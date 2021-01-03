Как можно доказать свой трудовой стаж, чтобы не потерять часть пенсии

В департаменте уточняют, что речь идет о людях 1956–1984 годов рождения. Возможно, что не каждого человека в возрасте от 64 до 36 лет касается данная проблема, но департамент предупреждает всех.

”По возрасту этих людей можно предположить, что они работали, учились или занимались другой деятельностью до 1999 года, что может быть зачислено в пенсионный стаж. Часть этих людей уже вышли на пенсию, но большинство еще нет”, — объясняет Алла Химма, ведущий специалист отдела компенсаций Департамента социального страхования.

Если работал до 1999 года

Трудовая книжка была обязательным документом вплоть до середины 2009 года. Однако данные о трудовом стаже людей начали сохранять в электронном формате уже с 1999 года. Тогда же изменилась и система начисления пенсии. Раньше ее начисляли на основе отработанных лет, месяцев и дней. Затем пенсионный стаж стали высчитывать на основании полученной заработной платы и уплаченного из нее социального налога.

Так или иначе, но данные о местах и длительности работы человека до 1999 года в электронную систему не занесены. Их-то и поможет подтвердить трудовая книжка. Ее можно в любой момент принести в Департамент социального страхования. Таллиннское отделение обслуживания находится по адресу Эндла, 8. Адреса других отделений можно узнать на сайте www.sotsiaalkindlustusamet.ee или по телефону 612 1360.

Если же трудовой книжки не осталось, то доказать стаж можно и с помощью других документов, и лучше подготовить их заранее, до того, как подойдет ваше время выхода на пенсию. Тем, кто уже получает пенсию по старости и по нетрудоспособности, предоставлять книжку в департамент не нужно.

Другие доказательства

”Если в трудовой книжке отсутствуют нужные записи, то стаж, дающий право на получение пенсии, можно подтвердить другими документами: трудовой договор, приказ, постановление, лист о зарплате, членская карта колхозника, послужной список или другой документ, в котором есть данные о периоде работы”, — объясняет Алла Химма.

Также доказательством могут послужить военный билет, удостоверение Сил обороны, справка от воинской части и пр.