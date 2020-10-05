Как получить прожиточное пособие?

От редакции:

В 2020 году прожиточный минимум для одинокого человека или на первого члена семьи составляет 150 евро в месяц, на второго и каждого следующего члена семьи — 120 евро, на каждого несовершеннолетнего члена семьи — 180 евро. Получатель пособия, у которого все члены семьи являются несовершеннолетними, имеет право дополнительно получить социальное пособие в размере 15 евро. Размер прожиточного минимума регулярно пересматривают. При его определении исходят из минимальных расходов на продукты питания, обувь и одежду, а также на прочие товары и услуги для удовлетворения потребностей первой необходимости.

Прожиточное пособие — это помощь государства, которую выплачивает местное самоуправление. Ходатайствовать о прожиточном пособии могут как одинокие люди, так и семьи, у которых после вычета постоянных расходов на жилье (в пределах, установленных собранием местного самоуправления) нетто-доход за один месяц составляет меньше прожиточного минимума.

При назначении пособия членами одной семьи считаются проживающие на одной жилплощади и ведущие совместное хозяйство супруги или находящиеся в супружеских отношениях лица, родители на их содержании и дети, в том числе учащиеся и студенты до 24 лет. Если занесенный в Регистр народонаселения адрес учащегося или студента не совпадает с адресом его семьи, то он вправе получать прожиточное пособие в своем самоуправлении, если его семье оно было назначено в текущем или прошлом месяце.

Чтобы получить прожиточное пособие, нужно не позднее последнего рабочего дня месяца предоставить в местное самоуправление ходатайство. В нем следует указать имя ходатая и членов его семьи, их личные коды или даты рождения, а также социальное положение (ребенок, учащийся, студент, пенсионер, безработный, военнослужащий и т. п. ).

К ходатайству необходимо приложить документы, подтверждающие полученные в прошлом месяце нетто-доходы всех членов семьи и размер выплаченных алиментов. Если тот или иной вид или размер дохода невозможно подтвердить документально, можно подкрепить его собственноручной подписью.