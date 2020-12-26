26.12.2020, 20:24

Из-за оброненной в телефонном разговоре фразы страховка отказала клиенту в ремонте автомобиля

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Оксана Авдеева
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Из-за оброненной в телефонном разговоре фразы страховка отказала клиенту в ремонте автомобиля
Фото: "МК-Эстония"

Житель Таллинна Андрей Миленин (35) в сентябре совершил аварию. ”Было столкновение с гаражными воротами, — поясняет он. — Так как у меня была страховка каско, то я позвонил в страховую фирму и сказал, что в какой-то момент отказали тормоза, и машина врезалась в ворота. Они прислали буксир и начали делопроизводство об ущербе, но потом передумали и, привязавшись к моим словам, что отказали тормоза, сообщили, что оплачивать ремонт по каско не будут. Мол, машина была уже неисправна на момент аварии”. Мужчина обратился в LKF, и примиритель счел, что Андрей прав. Но страховка все равно не соглашается оплачивать ремонт. Что же делать в такой ситуации, разбиралась ”МК-Эстония”.

История началась 7 сентября на улице Акадеэмия в Таллинне. Андрей сразу позвонил в свою страховку и сообщил о случившемся. А потом заказал буксир. Ему дали также машину на замену.

”Но через два дня страховая фирма If Kindlustus, где я купил страховку каско, сообщила, что ничего компенсировать мне они не будут, — рассказывает мужчина. — Так как у них все разговоры пишутся, а я, когда сообщал об аварии, высказал предположение, что отказали тормоза, то они привязались к этому и заявили: ”Значит, машина уже была неисправной на момент аварии. А на неисправной машине, особенно с неработающими тормозами, ездить опасно. Следовательно, вы нарушили условия договора страхования”. И все мои объяснения, что тормоза могут в какой-то момент отказать, а потом снова работать, не слушали”.

А все уже, поздно!

Тогда Андрей поехал на техосмотр, где попросил проверить тормоза. Аттестованный специалист выдал ему заключение, что тормоза работают на 75%, а ручник — на 25%. Мужчина отправил этот документ в свою страховую фирму, но там мнения не поменяли.

”Тогда я обратился в Фонд дорожного страхования (LKF), — рассказывает Андрей. — Было начато примирительное производство, и даже примиритель счел, что правда на моей стороне, что договор я не нарушил, что документ из техосмотра подтверждает: тормоза исправны. Однако страховой фирме и примиритель LKF — не указ, и они по-прежнему стояли на своем: ничего компенсировать мы не будем. В итоге примиритель прислал документ, что производство закрывается, потому что страховая фирма не идет на компромисс”.

”МК-Эстония” обратилась в If Kindlustus и попросила прокомментировать: почему же они не хотят оплачивать своему клиенту ремонт по каско?

”Страховая фирма выносит решение, исходя из предоставленной клиентом информации, а также данных, собранных отделом рассмотрения ущербов в ходе рассмотрения конкретной ситуации, — сообщил руководитель отдела возмещения ущербов транспортных средств фирмы Таави Круус. — Если выясняется, что это — не страховой случай, то ущерб не возмещают. Но, исходя из Закона о страховой деятельности, мы не можем делиться конфиденциальной информацией с третьими лицами”.

Примиритель ничего не решает

Лаури Потсепп, член правления LKF и Эстонского союза страховых обществ, поясняет, что если речь идет о страховке каско, то делом занимается примирительный орган при Союзе страховых обществ.

”Примирительных органов — два, — объясняет Потсепп, — при Фонде дорожного страхования (LKF), который разбирается с делами по дорожному движению, и при Эстонском союзе страховых обществ (EksL), который занимается всеми остальными делами со страховками. На самом деле, порядок делопроизводства в обоих примирительных органах одинаков”.

Он подчеркивает: примиритель — не судья, он не вершит правосудие. Это просто независимый специалист, чья цель — помочь найти решение в спорной ситуации.

”Он не выступает ни на чьей стороне, — подчеркивает Потсепп. — Он не выносит решения, которое обязательно к исполнению. Поэтому нельзя сказать, что примиритель решил, что клиент прав”.

По его словам, не все разногласия можно решить путем примирения. Это просто лишь способ положить конец спору и решить дело до суда.

”Каждый год почти 70% споров, рассмотренных в примирительном производстве, заканчиваются договоренностью сторон, — отмечает он. — Если же ее достичь не удается, то надо обращаться в суд”.

В документах о признании примирительного делопроизводства, в частности, написано: ”Примиритель считает, что, исходя из предоставленных документов, страховка обязана возместить клиенту ущерб в полном размере. Страховка опирается только на запись разговора, где клиент сначала заявил, что у машины отсутствуют тормоза (тут, видимо, возникли сложности перевода, потому что он сообщил, что ”отказали тормоза”. — Прим. авт. ) Но когда 11 сентября 2020 года клиент поехал проверить тормоза, то в фирме Profidiagnostika OÜ выявили, что тормоза работают с эффективностью 75%, а ручной тормоз — 25%. Страховая фирма не смогла опровергнуть эту справку. И так как были предоставлены противоречащие друг другу доказательства, то в возможном судебном процессе нужно оценить, которая из справок более убедительна, исходя из внутреннего чутья судьи. По мнению примирителя, более убедителен документ, составленный Profidiagnostika OÜ, так как это специалисты своего дела и содержание документа страховка опровергнуть не смогла”.

Таким образом, по мнению примирителя, нет доказательств, что клиент нарушил договор.

И в итоге получается, что страховая фирма прицепилась к словам клиента, который может и не быть специалистом в автомобильных делах, и при этом не учитывает заключение специалиста в техосмотре, что тормоза в порядке.

Комментарий юриста

Данил Липатов, Progressor Õigusbüroo

Надо понимать, что страхование — это тоже бизнес. И чем меньше страховка денег за ремонт своим клиентам выплатит, тем в большем она останется плюсе.

При этом тот факт, что тормоза в какой-то момент отказали, совершенно не значит, что машина изначально перед поездкой была неисправна, а человек на ней поехал. Это может случиться внезапно.

Если человек перед тем, как ехать, завел автомобиль, обошел его, посмотрел, что все лампочки, которые нужно, горят, и только тогда поехал, то претензий, по идее, к нему быть не должно.

Мнение арбитражного судьи от LKF, действительно, имеет лишь рекомендательный характер. Исходя из предоставленной клиентом информации, у него есть неплохие шансы доказать свою правоту в суде.

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