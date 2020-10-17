Где в Эстонии можно пройти тестирование на коронавирус и сколько это стоит?

Не все знают, что есть два вида тестов: тест на выявление коронавируса и тест на наличие антител к коронавирусу. Первый определяет, является ли человек в данный момент носителем вируса, т. е. болен ли он. Второй определяет наличие антител к вирусу. Если они есть, то с высокой долей вероятности можно предположить, что человек уже перенес заболевание, возможно — бессимптомно.

Тест на наличие вируса у многих вызывает неприятные эмоции. Специально обученный человек берет пробу при помощи ватной палочки из носоглотки. Причем довольно глубоко. Процедура занимает пару минут, пробы берутся из обеих ноздрей.

”Процедура может вызывать неудобство, но, как правило, болезненной она не бывает, — говорит Мерлин Верник, советник Департамента здоровья по медиаконтактам — Сейчас в Эстонии, в Европе и в большинстве стран мира пробу на коронавирус берут тампоном из носоглотки. В пользу этого метода говорит то, что вирус можно обнаружить уже на ранних стадиях и вовремя применить карантин”.

Однако негативный результат теста еще не дает стопроцентной гарантии, что человек не заражен.

”Если тест негативный, все равно стоит следить за своим здоровьем в течение 14 дней. Негативный тест не означает наверняка, что вы не заражены. Во время инкубационного периода результат может быть ложно-негативным”, — добавляет Верник.

С направлением — бесплатно



В Эстонии тест на коронавирус можно пройти бесплатно по направлению семейного врача. Большинство врачей сразу отправляют своих пациентов с характерными симптомами на тестирование. В таком случае врач делает электронный запрос в центр тестирования. Специалист из центра связывается с пациентом и сообщает, когда и где можно сдать пробу. При необходимости специалист может выехать и на дом к пациенту. Результат тестирование обычно готов в течение двух дней. Его сообщат вам по телефону и выставят на личной странице пациента в системе digilugu.ee.

”Бесплатно пройти тест могут граждане и постоянные жители Эстонии, приезжающие из стран с высоким риском заражения. Список этих стран регулярно пересматривается. Тест предназначен, прежде всего, для тех приезжающих, которым нужна свобода передвижения”, — отмечает Верник.