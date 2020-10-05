Как получить прожиточное пособие?

"В последнем номере в статье про безработных вы упомянули про прожиточное пособие. И что его могут получать как семьи, так и одинокие люди. Не могли бы вы подробнее рассказать, кто имеет на него право и как это пособие получить? Может быть, мы тоже имеем на него право, просто не знаем. И как считается прожиточный минимум? Я думаю, и другим эта информация может быть полезна", — пишет читательница "МК-Эстонии" Анна.
От редакции:
В 2020 году прожиточный минимум для одинокого человека или на первого члена семьи составляет 150 евро в месяц, на второго и каждого следующего члена семьи — 120 евро, на каждого несовершеннолетнего члена семьи — 180 евро. Получатель пособия, у которого все члены семьи являются несовершеннолетними, имеет право дополнительно получить социальное пособие в размере 15 евро. Размер прожиточного минимума регулярно пересматривают. При его определении исходят из минимальных расходов на продукты питания, обувь и одежду, а также на прочие товары и услуги для удовлетворения потребностей первой необходимости.
Прожиточное пособие — это помощь государства, которую выплачивает местное самоуправление. Ходатайствовать о прожиточном пособии могут как одинокие люди, так и семьи, у которых после вычета постоянных расходов на жилье (в пределах, установленных собранием местного самоуправления) нетто-доход за один месяц составляет меньше прожиточного минимума.
При назначении пособия членами одной семьи считаются проживающие на одной жилплощади и ведущие совместное хозяйство супруги или находящиеся в супружеских отношениях лица, родители на их содержании и дети, в том числе учащиеся и студенты до 24 лет. Если занесенный в Регистр народонаселения адрес учащегося или студента не совпадает с адресом его семьи, то он вправе получать прожиточное пособие в своем самоуправлении, если его семье оно было назначено в текущем или прошлом месяце.
Чтобы получить прожиточное пособие, нужно не позднее последнего рабочего дня месяца предоставить в местное самоуправление ходатайство. В нем следует указать имя ходатая и членов его семьи, их личные коды или даты рождения, а также социальное положение (ребенок, учащийся, студент, пенсионер, безработный, военнослужащий и т. п. ).
К ходатайству необходимо приложить документы, подтверждающие полученные в прошлом месяце нетто-доходы всех членов семьи и размер выплаченных алиментов. Если тот или иной вид или размер дохода невозможно подтвердить документально, можно подкрепить его собственноручной подписью.
Если ходатай желает, чтобы при назначении прожиточного пособия были покрыты расходы на жилье, то к ходатайству следует приложить документы, которые подтверждают право пользования жилплощадью (договор купли-продажи, справку от КТ, договор об аренде и т. д.). Этот документ надо принести лишь при первом обращении и при смене правового основания использования жилплощади. Также необходимо показать расходы на жилье, подлежащие оплате в текущем месяце и принимаемые во внимание при назначении прожиточного пособия.
Также при первом ходатайстве нужно предоставить письменный перечень находящихся в использовании или владении семьи транспортных средств и ценных бумаг.
При начислении пособия учитывается размер жилплощади, количество жильцов и комнат. Номинальной площадью, расходы на содержание которой можно вычесть из дохода, является 18 м² на каждого члена семьи плюс еще 15 м² на семью/домохозяйство. Предельные ставки постоянных расходов на жилплощадь устанавливаются собранием местного самоуправления. При назначении пособия одиноким пенсионерам и людям с частичной или полной нетрудоспособностью номинальной площадью можно считать до 51 м².
Прожиточное пособие назначается в течение пяти рабочих дней после поступления всех документов и выплачивается местным самоуправлением в течение трех рабочих дней со дня принятия решения.
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