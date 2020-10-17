Где в Эстонии можно пройти тестирование на коронавирус и сколько это стоит?

А при помощи еще одного теста ELISA возможно определить наличие нейтрализующих COVID‑19 антител в сыворотке крови пациентов. Если разрабатываемые сейчас вакцины от SARS-CoV‑2, возможно, будут вызывать иммунитет против вируса только на определенный период, тест ELISA позволит определить силу и продолжительность вызванного вакциной иммунитета.
Информацию о том, когда именно новые тесты начнут использовать, ни предприятие-разработчик, ни Департамент здоровья пока не могут сообщить.
Где можно сделать бесплатный тест на коронавирус (по направлению семейного врача)?
Таллинн:
Палдиски мнт, 104b, палатка SYNLAB слева от Saku Suurhall
Пунане, 61, палатка Medicum
Эхитаяте теэ, 27, палатка на парковке Mustamäe Tervisekeskus
Нарва мнт, 95 (Певческое поле), палатка у ворот Мяэ.
Нарва: Йоала, 20, возле Narva Gate OÜ
Кохтла-Ярве: Ильмаяама, 14, на парковке возле G-корпуса.
Раквере: Тулевику, 1, поликлиника Rakvere
Пайде: Таллинна мнт, 47, на парковке в автобусе SYNLAB
Вильянди: на торговой площади в автобусе SYNLAB
Тарту: Лаулупео пст, 25, палатка Qvalitas.
Курессааре: Айа, 25, у главного входа в поликлинику Kuressaare
Пярну: Раннапарк, парковка P1 Naisteranna, (палатка Qvalitas)
Хийумаа: место проведения теста оговаривается с пациентом в больнице
Выру: парковка на Кооли, 4, палатка Qvalitas около заправки
Где можно сделать платный тест на коронавирус?
Лаборатория SYNLAB
Телефон: 17123
Э-мейл: klienditugi@synlab.ee
Онлайн-бронирование: www.synlab.ee/toode/koroonaviiruse-maaramine
Цена: 78 евро
Пробы можно сдавать в пунктах:
Таллинн: Töökoja, 1
Тарту: Teguri, 37B
Пярну: Suur-Sepa 14, 1 этаж
Нарва: Fama 10/3
Йыхви: Jaama 34
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