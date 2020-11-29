Готовите автомобиль к зиме? Обратите внимание на новые требования по зимним шинам!

”МК-Эстония” поинтересовалась у специалистов, в чем же заключается принципиальное отличие отмеченных специальным знаком в виде трех горных вершин и снежинки шин от немаркированных.
”Сокращенное обозначение этого знака — 3PMSF. 3PMSF не указывает, подходят ли эти шины для северных зим или нет. Это показывает, что эта шина имеет лучшие зимние свойства, чем летняя, — пояснил член правления фирмы RehvidPluss Кристьян Суурекиви. Знак 3PMSF, по его словам, был предназначен специально для маркировки зимних шин, прошедших определенные испытания характеристик, в ходе которых оценивается и сцепление с покрытыми снегом поверхностями. — Сегодня в Эстонии зимой обязательно использовать шину с маркировкой M + S, но, насколько мне известно, для этой маркировки производителю шины не нужно проходить тест, достаточно выполнить определенные требования при проектировании протектора. Короче говоря, этикетка M + S не дает пользователю никакой информации о зиме. Знак M + S также присутствует на многих шинах, предназначенных для летних шин”.
Основные характеристики шин с маркировкой 3PMSF:
- шины должны прилипать к поверхности дороги при температуре ниже 7 градусов;
- по сравнению с летней шиной, ходовые качества должны быть лучше: по слякоти, снегу и льду;
- шина должна быть как минимум на 25% лучше на снегу, чем обычная сопоставимая шина.
Тест 3PMSF выполняется при следующих относительно простых условиях. Слой снега должен быть 3 см, а температура воздуха и снега должна быть от –2 до –15 C. Автомобиль должен быть в хорошем состоянии, а ABS работать. Тест показывает, что шина подходит для зимы, но зима сильно различается от региона к региону. Немецкую зиму нельзя сравнивать со скандинавской зимой. Отдельные зимние шины производятся в Северных странах для так называемых экстремальных условий. К сожалению, никаких стандартов для этого не установлено, говорит Суурекиви.
СМИ узнали о результатах вскрытия тела дочери Конкина
«Зенит» решил продать Дзюбу из-за скандала с интимным видео
Как нужно носить маску: голубой стороной внутрь или наружу?
Бессимптомно переболевшие COVID рассказали о странных ощущениях