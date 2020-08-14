ГРАФИК: Как изменилось население Эстонии за 20 лет

Еще до коронавируса, когда границы Эстонии были открыты для всех желающих, некоторых смущало, что в последние годы к нам приехало много иностранцев. Это и беженцы из Сирии, и рабочие из Украины, и иностранные студенты из-за пределов Европы… Когда границы закрылись, часть понаехавших вернулась к себе домой, и правительство не сразу смогло решить, кого же теперь можно заново пускать к нам, а для кого надо установить более строгие рамки. Особенно запомнилось всем недавнее высказывание Марта Хельме, уходящего с поста председателя Консервативной народной партии.

Эстония станет Ида-Вирумаа

На съезде партии Хельме-старший рассказал о своей беседе с премьер-министром Юри Ратасом, в которой в жесткой манере высказался относительно перспектив всей Эстонии стать Ида-Вирумаа, если срочно не принять жестких ограничений по притоку иностранной рабочей силы в страну.

”Юри, через 20 лет меня, вероятнее всего, в эстонской политике уже не будет. Возможно, и в живых меня не будет, но ты ведь молодой мужчина. Посмотри, что случилось в Таллинне. Там уже власть не в руках эстонцев, — приводит слова Марта Хельме Delfi со ссылкой на rus.err.ee. — Если мы сейчас откроем границы для дешевой рабочей силы, то через лет 20 вся Эстония станет Ида-Вирумаа. И у тебя, дорогой друг, не будет никакой должности. Ты просто не нужен будешь тем, кто станет выбирать своих новых Кылвартов и Тоом”.

Упомянутая в речи депутат Европарламента Яна Тоом прокомментировала данное заявление на своей странице в Facebook.

”Государственный муж должен бы радоваться, что в политике представлены и люди других национальностей. Но нет, этим, оказывается, можно угрожать. Да еще так, как интеллигентный человек никогда не сделает — пересказывая приватный разговор и не упоминая при этом, каким был ответ, — пишет Тоом. — Действительно, пора на покой. Те времена в эстонской политике, когда успеха добивались распространением слухов, а профпригодность измеряли количеством эстонских генов, прошли и не вернутся”.

Не оставил без ответа этот пассаж министра внутренних дел и мэр столицы Михаил Кылварт. Он напомнил, что в 1904 году на выборах в таллиннское горсобрание фракция эстонцев впервые получила больше голосов, чем немцы, и смогла взять власть в городе в свои руки, создав коалицию с русской фракцией.