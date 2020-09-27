27.09.2020, 20:30

Город пытается через суд оспорить завещание, по которому квартира отошла другу семьи


Оксана Авдеева
EST
Город пытается через суд оспорить завещание, по которому квартира отошла другу семьи
Фото: "МК-Эстония"

Житель одного большого города Эстонии Василий Иванович (все имена изменены, поскольку еще идет судебное разбирательство) был крайне одинок. Жена умерла, детей у него не было, да и близких родственников тоже. И незадолго до смерти он сделал завещание на близкого друга по имени Анатолий, который периодически навещал его и помогал хоронить его жену.

Только вот беда: завещание было домашним. И когда пожилой человек умер, его завещание стали оспаривать… власти города, где он жил. Тяжбы длятся до сих пор, хотя с момента смерти Василия Ивановича прошло уже более трех лет. Что же нужно знать о завещаниях и как отстаивать свои права, выясняла ”МК-Эстония”.

Василий Иванович (75) умер в больнице. И перед смертью он сказал своему другу, который пришел его навестить, что он сделал на него домашнее завещание и отписал ему все свое имущество. В том числе — квартиру стоимостью в десятки тысяч евро.

Анатолий, у которого были ключи от квартиры, после смерти друга нашел это завещание и отнес его нотариусу. Однако власти города подали в суд, чтобы признать это завещание, составленное меньше чем за месяц до смерти пожилого человека, ничтожным, поскольку посчитали его поддельным. По мнению юриста, который представляет интересы Анатолия в суде, — потому, что городские власти сами хотят получить эту квартиру.

Важные нюансы

Судебное разбирательство тянется аж с 2018 года. Делали даже экспертизу почерка (стоимостью 282 евро), и эксперты Института судебной экспертизы пришли к выводу, что, возможно, завещание было написано не Василием Ивановичем.

Юрист Анатолия же считает, что результаты экспертизы нужно оспорить, поскольку эксперты взяли за основу образцы почерка умершего за период с 1996-го по 2014 год, а образцов почерка Василия Ивановича с 2014 до момента смерти экспертиза получить не смогла. И так как с годами почерк может меняться, то юрист считает результаты экспертизы сомнительными.

Он убежден: власти города хотят получить эту квартиру себе, поэтому и начали оспаривать завещание. Ведь если у умершего нет наследников, то его имущество переходит городу.
В этой ситуации есть несколько важных нюансов, о которых знают далеко не все. Во-первых, завещание бывает двух видов — нотариальным и домашним.

”И я советую составлять завещание всегда только в нотариальном виде, — говорит юрист Андрей Вестеринен. — В таком случае завещание можно отдать даже на хранение нотариусу и не беспокоиться, что оно куда-то пропадет”.

Во-вторых, если вы хотите составить именно домашнее завещание, то нужно помнить, что оно делится на две подкатегории. Первая — завещание, которое должно быть от начала до конца написано завещателем. И вторая — завещание, которое может быть напечатано или кем-то заранее написано, но подписано в присутствии двух свидетелей.

В данном случае завещание было написано без свидетелей, и власти города напирали на то, что одна часть завещания очень отличается от другой, и почерк по ходу текста менялся. И якобы больной раком легких в последней стадии Василий Иванович не мог сам такое завещание написать.

”Нужно помнить, что срок действия домашнего завещания — 6 месяцев, — подчеркивает юрист Андрей Вестеринен. — Поэтому, если завещание составляется не в спешке и нет обстоятельств, которые влияют на срочность составления подробного завещания, то лучше обращаться по таким вопросам к нотариусу. Конечно, возникает ряд вопросов: а не будет ли завещание, если я оставлю его нотариусу, утеряно? Будет ли оно использовано верно? Не попадет ли в руки недобросовестным людям?”

Он напоминает еще об одном очень важном моменте: наследники наследуют не только имущество, но и обязательства умершего лица.

”Нужно помнить, что можно отказаться от наследства, — подчеркивает юрист. — Но отказаться от наследства в пользу кого-то невозможно. Если осуществляется отказ от наследства, то право наследовать переходит следующему по очередности родственнику. И если у умершего были большие долги, то отказ от наследства должны будут выполнить также и все прочие родственники. Иначе есть вероятность, что кто-то из родственников унаследует долги”.

Если же наследник — несовершеннолетнее лицо, то обязательна инвентаризация наследственного имущества.

”Если инвентаризация наследственного имущества произведена по заказу совершеннолетнего лица (в деле нет несовершеннолетних наследников), то отказаться от наследства не представляется возможным, — подчеркивает Андрей Вестеринен. — Если же наследство состоит из долгов, которые превышают имущество, то можно подать на банкротство наследственного имущества”.

Не только недвижимость

К наследству относится не только имущество, но и хранящиеся в банке на счету деньги. Но в данной ситуации деньгами воспользовались самовольно. У умершего была подруга по имени Ирина, у которой был доступ к банковской карточке Василия Ивановича, на которой хранились тысячи евро (а еще 25 000 евро были на сберегательном счете), и она периодически после его смерти снимала оттуда деньги. Это было незаконно, и в связи с этим полиция даже возбудила уголовное дело, однако вскоре прокуратура дело закрыла.

Городские власти в этом свете усомнились: на счетах у Василия Ивановича было более 30 000 евро в общей сложности. И еще 3000 евро дома наличными. По поводу 3000 евро он неоднократно говорил Ирине, что это — на похороны.

”Но как он мог указать в завещании квартиру и ни словом не обмолвиться о том, кому отойдут, согласно его воле, 30 000 евро на счету? — говорится в иске. — Это тоже вызывает сомнения в подлинности завещания”.

Завещание или дарственная?

При этом у читателя может возникнуть вопрос: почему же Василий Иванович завещал квартиру своему другу, а не подарил ее? Но есть ряд нюансов, которых многие не знают. И переделать завещание в случае чего — намного проще, чем дарственную.

”Завещание — это односторонняя сделка. Дарственная — двухсторонняя сделка, — объясняет различия Андрей Вестеринен. — Завещание можно изменить. Можно отказаться от завещания. От договора дарения можно отступить в основном только в исключительных случаях. К примеру, если даритель докажет, что получатель подарка проявил к нему или его близкому злостную неблагодарность. Также если одаряемый неоправданно не исполняет связанные с даром повинность или условие. Есть также и другие возможности, которые указаны в законе”.

Закон гласит, что даритель вправе отступить от договора в течение одного года со дня, когда он узнал или должен был узнать о возникновении у него права на отступление.

”Но, согласно практике, нужно иметь доказательства того, что получатель подарка проявлял неблагодарность. Здесь очень важны детали, — подчеркивает юрист. — Нужно собрать доказательства и сделать аргументированное заявление об отступлении от договора дарения”.

При этом есть определенные обязательства, связанные с договором дарения. Например, пожилые родители решили подарить свой дом своим детям. Они хотят иметь уверенность в том, что дети будут их обеспечивать. Помогать им по хозяйству, ходить в магазин за продуктами, оплачивать коммунальные услуги и так далее.

”Соответственно, эти обязательства можно и даже иногда нужно указывать в договоре дарения, — отмечает Андрей Вестеринен. — Если эти обязательства будут со стороны получателей подарка нарушены, то у дарителя есть возможность отступить от договора дарения. Также, если в результате дарения собственность — например, дом — переходит другому лицу, то есть получателю подарка, то у дарителя должна быть гарантия того, что у него есть пожизненное право проживания в этом доме. Если, конечно, стороны договорились об этом. И это обстоятельство должно быть указано в договоре дарения, а также нужно сделать соответствующую отметку в Крепостной книге”.

Он отмечает, что практика показывает: очень часто родственники после смерти наследодателя начинают друг с другом спорить по поводу наследства. Поэтому вопросы, связанные с наследованием, завещанием или оформлением дарственной, должны решаться очень взвешенно в очень спокойной обстановке. И желательно перед принятием решения все же обратиться за консультацией к нотариусу или юристу — чтобы потом тот, кому вы отписали свое имущество, не должен был бы годами бегать по судам и доказывать, что ваше завещание — не подделка.

Читайте также: