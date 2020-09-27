Город пытается через суд оспорить завещание, по которому квартира отошла другу семьи

Только вот беда: завещание было домашним. И когда пожилой человек умер, его завещание стали оспаривать… власти города, где он жил. Тяжбы длятся до сих пор, хотя с момента смерти Василия Ивановича прошло уже более трех лет. Что же нужно знать о завещаниях и как отстаивать свои права, выясняла ”МК-Эстония”.

Василий Иванович (75) умер в больнице. И перед смертью он сказал своему другу, который пришел его навестить, что он сделал на него домашнее завещание и отписал ему все свое имущество. В том числе — квартиру стоимостью в десятки тысяч евро.

Анатолий, у которого были ключи от квартиры, после смерти друга нашел это завещание и отнес его нотариусу. Однако власти города подали в суд, чтобы признать это завещание, составленное меньше чем за месяц до смерти пожилого человека, ничтожным, поскольку посчитали его поддельным. По мнению юриста, который представляет интересы Анатолия в суде, — потому, что городские власти сами хотят получить эту квартиру.

Важные нюансы

Судебное разбирательство тянется аж с 2018 года. Делали даже экспертизу почерка (стоимостью 282 евро), и эксперты Института судебной экспертизы пришли к выводу, что, возможно, завещание было написано не Василием Ивановичем.

Юрист Анатолия же считает, что результаты экспертизы нужно оспорить, поскольку эксперты взяли за основу образцы почерка умершего за период с 1996-го по 2014 год, а образцов почерка Василия Ивановича с 2014 до момента смерти экспертиза получить не смогла. И так как с годами почерк может меняться, то юрист считает результаты экспертизы сомнительными.

Он убежден: власти города хотят получить эту квартиру себе, поэтому и начали оспаривать завещание. Ведь если у умершего нет наследников, то его имущество переходит городу.

В этой ситуации есть несколько важных нюансов, о которых знают далеко не все. Во-первых, завещание бывает двух видов — нотариальным и домашним.

”И я советую составлять завещание всегда только в нотариальном виде, — говорит юрист Андрей Вестеринен. — В таком случае завещание можно отдать даже на хранение нотариусу и не беспокоиться, что оно куда-то пропадет”.