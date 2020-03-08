”Ездят, где хотят”. Власти Ласнамяэ и МуПо будут решать, что делать с проблемной зоной

"Живу на улице Паэкааре в Таллинне. Недавно у нас отремонтировали дорогу от рынка Ласнамяэ до конца улицы в сторону казино ”Феникс” — так называемый променад Паэ. Все сделали красиво, спасибо.

Поставили тумбы большие, через которые, по идее, машины не могут проехать. Знак ”пешеходная зона” уже был и до этого. Ездить там нельзя! Но у нас появилась проблема. Неоднократно замечала, что машины ездят по этому променаду, хотя стоит знак ”пешеходная зона”. Они выезжают на дорогу около казино по газону! Поскольку там стоят тумбы, едут по траве. Ужасно. На этом месте уже видны разъезженные следы от колес.

Машины ездят разные — чаще обычные, но неоднократно видела, как там ездит машина охранной фирмы. Есть фото и видео. Писала в эту фирму, ответа не было. Написала в управу Ласнамяэ с предложением поставить на то место, откуда заезжают на газон, большой камень. Или можно передвинуть тумбу на пару метров. Мне ответили, что ничего сделать нельзя, все, что надо, уже сделано.

Я совершенно не понимаю, почему нельзя что-то предпринять. Видимо, так установили эти тумбы специально, чтобы при желании можно было проехать. В МуПо не писала, потому что один раз видела, как они сами ехали под запрещающий знак. Сами штрафуют, сами ездят. Видела, как там проезжала машина уборочной фирмы, которую заказывает управа Ласнамяэ. Почему нельзя припарковать машину около казино и идти убирать? Там ходят люди, дети идут в школу, в детский сад, но наглые безответственные водители там ездят. Что делать, где просить помощи? Что будет там через год, страшно представить.

Спасибо.

Марина, Таллинн"