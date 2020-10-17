17.10.2020, 19:35

Где в Эстонии можно пройти тестирование на коронавирус и сколько это стоит?

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Covid-19 testimine
Covid-19 testimineFoto: Argo Ingver

Тема коронавируса по-прежнему не угасает во всем мире. Уже потихоньку начинает увеличиваться количество заболевших и, похоже, грядет вторая волна, о которой нас предупреждали. Тем временем ученые в Эстонии изобретают новые тесты, которые обещают быть недорогими, быстрыми и безболезненными. ”МК-Эстония” узнавала, где сейчас можно пройти тест на СOVID‑19, сколько это стоит и как можно сделать его бесплатно.

Не все знают, что есть два вида тестов: тест на выявление коронавируса и тест на наличие антител к коронавирусу. Первый определяет, является ли человек в данный момент носителем вируса, т. е. болен ли он. Второй определяет наличие антител к вирусу. Если они есть, то с высокой долей вероятности можно предположить, что человек уже перенес заболевание, возможно — бессимптомно.

Тест на наличие вируса у многих вызывает неприятные эмоции. Специально обученный человек берет пробу при помощи ватной палочки из носоглотки. Причем довольно глубоко. Процедура занимает пару минут, пробы берутся из обеих ноздрей.

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”Процедура может вызывать неудобство, но, как правило, болезненной она не бывает, — говорит Мерлин Верник, советник Департамента здоровья по медиаконтактам — Сейчас в Эстонии, в Европе и в большинстве стран мира пробу на коронавирус берут тампоном из носоглотки. В пользу этого метода говорит то, что вирус можно обнаружить уже на ранних стадиях и вовремя применить карантин”.

Однако негативный результат теста еще не дает стопроцентной гарантии, что человек не заражен.

”Если тест негативный, все равно стоит следить за своим здоровьем в течение 14 дней. Негативный тест не означает наверняка, что вы не заражены. Во время инкубационного периода результат может быть ложно-негативным”, — добавляет Верник.

С направлением — бесплатно


В Эстонии тест на коронавирус можно пройти бесплатно по направлению семейного врача. Большинство врачей сразу отправляют своих пациентов с характерными симптомами на тестирование. В таком случае врач делает электронный запрос в центр тестирования. Специалист из центра связывается с пациентом и сообщает, когда и где можно сдать пробу. При необходимости специалист может выехать и на дом к пациенту. Результат тестирование обычно готов в течение двух дней. Его сообщат вам по телефону и выставят на личной странице пациента в системе digilugu.ee.

”Бесплатно пройти тест могут граждане и постоянные жители Эстонии, приезжающие из стран с высоким риском заражения. Список этих стран регулярно пересматривается. Тест предназначен, прежде всего, для тех приезжающих, которым нужна свобода передвижения”, — отмечает Верник.

Приезжие могут сдать тест в Таллиннском порту и аэропорту. Для жителей Эстонии тест добровольный и бесплатный. Иностранным гражданам, не имеющим вида на жительство в Эстонии, это обойдется в 67 евро. Тестирование проходит в порядке живой очереди, оформление и взятие пробы занимает около пяти минут.

Те, кто прибывает в страну из зон риска по суше, должны забронировать время для тестирования по телефону 678 0000 (9.00–17.00). Желательно сделать это заранее, так как очередь ожидания может растянуться на 1–2 дня.

В ожидании результата тестирования человек должен находиться в самоизоляции. И даже если результат негативный, следующие семь дней следует избегать лишних контактов, но можно ходить на работу, учебу и, например, в магазин по необходимости. Не менее чем через семь дней после первого теста следует сделать второй, и только если и он будет негативным, можно вернуться к обычному ритму жизни.

И даже если человек не застрахован в Больничной кассе, то при первых симптомах и подозрениях на коронавирус он все равно может связаться с ближайшим семейным врачом. Если есть подозрение на заболевания верхних дыхательных путей, врач обязан обслужить пациента, даже если тот не числится в его списке. Это приравнивается к неотложной помощи, которую должен оказывать каждый семейный врач.

Можно также проконсультироваться, позвонив на линию семейных врачей по номеру 1220 или 634 6630.

Без направления — дорого


Пройти тест на коронавирус можно и в том случае, если симптомов у вас нет, но вы хотите для собственного спокойствия убедиться, что не заражены. В таком случае тест будет платным. Его можно сделать в разных частных учреждениях. Например, в Medicum тест обойдется в 75 евро. В Synlab — 78 евро, в клинике Confido — 85 евро, а в Qvalitas — 81 евро. Некоторые из клиник за дополнительную плату выдают справку, если результат теста негативный.

Тест на антитела обойдется значительно дешевле. Например, в Confido он стоит всего 5 евро, а в Synlab — 18,50. Его делают на основе анализа крови, однако достоверность теста еще недостаточно изучена.

”Хотя наличие антител указывает на то, что человек переболел COVID‑19, сейчас недостаточно информации о том, дают ли эти тела иммунитет к вирусу, — говорит Мерелин Верник. — Тест может дать ложный результат, если были не соблюдены правила тестирования или проба была взята в неподходящий период. Также статистически тест может давать определенное количество ложно-позитивных или ложно-негативных результатов”.

Новые тесты будущего


В начале сентября появилась информация, что предприятие Тартуского университета Icosagen разрабатывает новый тест на определение коронавируса, который будет дешевле, быстрее и удобнее для пациентов. Находящийся в разработке тест на антиген SARS-CoV‑2 позволит определять в пробе слюны пациента вирус SARS-CoV‑2 уже в начальной стадии заражения.
Также разработчики Icosagen уже получили одобрения Департамента здоровья на недавно разработанный новый тест на антитела к коронавирусу.

”Аналогов нашему новому тесту на антитела на рынке много. Преимуществом для учреждений Эстонии могла быть доступность теста даже при ограниченных возможностях передвижения, — говорит представитель фирмы Icosagen Карл Мумм. — Разрабатываемый сейчас тест на антиген был бы альтернативой нынешнему тесту RNA. И существенным его отличием было бы действительно более комфортное взятие проб. Также тест был бы дешевле и давал бы результаты быстрее”.

А при помощи еще одного теста ELISA возможно определить наличие нейтрализующих COVID‑19 антител в сыворотке крови пациентов. Если разрабатываемые сейчас вакцины от SARS-CoV‑2, возможно, будут вызывать иммунитет против вируса только на определенный период, тест ELISA позволит определить силу и продолжительность вызванного вакциной иммунитета.

Информацию о том, когда именно новые тесты начнут использовать, ни предприятие-разработчик, ни Департамент здоровья пока не могут сообщить.

Где можно сделать бесплатный тест на коронавирус (по направлению семейного врача)?



Таллинн:

Палдиски мнт, 104b, палатка SYNLAB слева от Saku Suurhall

Пунане, 61, палатка Medicum

Эхитаяте теэ, 27, палатка на парковке Mustamäe Tervisekeskus

Нарва мнт, 95 (Певческое поле), палатка у ворот Мяэ.

Нарва: Йоала, 20, возле Narva Gate OÜ

Кохтла-Ярве: Ильмаяама, 14, на парковке возле G-корпуса.

Раквере: Тулевику, 1, поликлиника Rakvere

Пайде: Таллинна мнт, 47, на парковке в автобусе SYNLAB

Вильянди: на торговой площади в автобусе SYNLAB

Тарту: Лаулупео пст, 25, палатка Qvalitas.

Курессааре: Айа, 25, у главного входа в поликлинику Kuressaare

Пярну: Раннапарк, парковка P1 Naisteranna, (палатка Qvalitas)

Хийумаа: место проведения теста оговаривается с пациентом в больнице

Выру: парковка на Кооли, 4, палатка Qvalitas около заправки

Где можно сделать платный тест на коронавирус?


Лаборатория SYNLAB
Телефон: 17123
Э-мейл: klienditugi@synlab.ee
Онлайн-бронирование: www.synlab.ee/toode/koroonaviiruse-maaramine
Цена: 78 евро
Пробы можно сдавать в пунктах:
Таллинн: Töökoja, 1
Тарту: Teguri, 37B
Пярну: Suur-Sepa 14, 1 этаж
Нарва: Fama 10/3
Йыхви: Jaama 34

Медицинский центр Confido
Телефон: 1330
Адрес: Veerenni, 53a, Таллинн
Э-почта: info@confido.ee
Онлайн бронирование: www.broneerimine.confido.ee
Цена: 85 евро, со справкой — 95 евро.
Medicum
Телефон: 605 0601
Адрес: Punane 61, Таллинн
Цена: 75 евро, со справкой — 85 евро.
Медицинский центр Qvalitas
Телефон: 6051500
Адрес: Ülemiste Tervisemaja, Valukoja 7, Таллинн
Э-почта: estonia@qvalitas.ee
Цена: 81 евро.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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