29.11.2020, 22:11

Готовите автомобиль к зиме? Обратите внимание на новые требования по зимним шинам!


Татьяна Писарева,
EST 1
Готовите автомобиль к зиме? Обратите внимание на новые требования по зимним шинам!
MK-Эстония

Готовите к зиме ”железного коня”? Обратите внимание на новые требования. ”МК-Эстония” разбиралась, какие шины в ближайшие годы должны исчезнуть с эстонских дорог и в чем преимущества шин, отмеченных специальным знаком — тремя горными вершинами и снежинкой.

С 1 декабря 2022 года допускаются к использованию только те нешипованные зимние шины для транспортных средств, которые разработаны с учетом особенностей климата Северных стран. Соответствующие требованиям зимние шины помечены специальным знаком в виде трех горных вершин и снежинки, сообщает Департамент шоссейных дорог.

С этого года зимние шины стали обязательными также для транспортных средств категорий L6e (четырехколесные мопеды) и L7e (квадроциклы). По-прежнему в холодный сезон зимние шины являются обязательными для транспортных средств категорий M1 (автомобиль, не более 8 мест), N1 (фургон, полная масса которого не превышает 3,5 т) и O2 (прицеп, полная масса которого превышает 0,75 т, но не превышает 3,5 т).

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Шипованные шины можно использовать с 15 октября до 31 марта, а в случае сохранения зимней погоды и соответствующих дорожных условий — до 30 апреля. Зимние шины являются обязательными с 1 декабря до 1 марта. ”Чтобы продавцы шин и владельцы транспортных средств могли сделать осознанный выбор при продаже или покупке зимних шин, был установлен период действия регулирования, изменяющий требования к зимним шинам, сроком на 3 года. Конечно, не все еще знают об этом изменении, но я надеюсь, что продавцы шин, заинтересованные в благополучии своих клиентов, проинформируют их о доступных вариантах”, — сказал Юрго Вахтра, руководитель технического отдела Департамента шоссейных дорог.

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан напомнила, что соответствие резины полицейские проверяют как в ходе обычного надзора за дорожным движением, так и в ходе целенаправленных рейдов.

Зима зиме рознь

В Постановлении № 117 Европейской экономической комиссии Организации Объединенных Наций о требованиях к шинам проводится различие между двумя типами зимних шин: зимняя шина с маркировкой M + S, и зимняя шина, используемая в условиях сильного снега, отмечена тремя горными вершинами и символом снежинки. Поскольку эта шина соответствует требованиям к обычной зимней шине, на ней также есть символ M + S.

”МК-Эстония” поинтересовалась у специалистов, в чем же заключается принципиальное отличие отмеченных специальным знаком в виде трех горных вершин и снежинки шин от немаркированных.

”Сокращенное обозначение этого знака — 3PMSF. 3PMSF не указывает, подходят ли эти шины для северных зим или нет. Это показывает, что эта шина имеет лучшие зимние свойства, чем летняя, — пояснил член правления фирмы RehvidPluss Кристьян Суурекиви. Знак 3PMSF, по его словам, был предназначен специально для маркировки зимних шин, прошедших определенные испытания характеристик, в ходе которых оценивается и сцепление с покрытыми снегом поверхностями. — Сегодня в Эстонии зимой обязательно использовать шину с маркировкой M + S, но, насколько мне известно, для этой маркировки производителю шины не нужно проходить тест, достаточно выполнить определенные требования при проектировании протектора. Короче говоря, этикетка M + S не дает пользователю никакой информации о зиме. Знак M + S также присутствует на многих шинах, предназначенных для летних шин”.

Основные характеристики шин с маркировкой 3PMSF:

- шины должны прилипать к поверхности дороги при температуре ниже 7 градусов;

- по сравнению с летней шиной, ходовые качества должны быть лучше: по слякоти, снегу и льду;

- шина должна быть как минимум на 25% лучше на снегу, чем обычная сопоставимая шина.

Тест 3PMSF выполняется при следующих относительно простых условиях. Слой снега должен быть 3 см, а температура воздуха и снега должна быть от –2 до –15 C. Автомобиль должен быть в хорошем состоянии, а ABS работать. Тест показывает, что шина подходит для зимы, но зима сильно различается от региона к региону. Немецкую зиму нельзя сравнивать со скандинавской зимой. Отдельные зимние шины производятся в Северных странах для так называемых экстремальных условий. К сожалению, никаких стандартов для этого не установлено, говорит Суурекиви.

”Если честно, нам даже сложно обозначить точную разницу между маркированными и немаркированными шинами. Закон говорит, что на поверхности шины должен быть знак — три горные вершины и снежинка, но мы постоянно имеем дело с шинами, у которых состав резины не подходит для северного климата, хотя такая маркировка на них есть, — констатирует представитель фирмы Kummiekspert. — В целом появление маркировки — это хорошо, но все еще, к сожалению, циркулирует большое количество моделей для южного климата”.

Что не зимнее — то летнее!

Что касается цен на зимнюю резину в магазинах, то уровень цен в связи с новым постановлением не изменился, выбор также не сужается, но становится больше путаницы. На эстонском рынке доступно не менее 120 различных всесезонных моделей шин, каждая из которых отмечена символом 3PMSF, но, по словам Суурекиви, для экстремальных (северных) зимних условий подойдет не всякая. Продавать шины без маркировки никто не запрещает, просто любая шина без значка становится летней шиной.

Из-за этого нововведения автовладельцам, использующим зимнюю резину без специальной маркировки, придется заменить свои шины, возможно, прежде чем они станут непригодными для эксплуатации. Это, конечно, не очень зеленое решение, но, по мнению экспертов, это коснется лишь очень небольшой части автолюбителей — меньше 5%, потому что этот значок используется уже много лет. В ЕС он появился в 2012 году. ”Давным-давно надо было регулировать дешевые товары из Китая, дело в том, решит ли проблему маркировка?” — задается вопросом эксперт RehvidPluss.

Что касается шипованных шин, то, по словам Юрго Вахтра, шипованные шины не должны соответствовать требованиям, предъявляемым к зимним шинам, используемым в суровых снежных условиях, и, следовательно, их не нужно маркировать знаком в виде трех горных пиков и снежинки. Тем не менее, ведущие производители шин провели все испытания, чтобы подтвердить качество своих зимних шин. Поэтому на многих шипованных шинах такой значок есть.

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