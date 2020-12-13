Как справиться с негативными последствиями ношения масок?

Распространение коронавируса в Эстонии перешло в фазу эпидемии, и весьма вероятно, что в ближайшее время нам всем придется жить по новым жестким правилам, среди которых будет требование носить маски в помещениях. ”МК-Эстония” узнала, о чем следует помнить, надевая маску, и как снизить ее вредное влияние.
Департамент здоровья, научный совет, Министерство социальных дел и Госканцелярия представили в четверг правительству объемный пакет, в котором предлагаются меры для ограничения распространения вируса, в том числе введение обязательства носить маску в помещениях и общественном транспорте.
По оценке Департамента здоровья, носить маску в закрытых помещениях необходимо, и этот вопрос будет решен в ближайшие дни, отметил генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланн, слова которого приводит Postimees. Требование будет обязательным для всех помещений, где есть скопления народа.
Среди обывателей мало кому это сообщение доставило радость, однако мнения разделились полярно: одни, не отрицая всех неудобств от ношения масок, все же носят их сами и требуют того же от окружающих, другие ставят причиняемые масками неприятности во главу угла и категорически отказываются носить их. Надо признать, что маска действительно не безупречное средство защиты.
Медицинские маски — изделие, закрывающее рот и нос носителя и обеспечивающее барьер для прямой передачи его микробиологических частиц слюны и носовой слизи в атмосферу. Но у жителей Эстонии уже имеется богатый опыт ношения масок, и каждый может назвать самые раздражающие их свойства: маска елозит по лицу, быстро становится влажной, размазывает косметику, раздражает кожу, направляет поток выдыхаемого воздуха в глаза, мешает дышать, и т. д., и т. п. Что же говорят о негативном воздействии масок специалисты?
Контактная аллергия
”В это время нарастающего распространения коронавируса польза от ношения маски перевешивает вред от дискомфорта”, — утверждает член Эстонского аллергического союза, дерматолог Майе Юриссон. По ее словам, возможность контактной аллергии, вызванной новой чистой маской, взятой из упаковки, очень мала и маловероятна. Хирурги постоянно используют эти маски в течение многочасовых операций, и все же контактная аллергия не превратилась в профессиональное заболевание.
Для сшитых многоразовых масок общие прогнозы неверны. Возникнет раздражение на коже или нет, зависит от того, имел ли человек в анамнезе контактную аллергию. В этом случае следует избегать контакта с аллергеном, и, как правило, люди получают инструкции от своего врача о том, каких химикатов следует избегать и где эти аллергенные химические вещества находятся/присутствуют. Наиболее распространенными контактными аллергенами являются отдушки, которые могут содержаться, например, в моющем средстве, используемом для стирки масок. Раздражение можно предотвратить или уменьшить, используя чистую маску.
Доктор Юриссон приводит пример: ”У моего пациента, носившего маску в течение рабочего дня, в уголках рта появились болезненные трещинки и покраснение. Трещины исчезли от цинковой мази, а более частая смена масок (не менее 2 масок в день) помогла проблеме исчезнуть и больше не повторяться”.
Зараза своя…
Если человек использует одну и ту же маску неоднократно, он нарушает основной принцип использования маски: маска должна быть чистой и часто сменяться. ”Многоразовую необходимо стирать, одноразовую использовать повторно нельзя. Риск повторного использования грязной маски связан с заражением самого носителя или передачей инфекции другим”, — говорит доктор Юриссон.
У нас есть микрофлора как во рту, так и на слизистой оболочке носа, которая также содержит небольшое количество так называемых ”плохих микробов”. За два часа и более ткань обычной медицинской маски накапливает в себе достаточно большое количество слюны и слизи, в которых содержится инфекция носителя. Происходит активное размножение этих микроорганизмов и под порывами ветра они выводятся из ткани в атмосферу. Таким образом, медицинская маска становится рассадником инфекции, а сам носитель начинает вдыхать гораздо более грязный воздух.
…и чужая
Пользователи соцсетей нередко обращают внимание, что в медучреждениях из контейнеров, предназначенных для утилизации использованных масок, люди вытаскивают маски ”почище”, чтобы надевать их. ”Если кто-то использует чужую маску, он рискует заболеть некоторыми инфекционными заболеваниями — от насморка и других ОРЗ до кишечных и кожных инфекций, — предупреждает доктор Юриссон. — Чужую многоразовую маску нельзя надевать даже после стирки”.
Трудно дышать
По словам врача общей практики Августа Сеппа, у людей, которые перестраховываются и носят маску практически постоянно, например, гуляя в парке или передвигаясь по немноголюдным улицам, длительное ношение маски снижает уровень кислорода в крови, отсюда — головная боль, гипоксия, снижение естественного иммунитета. Это особенно нежелательно при онкологических заболеваниях и при атеросклерозе. Маску имеет смысл носить в общественных местах (магазины, аптеки, медицинские учреждения, общественный транспорт), где передвигается много людей, и менять сразу, как только она стала ощутимо влажной.
Сухость глаз
По мнению специалистов Norman Optika, потоки воздуха изо рта и носа в направлении глаз вызывают усиленное испарение слез с роговицы глаз и сушат ее. Покраснение глаз, слезотечение, жжение, зуд или ощущение сухости в глазу — нередкие спутники длительного ношения маски. Сильнее всего сухость глаз выражена у тех, кто работает в маске за компьютером и редко моргает, и в худшем случае это может привести к воспалительным процессам. При сухости глаз людям трудно читать, работать, смотреть телевизор. Поскольку вирусы способны через носослезные каналы попадать на слизистые оболочки глаз, если зараженный опасной болезнью человек инстинктивно трет свои покрасневшие глаза, то вирус с его рук распространяется дальше и моментально оказывается на предметах в окружающем его пространстве. Выход — капли с искусственной слезой и визит к офтальмологу. Есть капли с разным составом, поэтому подходящие должен выбрать врач.
Запотевают очки
Маска на лице часто вызывает запотевание очков. Это снижает пропускную способность оптики, что несет опасность само по себе, и провоцирует желание дотронуться до маски и до лица. Протирание очковых линз различными подручными средствами портит их. Консультант Norman Optika рекомендует использовать спецсредства для защиты поверхности очковых линз от конденсата, которые доступны в виде салфеток, спреев, жидкостей.
Уши болят
Некоторые жалуются (особенно часто — обладатели пышной бороды), что резинки от маски давят и натирают уши. И если многоразовую маску можно сшить по собственным размерам, то отрегулировать одноразовые не всегда возможно. В Südameapteek нам посоветовали в случае дискомфорта подкладывать за ухо прослойку из ваты. А в соцсетях мы нашли ”лайфхак” в виде отрезка бельевой резинки с пришитыми к ней с двух сторон скрепками: лямки маски цепляются за скрепки и не беспокоят уши.
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