и салфетки. Купить их можно как в аптеке, так и в обычном супермаркете. В основе всех средств лежит этиловый или изопропиловый спирт, также могут быть использованы смягчающие кожу добавки и ароматизаторы. Поскольку чем выше содержание спирта, тем больше эффективность, специалисты советуют выбирать средства с содержанием спирта не меньше 70%.
Дезинфицирующие средства уничтожают 99% бактерий в течение 30 секунд. Они эффективны против патогенных организмов, в том числе и грибковых, вирусов, даже ВИЧ, ротавируса, возбудителей туберкулеза. Чтобы хорошо продезинфицировать руки, нужно тщательно их обработать, уделив внимание пальцам и промежуткам между ними. В противном случае эффективность средства снизится.
Другие средства
Чтобы не болеть, необходимо обладать хорошим иммунитетом. Существуют ли эффективные средства для укрепления иммунитета, которые помогают противостоять вирусам?
”С октября-ноября начинается сезон гриппа и респираторных заболеваний. От гриппа есть эффективная вакцина, и хорошо бы вакцинироваться заранее. Это главное, что может защитить от заболевания”, — констатирует главный специалист эпидемиологической готовности Департамента здоровья Елена Рябинина.
Она добавляет, что своему иммунитету нужно помогать, главным образом, придерживаясь принципов здорового образа жизни: правильно питаясь, высыпаясь.
”Если мы говорим о народных методах, то каждый выбирает для себя подходящее средство по своему вкусу и опыту. Почему бы и нет? Например, чеснок, мед или перец чили. Кому-то они помогут, кому-то нет. Что касается различных средств, пищевых добавок и витаминов для повышения иммунитета, рекомендовать можно только средства, эффективность которых доказана”, — подчеркивает представитель Департамента здоровья.
Елена Рябинина добавляет, что не стоит назначать себе какие-то препараты самостоятельно. У всех людей разное здоровье, могут быть хронические заболевания, аллергия, поэтому, прежде чем что-то принимать даже по совету знакомых, лучше проконсультируйтесь с врачом или аптекарем.
Стоит отметить, что, в отличие от Эстонии, в России активно рекламируют препараты, стимулирующие иммунитет, которые призваны помочь организму противостоять вирусам. В сезон заболеваемости гриппом самими популярными в российских аптеках товарами становятся ”Арбидол”, ”Кагоцел”, ”Ингавирин”, ”Полиоксидоний”, ”Циклоферон” и т. п. Так сложилось, что наши соотечественники привозят эти средства для повышения иммунитета из своих поездок в соседнюю страну.
Но не все, что рекламируют и раскупают, полезно. В конце января портал ”Фонтанка.ру” опубликовал большое интервью главного фармаколога Санкт-Петербурга Александра Хаджидиса, в котором он расставил все точки над i.
”Когда мы говорим про иммуномодулирующие препараты, предназначенные якобы для противостояния вирусам, оценить их эффективность сложно, потому что сложно уточнить в их случае достоверные критерии эффективности. Иммунитет — материя темная и загадочная. В чем заключается его активирование? Образуются новые В- и Т-клетки, они получают новые компетенции и начинают ”сражаться” с вирусом или микробом. Но когда мы говорим о 5–7-дневном приеме ”иммуномодулирующего” препарата, на этот срок рассчитан курс лечения ими, то понимаем, что клетки за такое короткое время просто не смогли бы среагировать на вирус и начать работать так, как это описывают производители препаратов”, — объясняет Хаджидис.
Этого времени, по его словам, недостаточно для выработки эффективного клона специализированных иммунных клеток. В то же время, 5–7 дней — это период, за который организм сам способен справиться с вирусом и вывести его из организма.
Получается, многие из препаратов, продаваемых и рекламируемых в России в качестве повышающих иммунитет и противостоящих вирусам, не эффективнее аскорбиновой кислоты. Про популярный в России ”Арбидол”, однако, фармаколог рассказал, что его исследования проводились, в числе прочего, на солидных клинических базах (НИИ гриппа). Но их недостаточно, чтобы утверждать, что ”Арбидол” имеет убедительную базу эффективности и безопасности с высокой степенью достоверности. FDA отказалась регистрировать его как лекарственное средство.
Так что, прежде чем что-то купить и принять, следует хорошенько изучить вопрос и проконсультироваться со своим семейным врачом.
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