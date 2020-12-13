Как справиться с негативными последствиями ношения масок?

Департамент здоровья, научный совет, Министерство социальных дел и Госканцелярия представили в четверг правительству объемный пакет, в котором предлагаются меры для ограничения распространения вируса, в том числе введение обязательства носить маску в помещениях и общественном транспорте.

По оценке Департамента здоровья, носить маску в закрытых помещениях необходимо, и этот вопрос будет решен в ближайшие дни, отметил генеральный директор Департамента здоровья Юллар Ланн, слова которого приводит Postimees. Требование будет обязательным для всех помещений, где есть скопления народа.

Среди обывателей мало кому это сообщение доставило радость, однако мнения разделились полярно: одни, не отрицая всех неудобств от ношения масок, все же носят их сами и требуют того же от окружающих, другие ставят причиняемые масками неприятности во главу угла и категорически отказываются носить их. Надо признать, что маска действительно не безупречное средство защиты.

Медицинские маски — изделие, закрывающее рот и нос носителя и обеспечивающее барьер для прямой передачи его микробиологических частиц слюны и носовой слизи в атмосферу. Но у жителей Эстонии уже имеется богатый опыт ношения масок, и каждый может назвать самые раздражающие их свойства: маска елозит по лицу, быстро становится влажной, размазывает косметику, раздражает кожу, направляет поток выдыхаемого воздуха в глаза, мешает дышать, и т. д., и т. п. Что же говорят о негативном воздействии масок специалисты?

Контактная аллергия

”В это время нарастающего распространения коронавируса польза от ношения маски перевешивает вред от дискомфорта”, — утверждает член Эстонского аллергического союза, дерматолог Майе Юриссон. По ее словам, возможность контактной аллергии, вызванной новой чистой маской, взятой из упаковки, очень мала и маловероятна. Хирурги постоянно используют эти маски в течение многочасовых операций, и все же контактная аллергия не превратилась в профессиональное заболевание.

Для сшитых многоразовых масок общие прогнозы неверны. Возникнет раздражение на коже или нет, зависит от того, имел ли человек в анамнезе контактную аллергию. В этом случае следует избегать контакта с аллергеном, и, как правило, люди получают инструкции от своего врача о том, каких химикатов следует избегать и где эти аллергенные химические вещества находятся/присутствуют. Наиболее распространенными контактными аллергенами являются отдушки, которые могут содержаться, например, в моющем средстве, используемом для стирки масок. Раздражение можно предотвратить или уменьшить, используя чистую маску.