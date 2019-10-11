Готовимся к теплу: в каких городах и регионах повысятся тарифы на отопление

”По сравнению с прошлым отопительным сезоном, в этом закупочная цена на щепу поднялась в среднем на 10%”, — говорит помощник руководителя по урегулированию цен Департамента конкуренции Маре Каротамм.

При этом местная щепа, полученная из отходов древесной и лесной промышленности, выгодное и наиболее безопасное для окружающей среды топливо в отрасли теплоснабжения. Цена на щепу всегда была более стабильной по сравнению с ценами на природный газ и горючий сланец.

Древесная щепа используется в более чем половине из 240 регионов страны с центральным отоплением. В том числе в Хаапсалу, Йыгева, Кейла и Рапла. Именно в этих городах отопление для клиентов Utilitas в этом сезоне подорожает.

”С 1 октября цены в этих городах вырастут. Повышение в зависимости от региона составляет от 3 до 8,6 процента. Основная причина — рост цен на щепу”, — говорит Андрес Веске.

Так же, как и в Таллинне, не предвидится роста тарифов на тепло пока и в Ида-Вирумаа. В Нарве и Силламяэ цены остаются прежними. В Сомпа (части Кохтла-Ярве) фирма OSK Grupp OÜ может даже понизить цены, так как, согласно данным Департамента конкуренции, предельная стоимость тепла для клиентов этой фирмы снизилась с 62,83 до 54,47 евро.

Не будет изменений ни в Пярну, ни в Тарту. В летней столице Эстонии предельная цена на тепло не меняется уже с 2012 года и составляет 53,29 евро за мегаватт-час. Такая же ситуация и в Тарту.

”За последние три года мы снизили цену на тепло в Тарту в общей сложности на 9%. Причиной стало снижение цен на топливо, которое мы используем, — говорит руководитель

по коммуникациям Fortum Eesti AS Карита Киви. — Пока что мы не планируем изменений. Но что будет в будущем, сложно сказать. На цену тепла влияет стоимость различного топлива”.

Надо отметить, что самые низкие цены на отопление — в Нарве, так как тепло, производимое на Нарвских электростанциях, одно из самых дешевых.

”Теплоэнергию производит предприятие Enefit Energiatootmine на модернизированном энергоблоке Балтийской электростанции в режиме совместной выработки тепла и электроэнергии. Это наиболее экономичный вид получения энергии. Топливом для выработки теплоэнергии служит горючий сланец”, — говорит специалист по коммуникации Eesti Energia Мария Кулламяги.

А больше всех за центральное отопление, согласно данным Департамента конкуренции, платят жители волости Харку — 86,96 евро за мегаватт в час. И это не считая налога с оборота.

Из чего состоит цена на тепло?

Согласно закону, предельная стоимость отопления рассчитывается таким образом, чтобы покрывать расходы на производство, разделение тепла и его продажу, а также соблюдение всех норм качества, безопасности и пр. И, конечно, производство должно иметь прибыль.