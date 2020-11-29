Готовите автомобиль к зиме? Обратите внимание на новые требования по зимним шинам!

С 1 декабря 2022 года допускаются к использованию только те нешипованные зимние шины для транспортных средств, которые разработаны с учетом особенностей климата Северных стран. Соответствующие требованиям зимние шины помечены специальным знаком в виде трех горных вершин и снежинки, сообщает Департамент шоссейных дорог.

С этого года зимние шины стали обязательными также для транспортных средств категорий L6e (четырехколесные мопеды) и L7e (квадроциклы). По-прежнему в холодный сезон зимние шины являются обязательными для транспортных средств категорий M1 (автомобиль, не более 8 мест), N1 (фургон, полная масса которого не превышает 3,5 т) и O2 (прицеп, полная масса которого превышает 0,75 т, но не превышает 3,5 т).

Шипованные шины можно использовать с 15 октября до 31 марта, а в случае сохранения зимней погоды и соответствующих дорожных условий — до 30 апреля. Зимние шины являются обязательными с 1 декабря до 1 марта. ”Чтобы продавцы шин и владельцы транспортных средств могли сделать осознанный выбор при продаже или покупке зимних шин, был установлен период действия регулирования, изменяющий требования к зимним шинам, сроком на 3 года. Конечно, не все еще знают об этом изменении, но я надеюсь, что продавцы шин, заинтересованные в благополучии своих клиентов, проинформируют их о доступных вариантах”, — сказал Юрго Вахтра, руководитель технического отдела Департамента шоссейных дорог.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан напомнила, что соответствие резины полицейские проверяют как в ходе обычного надзора за дорожным движением, так и в ходе целенаправленных рейдов.

Зима зиме рознь

В Постановлении № 117 Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций о требованиях к шинам проводится различие между двумя типами зимних шин: зимняя шина с маркировкой M + S, и зимняя шина, используемая в условиях сильного снега, отмечена тремя горными вершинами и символом снежинки. Поскольку эта шина соответствует требованиям к обычной зимней шине, на ней также есть символ M + S.