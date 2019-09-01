”Иван кивает на Петра”: почему тех, кто водит в состоянии опьянения, не сажают в тюрьму?

Госпрокурор Алар Кирс отмечает, что каждое уголовное дело и связанные с ним обстоятельства — разные, и при выборе наказаний прокурор во многом должен исходить именно из них. Насколько серьезно деяние? Это первый раз или человек постоянно злоупотребляет алкоголем и уже несколько раз садился за руль в состоянии опьянения? И в каждом случае прокурор должен ответить на эти вопросы и подобрать индивидуальное наказание каждому нарушителю, которое заставит его больше не преступать закон.

Наказаний может быть несколько типов: частично или полностью тюремное заключение, условное с испытательным сроком от года до пяти лет, общественно-полезные работы. Как правило, нужно также выполнять требования службы контроля поведения, проходить социальные программы, выносится запрет на употребление алкоголя, нужно пройти курс лечения или еще какие-то варианты. Если человек повторно попался в состоянии опьянения за рулем, у него могут конфисковать и транспортное средство.

И такие решения применяют вместо реального заключения тогда, когда они действительно могут эффективно вернуть человека на пусть истинный.

”Ведь само по себе реальное тюремное заключение — это не какое-то чудодейственное средство, которое потом не даст человеку совершить новые преступления, — считает госпрокурор. — Что же касается мягкости или строгости наказания, то прокурор может лишь предложить, но окончательное решение принимает все же суд”.

Суд кивает на закон

Если посмотреть на статистику решений в судах Эстонии, то выясняется, например, что Харьюский уездный суд в Таллинне, который в прошлом году рассмотрел 180 дел о повторном нахождении за рулем в состоянии опьянения, применил в качестве наказания общественно-полезные работы аж в 89 случаях. То есть почти в 50% дел.

Пярнуский уездный суд (филиалы в Пярну, Рапла, Пайде, Хаапсалу, Кярдла и Курессааре) в общей сложности рассмотрел 105 дел, связанных с повторно пойманными в состоянии опьянения за рулем, и вынес решение о назначении общественно-полезных работ в 71 случае, то есть в 67% дел.

Пресс-секретарь Харьюского уездного суда Вийвика Сиплане отмечает, что раз закон (статья 69 ПК) не запрещает заменять тюремное заключение за любое по сути наказание, в том числе, и управление моторным транспортным средством в состоянии опьянения, общественно-полезными работами, то они исходят из закона. И важно лишь, чтобы наказание было два года или меньше. При этом статья 424 того же ПК предусматривает за подобные нарушения до четырех лет тюрьмы, и получается, что суд может назначить, исходя из личности преступника, размера вины, отягчающих обстоятельств или их отсустствия, фактически любой срок в этих рамках. Она приводит пример: человек повторно попался за рулем в состоянии опьянения. Суд первой инстанции назначил ему два года тюрьмы. Так как дело рассматривалось в упрощенном порядке, то срок автоматически сократился на треть, то есть остался 1 год 4 месяца тюрьмы.

Суд счел, что часть срока человек должен все же отсидеть, поэтому назначил два месяца реального тюремного заключения, а 1 год 2 месяца — условно.

В то же время закон не запрещает суду полностью заменить этот срок общественно-полезными работами — и получилось бы 480 часов. Это дело дошло аж до Таллиннского Окружного суда.

Заместитель председателя Пярнуского уездного суда Индрек Нуммерт отмечает, что он понимает закон так: в подобных случаях можно заменить наказание общественно-полезными работами или условным, но все часть срока человек должен провести в тюрьме.

”Но суды первой инстанции иногда трактуют это так, что те, кто попался в состоянии опьянения за рулем повторно, вообще не нужно назначать никакого реального наказания, а все заменить общественно-полезными работами, — говорит Нуммерт. — В практике Пярнуского уездного суда трактуют закон так, как это считает правильным Таллиннский окружной суд, но так как трактовки такие разные, то, надеюсь, высший суд или законодатель тоже предоставит уточнения”.

Министр ждет прецедента

Министр юстиции Райво Аэг отмечает, что целью закона было, чтобы те, кто повторно попался за рулем в состоянии алкогольного опьянения, получили жесткое наказание. И замена этого наказания общественно-полезными работами явно было не тем, что Рийгикогу имел в виду, когда одобрял поправки.

”Но мы ждем сейчас решения Госсуда, на основании которого мы сделаем выводы, нужно ли уточнять закон”, — сказал министр.