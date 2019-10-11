11.10.2019, 16:20

Готовимся к теплу: в каких городах и регионах повысятся тарифы на отопление

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МК-Эстония
МК-Эстония
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Rummu
RummuFoto: Tanel Meos

Наступили холода, совсем недолго до первых заморозков и снега. А следовательно, начинается и новый отопительный сезон, в котором ожидается повышение стоимости тепла в некоторых регионах и городах страны. Где именно и почему вырастут цены, выясняла ”МК-Эстония”.

Плата за отопление — это, как правило, ощутимая статья расходов семейного бюджета. На эту цифру в счете влияет множество разных факторов. Причиной очередного скачка цен станет повышение стоимости древесной щепы и вероятное подорожание природного газа. В связи с этим цены на отопление могут в некоторых местах страны подняться почти на десять процентов. Причем, есть регионы, где тепло подорожает, а есть и регионы, где пока что стоимость отопления останется на том же уровне.

В Таллинне, например, рост цен пока не планируется. Но, возможно, тарифы еще будут скорректированы в зависимости от повышения стоимости природного газа. Дело в том, что несмотря на то, что в качестве базового топлива основной поставщик тепла в столице фирма Utilitas использует древесную щепу и все меньше зависит от импортируемого газа, его стоимость все еще играет важную роль в ценообразовании.

”На данный момент ожидается рост цены на газ, что, скорее всего, повысит, начиная с ноября, цены на тепло примерно на 2%. Но, несмотря на повышение, тарифы Utilitas остаются ниже среднего уровня цен на тепло по Эстонии”, — говорит Андрес Веске, руководитель компаний центрального теплоснабжения Utilitas.

Однако, как подчеркивает Андрес Веске, не совсем правильно делить все количество тепла на квадратные метры, так как в среднем 70% тепла потребляет дом в виде отопления и 30% тепла идет на подогрев горячей воды.

Все зависит от щепы

В других регионах все зависит от стоимости древесной щепы, которая за прошедший год снова подорожала.

”По сравнению с прошлым отопительным сезоном, в этом закупочная цена на щепу поднялась в среднем на 10%”, — говорит помощник руководителя по урегулированию цен Департамента конкуренции Маре Каротамм.

При этом местная щепа, полученная из отходов древесной и лесной промышленности, выгодное и наиболее безопасное для окружающей среды топливо в отрасли теплоснабжения. Цена на щепу всегда была более стабильной по сравнению с ценами на природный газ и горючий сланец.

Древесная щепа используется в более чем половине из 240 регионов страны с центральным отоплением. В том числе в Хаапсалу, Йыгева, Кейла и Рапла. Именно в этих городах отопление для клиентов Utilitas в этом сезоне подорожает.

”С 1 октября цены в этих городах вырастут. Повышение в зависимости от региона составляет от 3 до 8,6 процента. Основная причина — рост цен на щепу”, — говорит Андрес Веске.

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Так же, как и в Таллинне, не предвидится роста тарифов на тепло пока и в Ида-Вирумаа. В Нарве и Силламяэ цены остаются прежними. В Сомпа (части Кохтла-Ярве) фирма OSK Grupp может даже понизить цены, так как, согласно данным Департамента конкуренции, предельная стоимость тепла для клиентов этой фирмы снизилась с 62,83 до 54,47 евро.

Не будет изменений ни в Пярну, ни в Тарту. В летней столице Эстонии предельная цена на тепло не меняется уже с 2012 года и составляет 53,29 евро за мегаватт-час. Такая же ситуация и в Тарту.

”За последние три года мы снизили цену на тепло в Тарту в общей сложности на 9%. Причиной стало снижение цен на топливо, которое мы используем, — говорит руководитель

по коммуникациям Fortum Eesti AS Карита Киви. — Пока что мы не планируем изменений. Но что будет в будущем, сложно сказать. На цену тепла влияет стоимость различного топлива”.

Надо отметить, что самые низкие цены на отопление — в Нарве, так как тепло, производимое на Нарвских электростанциях, одно из самых дешевых.

”Теплоэнергию производит предприятие Enefit Energiatootmine на модернизированном энергоблоке Балтийской электростанции в режиме совместной выработки тепла и электроэнергии. Это наиболее экономичный вид получения энергии. Топливом для выработки теплоэнергии служит горючий сланец”, — говорит специалист по коммуникации Eesti Energia Мария Кулламяги.

А больше всех за центральное отопление, согласно данным Департамента конкуренции, платят жители волости Харку — 86,96 евро за мегаватт в час. И это не считая налога с оборота.

Из чего состоит цена на тепло?

Согласно закону, предельная стоимость отопления рассчитывается таким образом, чтобы покрывать расходы на производство, разделение тепла и его продажу, а также соблюдение всех норм качества, безопасности и пр. И, конечно, производство должно иметь прибыль.

”Больше всего на границу стоимости влияет объем продажи тепла. Чем он меньше, тем выше стоимость, и наоборот. Например, ремонт зданий и установка солнечных батарей снижают объем”, — объясняет Маре Каротамм.

Также на регулировку стоимости тепла влияет структура топлива. Если тепло на 100% производится из природного газа или сланцевого масла, то, в сравнении с теми регионами, где тепло производят на 80–85% из древесной щепы, цена будет выше.

Еще один фактор — это так называемая потеря по трассе. Чем она больше, тем больше топлива требуется на производство одного мегаватт-часа. Потери зависят от технического состояния трассы, ее длины и размеров.

Кроме этого, важны инвестиции в основной капитал производства.

”Чем новее капитал, тем выше амортизация и прибыль, — говорит Маре Каротамм. — В то же время, новый капитал позволяет работать лучше. Повышается эффективность производства, снижаются потери по трассе, а следовательно, тратится меньше топлива на один мегаватт тепла”.

”Таким образом, цены на отопление в разных регионах могут значительно отличаться. Когда цены для регионов согласованы на три года, то фактором их изменения может стать только закупочная цена топлива. Все остальные компоненты, влияющие на установленную границу стоимости тепла, неизменны”, — объясняет Каротамм.

Верхняя граница стоимости — это максимальная цена тепла, по которой фирма может продавать его потребителю. По возможности, фирмы могут устанавливать и более низкий прейскурант.

”Для формирования цены важно еще и количество клиентов, — добавляет Карита Киви. — Например, за последние пару лет в Тарту и Пярну к центральному отоплению присоединились около 200 новых клиентов. Ведь по сравнению с другими возможностями обогрева, центральное отопление является наиболее дешевым и безопасным”

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"МК Эстония"
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