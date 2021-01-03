Как можно доказать свой трудовой стаж, чтобы не потерять часть пенсии

Около 600 000 жителям Эстонии стоит позаботиться о предоставлении в Департамент социального страхования доказательств своего трудового стажа, который был накоплен до 1999 года. Трудностей не будет, если в домашнем архиве найдется трудовая книжка со всеми записями. Если же ее нет или записей в ней не хватает, в департаменте советуют заранее найти документы, которые подтвердят наличие былого стажа, пишет "МК-Эстония".
В департаменте уточняют, что речь идет о людях 1956–1984 годов рождения. Возможно, что не каждого человека в возрасте от 64 до 36 лет касается данная проблема, но департамент предупреждает всех.
”По возрасту этих людей можно предположить, что они работали, учились или занимались другой деятельностью до 1999 года, что может быть зачислено в пенсионный стаж. Часть этих людей уже вышли на пенсию, но большинство еще нет”, — объясняет Алла Химма, ведущий специалист отдела компенсаций Департамента социального страхования.
Если работал до 1999 года
Трудовая книжка была обязательным документом вплоть до середины 2009 года. Однако данные о трудовом стаже людей начали сохранять в электронном формате уже с 1999 года. Тогда же изменилась и система начисления пенсии. Раньше ее начисляли на основе отработанных лет, месяцев и дней. Затем пенсионный стаж стали высчитывать на основании полученной заработной платы и уплаченного из нее социального налога.
Так или иначе, но данные о местах и длительности работы человека до 1999 года в электронную систему не занесены. Их-то и поможет подтвердить трудовая книжка. Ее можно в любой момент принести в Департамент социального страхования. Таллиннское отделение обслуживания находится по адресу Эндла, 8. Адреса других отделений можно узнать на сайте www.sotsiaalkindlustusamet.ee или по телефону 612 1360.
Если же трудовой книжки не осталось, то доказать стаж можно и с помощью других документов, и лучше подготовить их заранее, до того, как подойдет ваше время выхода на пенсию. Тем, кто уже получает пенсию по старости и по нетрудоспособности, предоставлять книжку в департамент не нужно.
Другие доказательства
”Если в трудовой книжке отсутствуют нужные записи, то стаж, дающий право на получение пенсии, можно подтвердить другими документами: трудовой договор, приказ, постановление, лист о зарплате, членская карта колхозника, послужной список или другой документ, в котором есть данные о периоде работы”, — объясняет Алла Химма.
Также доказательством могут послужить военный билет, удостоверение Сил обороны, справка от воинской части и пр.
Если в домашнем архиве не осталось нужных документов, то сотрудники Департамента социального страхования могут помочь человеку разыскать нужные документы в государственном архиве или других ведомствах. Человеку в этом случае надо вспомнить, когда, где и кем он работал, и предоставить эту информацию в департамент. Это можно сделать и по электронной почте, написав на info@sotsiaalkindlustusamet.ee.
При получении справок из архивов надо учитывать, что услуга эта платная. В государственных архивах — 15 евро. Частые архивы устанавливают свои прейскуранты.
Потери могут быть весомые
Департамент не ведет статистики, сколько людей не имели подтверждений своего трудового стажа и какую часть пенсии они из-за этого потеряли. Однако такие люди есть.
Газета Maaleht приводит пример Ааре Каролина, которому было 16 лет, когда он начал работать спасателем на воде. До 1999 года стаж мужчины составлял 24 года, но не весь он будет учитываться при расчете пенсии. Тем не менее, большая часть рабочих мест у него в трудовой книжке записана, проблем не будет. Но если бы Ааре не смог доказать все эти года стажа, то получал бы пенсию на 170 евро меньше.
Данные о своем трудовом стаже, которые есть у Департамента социального страхования, можно проверить на сайте www.eesti.ee в разделе pensionikalkulaator.
Если с записями все в порядке и в трудовой книжке также все необходимое отмечено, то ее можно отнести или отправить в Департамент социального страхования в любой момент, даже если до пенсии вам еще далеко. После того, как все данные будут внесены в электронную базу, трудовую книжку вернут владельцу, если он того захочет.
”Совершенно точно не стоит книжку выбрасывать, также как и другие документы, подтверждающие стаж работы до 1999 года”, — говорит специалист департамента.
После 1999 года
Поскольку трудовая книжка была обязательным документом вплоть до 2009 года, то вероятно, что она имеется и у тех, кто, возможно, до 1999 года еще не имел ее.
”Записи в трудовой книжке могут быть и начиная, например, с 2008 года. Но, исходя из возраста, у человека могло быть что-то и раньше — учеба, служба в армии и др. У нас были случаи, когда трудовая книжка открывалась позднее, чем человек начинал работать. Записей не хватало. Но благодаря тому, что эти книжки попадали к нам, мы спрашивали людей и так и набирали стаж, — говорит Химма. — Если человек точно знает, что у него не было до 1999 года ни учебы, ни работы, то приносить нам трудовую книжку не нужно”.
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