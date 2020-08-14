ГРАФИК: Как изменилось население Эстонии за 20 лет

По данным Регистра народонаселения на 1 июля, неграждан в нашей стране стало меньше 70 000 человек, а ведь еще десять лет назад их было сто тысяч. Вопрос гражданства и национальности в Эстонии воспринимается довольно остро, и не последнюю роль в его обострении играют политики, порой совсем не к месту начиная делить общество на правильных и неправильных жителей. Что сейчас представляет население нашего государства, как его состав изменился за 20 лет и как может поменяться в будущем — разбиралась ”МК-Эстония”.
Еще до коронавируса, когда границы Эстонии были открыты для всех желающих, некоторых смущало, что в последние годы к нам приехало много иностранцев. Это и беженцы из Сирии, и рабочие из Украины, и иностранные студенты из-за пределов Европы… Когда границы закрылись, часть понаехавших вернулась к себе домой, и правительство не сразу смогло решить, кого же теперь можно заново пускать к нам, а для кого надо установить более строгие рамки. Особенно запомнилось всем недавнее высказывание Марта Хельме, уходящего с поста председателя Консервативной народной партии.
Эстония станет Ида-Вирумаа
На съезде партии Хельме-старший рассказал о своей беседе с премьер-министром Юри Ратасом, в которой в жесткой манере высказался относительно перспектив всей Эстонии стать Ида-Вирумаа, если срочно не принять жестких ограничений по притоку иностранной рабочей силы в страну.
”Юри, через 20 лет меня, вероятнее всего, в эстонской политике уже не будет. Возможно, и в живых меня не будет, но ты ведь молодой мужчина. Посмотри, что случилось в Таллинне. Там уже власть не в руках эстонцев, — приводит слова Марта Хельме Delfi со ссылкой на rus.err.ee. — Если мы сейчас откроем границы для дешевой рабочей силы, то через лет 20 вся Эстония станет Ида-Вирумаа. И у тебя, дорогой друг, не будет никакой должности. Ты просто не нужен будешь тем, кто станет выбирать своих новых Кылвартов и Тоом”.
Упомянутая в речи депутат Европарламента Яна Тоом прокомментировала данное заявление на своей странице в Facebook.
”Государственный муж должен бы радоваться, что в политике представлены и люди других национальностей. Но нет, этим, оказывается, можно угрожать. Да еще так, как интеллигентный человек никогда не сделает — пересказывая приватный разговор и не упоминая при этом, каким был ответ, — пишет Тоом. — Действительно, пора на покой. Те времена в эстонской политике, когда успеха добивались распространением слухов, а профпригодность измеряли количеством эстонских генов, прошли и не вернутся”.
Не оставил без ответа этот пассаж министра внутренних дел и мэр столицы Михаил Кылварт. Он напомнил, что в 1904 году на выборах в таллиннское горсобрание фракция эстонцев впервые получила больше голосов, чем немцы, и смогла взять власть в городе в свои руки, создав коалицию с русской фракцией.
”Яан Поска был избран председателем Горсобрания, а Эраст Гиацинтов — мэром Таллинна. Это был первый опыт общественной власти у эстонцев, заложивший фундамент последующей независимости Эстонии. И вряд ли кто-то может сейчас поставить в упрек архитектору эстонской государственности и дипломату Яану Поска его русский акцент. Хельме так усердно рисует нам мрачные картины будущего — возможно, ему пора вспомнить про уроки прошлого”, — отмечает Михаил Кылварт.
В ряду граждан прибыло
Как бы там ни было, после заявления Хельме правительство приняло новые правила для въезда рабочих в Эстонию. Согласно этому решению, до 30 апреля 2022 года сезонные рабочие могут трудиться в нашей стране до 180 дней подряд в течение 365 дней. Иностранные студенты также могут возвращаться. Без ограничений в Эстонию можно въезжать из стран, где фактор заражения меньше 16. В противном случае надо пройти по приезде двухнедельный карантин. На Украине, откуда в Эстонию как раз приезжало много рабочих, пока что фактор заражения остается высоким.
Но стоит ли так переживать из-за приезжающих к нам иностранцев? И насколько изменился состав населения Эстонии за последние годы?
Как показывает статистика, за последние 20 лет население нашей страны уменьшилось. Были, конечно, и всплески — количество человек то увеличивалось, то снова немного уменьшалось, но в целом прослеживается тенденция к снижению численности населения. При этом граждан Эстонии за 20 лет стало больше, тогда как количество россиян и лиц без гражданства сократилось. Причем серопаспортников стало в полтора раза меньше.
Что касается граждан Украины, то их за 20 лет стало почти в четыре раза больше: 11 259 человек в 2020 году против 2 867 человек в 2000. Значительно выросла у нас и доля населения с латвийскими паспортами — с 1 412 человек в 2000 году до 4 601 человека в 2020-м. Да и граждан ”других стран” прибавилось существенно. Если в 2000 году их было 1 193 человека, то сейчас стало уже 19 717.
Приезжать стали больше
Любопытно, что статистические данные, основанные не на гражданстве, а на национальности, рисуют совсем другую картину. Так, этнических эстонцев в противовес гражданам Эстонии за 20 лет стало ощутимо меньше. И хотя в последние 10 лет наблюдается тенденция к росту их числа, все равно в сравнении с цифрами двадцатилетней давности эстонцев в нашей стране заметно поубавилось.
Поубавилось и русских за 20 лет. В течение последнего десятилетия цифры колеблются, но, тем не менее, по сравнению с 2000 годом русских стало почти на 21 000 человек меньше. В двадцатилетнем сравнении и украинцев стало меньше, но в последние годы наметился рост числа жителей этой национальной принадлежности. Любопытно, но больше у нас стало латышей и немцев. Первых — практически на 1000 человек за 20 лет, вторых — на 568. И больше 10 000 составил прирост людей, которых можно отнести в категорию ”другие национальности”. Данные любопытные, но можно ли, опираясь на них, предположить, что ждет Эстонию дальше?
Согласно данным Департамента статистики, население Эстонии в последние годы, а точнее, начиная с 2015 года, все-таки растет. Но не благодаря высокой рождаемости, а из-за миграции. Например, в 2018 году Эстонию покинули 10 476 человек, а приехали сюда жить 17 547 человек. Из них 1208 человек переехали из Украины, 803 — из России, 533 — из Латвии. Но больше всего иммигрантов — это все же граждане Эстонии, возвращающиеся на родину. Впрочем, их больше всего и среди эмигрантов из Эстонии.
Согласно прогнозам Департамента статистики, в 2030 году в Эстонии останется 1 313 906 человек, что на 15 000 меньше показателя этого года. И это учитывая тот факт, что данный прогноз предполагает, что население страны будет сокращаться в пять раз медленнее, чем это прогнозировалось в 2014 году. Согласно последнему прогнозу, каждый год в Эстонию будет приезжать на 1500 человек больше, чем уезжать. Но это все равно не спасет от уменьшения численности населения. Таким образом, если учитывать нынешние тенденции, можно говорить о том, что доля приезжих в Эстонии будет с каждым годом становиться все больше и больше.
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