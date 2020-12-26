Из-за оброненной в телефонном разговоре фразы страховка отказала клиенту в ремонте автомобиля

Примиритель ничего не решает
Лаури Потсепп, член правления LKF и Эстонского союза страховых обществ, поясняет, что если речь идет о страховке каско, то делом занимается примирительный орган при Союзе страховых обществ.
”Примирительных органов — два, — объясняет Потсепп, — при Фонде дорожного страхования (LKF), который разбирается с делами по дорожному движению, и при Эстонском союзе страховых обществ (EksL), который занимается всеми остальными делами со страховками. На самом деле, порядок делопроизводства в обоих примирительных органах одинаков”.
Он подчеркивает: примиритель — не судья, он не вершит правосудие. Это просто независимый специалист, чья цель — помочь найти решение в спорной ситуации.
”Он не выступает ни на чьей стороне, — подчеркивает Потсепп. — Он не выносит решения, которое обязательно к исполнению. Поэтому нельзя сказать, что примиритель решил, что клиент прав”.
По его словам, не все разногласия можно решить путем примирения. Это просто лишь способ положить конец спору и решить дело до суда.
”Каждый год почти 70% споров, рассмотренных в примирительном производстве, заканчиваются договоренностью сторон, — отмечает он. — Если же ее достичь не удается, то надо обращаться в суд”.
В документах о признании примирительного делопроизводства, в частности, написано: ”Примиритель считает, что, исходя из предоставленных документов, страховка обязана возместить клиенту ущерб в полном размере. Страховка опирается только на запись разговора, где клиент сначала заявил, что у машины отсутствуют тормоза (тут, видимо, возникли сложности перевода, потому что он сообщил, что ”отказали тормоза”. — Прим. авт. ) Но когда 11 сентября 2020 года клиент поехал проверить тормоза, то в фирме Profidiagnostika OÜ выявили, что тормоза работают с эффективностью 75%, а ручной тормоз — 25%. Страховая фирма не смогла опровергнуть эту справку. И так как были предоставлены противоречащие друг другу доказательства, то в возможном судебном процессе нужно оценить, которая из справок более убедительна, исходя из внутреннего чутья судьи. По мнению примирителя, более убедителен документ, составленный Profidiagnostika OÜ, так как это специалисты своего дела и содержание документа страховка опровергнуть не смогла”.
«Считаю, у нас было круче. Потому что мы первыми были»
Как долго можно не менять постельное: максимальный срок
Закир Гасанов выразил соболезнования Сергею Шойгу
Установлен основной источник распространения коронавируса