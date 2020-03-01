Как уберечься от заражения гриппом и коронавирусом

”Маски делятся на медицинские одноразовые и специализированные хирургические, а также на стерильные и нестерильные. Кроме того, бывают маски-респираторы с клапаном, ”анатомические” медицинские маски. Но в наших аптеках продаются медицинские одноразовые маски, и в магазинах можно найти маску-респиратор, — комментирует провизор Südameapteerk Мариана Джаниашвили. — Производители могут быть разными, названия могут различаться, цвета в основном светлые — зеленоватый или голубой, и эти маски нестерильные. Хирургические маски используются для профессиональных целей в медицинских учреждениях, лабораториях, их нет в свободной продаже”.

Обычные одноразовые медицинские маски, по словам провизора, изготавливают из нетканых полимерных материалов и состоят из трех слоев, между которыми расположен антибактериальный фильтр. Чтобы не путать, какой стороной надевать маску, производитель делает одну сторону темнее. Хирургические маски имеют четыре слоя, которые позволяют увеличить время их использования. Кроме фильтра внутрь хирургической маски вшивается гидрофобный материал, который необходим для защиты лица от попадания биологических жидкостей.

”Если говорить о рутинном ношении медицинских масок в сезон гриппа, то, по данным ВОЗ, эффективность таких мер не доказана. В Китае очень многие ходят с масками. Но для них это, возможно, является распространенным обычаем или даже частью культуры. Там это средство защиты не столько от вирусов, сколько от пыли и загазованности города, — говорит главный специалист эпидемиологической готовности Департамента здоровья Елена Рябинина. — В наших условиях ношение маски на улице, конечно, не запрещается, но эффективность этой меры все-таки не подтверждена, а в случае неправильного использования даже может навредить, так как любая маска через какое-то время намокает от дыхания. Человек трогает маску, нос, глаза, потом ест этими руками, таким образом, маска может способствовать заражению. Ее необходимо менять вовремя и мыть после этого руки”.

Когда маска может пригодиться? Елена Рябинина приводит пример: допустим, вы чувствуете первые симптомы заболевания, но вам обязательно нужно куда-то поехать, например, к врачу. Тогда вы надеваете маску и едете.

”ВОЗ рекомендует надевать при пользовании транспортом маску тем, у кого появились первые симптомы заболевания. Конечно, мы не говорим о тех случаях, когда человек из-за болезни и так с трудом может дышать, — отмечает представитель Департамента здоровья. –

Если у вас дома кто-то заболел, вы можете использовать маску в то время, когда вам необходимо провести с ним какие-то процедуры, ведь это средство индивидуальной защиты. Если вы боитесь заразиться в общественном транспорте, то на время поездки тоже можно надеть маску. Но и паниковать по поводу ее отсутствия не стоит”.

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