Истории семей из Эстонии, которые решили подарить свою любовь чужим детям

Этими историями поделились живущие в Эстонии семьи. Но в целях защиты интересов данных семей все имена изменены.

Все оказалось иначе

Виктор и Нелли женаты давно, но по состоянию здоровья родных детей у них нет. Прожив вместе около 15 лет, они приняли решение стать приемными родителями малышу, который в этом нуждается.

”Моя супруга из многодетной семьи, где шестеро детей. Поэтому уже лет в 19, на заре наших отношений, она говорила, что вне зависимости от того, сколько у нас будет родных детей, мы обязательно возьмем ребенка из детского дома, — рассказывает Виктор. — Поскольку своих биологических детей у нас, как оказалось, не может быть, усыновление стало естественным следующим шагом”.

Но произошло все не так быстро, как думали будущие родители. Они признаются, что иначе представляли себе процесс усыновления. Первую информацию они получили на консультации в Департаменте социального страхования. И если раньше супруги думали, что приедут в детский дом, заберут ребенка и продолжат жить в привычном укладе, то все оказалось не так.

”После консультации мы поняли, что надо решить некоторые вопросы, чтобы с приходом детей в семью не возникало каких-то нюансов, касающихся свободного времени, жилья. Мы с супругой к своим 33 годам достигли достаточно многого в плане карьеры, и у нас встал выбор: либо мы продолжим, как говорится, вкусно кушать и сладко спать, либо займемся чем-то серьезным, — говорит Виктор. — И мы решили, что Нелли уволится, когда появятся дети, а я поменял работу, из-за чего доходы стали где-то в полтора раза меньше”.

Специалист Департамента социального страхования провел исследование семьи — это была длинная и глубокая беседа о семье, привычках, традициях у Виктора и Нелли дома. Затем на протяжении трех месяцев семья проходила программу обучения для будущих родителей PRIDE. В нее входили лекции, учебные материалы, выполнение домашних заданий и индивидуальные встречи с преподавателями. Параллельно с этим процессом Виктор и Нелли посещали групповые встречи для приемных семей, которые проводила НКО ”Осознанное родительство”. На встречах семьи, которые уже воспитывают приемных детей, делятся опытом, рассказывают об успехах и проблемах, с которыми им пришлось столкнуться.