История со счастливым концом: на недееспособного инвалида после вступления в наследство повесили чужие долги

Самое несправедливое, по его словам, что все — и нотариус, и суд, и квартирное товарищество, и судебный исполнитель — были в курсе, что один из наследников — недееспособный, в этой квартире не живет и долги к нему отношения не имеют.

”Но все равно ни на что это не повлияло, — констатирует мужчина. — Когда КТ обратилось в суд против Андрея, я объяснил ситуацию. В суде меня с сочувствием выслушали, но все равно приняли решение, по которому Андрей должен погашать эти долги. Несколько лет длились суды, но безуспешно. Потом делом занялся судебный исполнитель, он продал квартиру, которая изначально, на момент вступления в наследство, стоила 4000 евро, вполовину дешевле. Итог: квартиры нет, и на недееспособном инвалиде висит еще 3000 евро долга!”

Сергей сетует, что истинный должник, сестра Андрея, как только заварилась каша с судами, быстренько съехала.

”Но не платит, — говорит Сергей. — В итоге добиться справедливости не удалось, и долг сочли солидарным. Вот так вот государственная машина проехалась по инвалиду”.

Винит в этой ситуации Сергей также судебного исполнителя Кристель Маальман: ”Именно она составила акт, по которому за квартирой не числилось долгов. И если бы я знал, что они на тот момент уже есть, то отказался бы от наследства. Понимаете, я как опекун недееспособного лица должен каждую сделку от его имени обосновывать суду и получать на нее разрешение. Если бы я просто так отказался от наследства, суд бы это не одобрил. А так как по акту инвентаризации долгов не было, не было и оснований для отказа от четверти трехкомнатной квартиры в Кохтла-Ярве”.

Однако судебный исполнитель Кристель Маальман заверяет, что на момент смерти наследодателя никаких долгов на самом деле не было. И в акте отражается именно состояние имущества на момент смерти.

”Долги перед КТ возникли после смерти наследодателя, — подчеркивает она, — так как наследники не платили за квартиру. Судебный исполнитель отвечает за неверный акт, только если сознательно не внес требования в акт инвентаризации. В данном же случае мне ни о каких требованиях не сообщали, и акт, составленный мной, соответствовал действительности”.

Из документов выходит, что между смертью наследодателя и составлением акта прошло более полугода: дедушка Андрея умер 6 сентября 2014 года, а акт инвентаризации был составлен только 12 мая 2015 года. И вполне могло быть, что за эти месяцы набежал долг в 700 евро.

Простая арифметика