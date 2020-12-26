Из-за оброненной в телефонном разговоре фразы страховка отказала клиенту в ремонте автомобиля

История началась 7 сентября на улице Акадеэмия в Таллинне. Андрей сразу позвонил в свою страховку и сообщил о случившемся. А потом заказал буксир. Ему дали также машину на замену.

”Но через два дня страховая фирма If Kindlustus, где я купил страховку каско, сообщила, что ничего компенсировать мне они не будут, — рассказывает мужчина. — Так как у них все разговоры пишутся, а я, когда сообщал об аварии, высказал предположение, что отказали тормоза, то они привязались к этому и заявили: ”Значит, машина уже была неисправной на момент аварии. А на неисправной машине, особенно с неработающими тормозами, ездить опасно. Следовательно, вы нарушили условия договора страхования”. И все мои объяснения, что тормоза могут в какой-то момент отказать, а потом снова работать, не слушали”.

А все уже, поздно!

Тогда Андрей поехал на техосмотр, где попросил проверить тормоза. Аттестованный специалист выдал ему заключение, что тормоза работают на 75%, а ручник — на 25%. Мужчина отправил этот документ в свою страховую фирму, но там мнения не поменяли.

”Тогда я обратился в Фонд дорожного страхования (LKF), — рассказывает Андрей. — Было начато примирительное производство, и даже примиритель счел, что правда на моей стороне, что договор я не нарушил, что документ из техосмотра подтверждает: тормоза исправны. Однако страховой фирме и примиритель LKF — не указ, и они по-прежнему стояли на своем: ничего компенсировать мы не будем. В итоге примиритель прислал документ, что производство закрывается, потому что страховая фирма не идет на компромисс”.

”МК-Эстония” обратилась в If Kindlustus и попросила прокомментировать: почему же они не хотят оплачивать своему клиенту ремонт по каско?

”Страховая фирма выносит решение, исходя из предоставленной клиентом информации, а также данных, собранных отделом рассмотрения ущербов в ходе рассмотрения конкретной ситуации, — сообщил руководитель отдела возмещения ущербов транспортных средств фирмы Таави Круус. — Если выясняется, что это — не страховой случай, то ущерб не возмещают. Но, исходя из Закона о страховой деятельности, мы не можем делиться конфиденциальной информацией с третьими лицами”.