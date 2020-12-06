ЭТО РЕКОРД | Пенсионеры из Таллинна отметили 75 лет семейной жизни

Без преувеличения можно сказать, что Игорь Степанович и Надежда Ивановна Бензик знают друг друга всю жизнь. Ему сейчас 95 лет, ей 96, а встретились они еще в детстве, когда оба жили в небольшом украинском городке Мелитополь Запорожской области. В силу состояния здоровья супруги историю их любви рассказал Игорь Степанович.

Все началось с дружбы



– Как вы познакомились?

– На берегу Азовского моря в селе Кирилловка был пионерский лагерь, вот в этом лагере мы и познакомились, когда нам было по 12 лет. Сначала была просто дружба, которая потом переросла в любовь и длится уже десятилетия.

– Вы помните, какой тогда была ваша будущая супруга?

– Мелитополь — город небольшой, тогда там жило порядка 120–150 тысяч человек. Но в этом маленьком городе была детская железная дорога, что довольно редкое явление. Я на этой детской железной дороге был начальником одной станции, форму нам даже выдавали. И был там ансамбль песни и пляски. Я был очень активным мальчиком, плясал в этом ансамбле, играл на разных инструментах, струнных и духовых, а будущая жена была балериной в Доме пионеров, ходила в кружок. Мы познакомились в лагере и потом часто пересекались на разных мероприятиях, концертах, соревнованиях. Сошлись на том, что оба были очень активные, деятельные.

– Вы часто виделись?

– Надя жила в другом районе. Мелитополь хотя и был небольшим городком, но состоял из нескольких частей. Одна часть — Юрьевка, там жил рабочий класс. Вторая часть, Кизьяр, считалась кулацкой. В Песчаном жили торговцы. Дальше была у нас Красная горка, она считалась бандитским районом. Чтобы мне увидеться со своей любимой, нужно было пройти два-три километра до другого района, и я шел не один, а в сопровождении. Потому что можно было встретить бандитов. Нам было 13–14 лет, и всякий раз каждого мы так сопровождали на встречи. Были вооружены самопалами, ножами, железными прутьями для

самообороны. Вот такое было время. Но все это было очень интересно.

Когда мне было 14 лет, я окончил семилетку. Дальше учиться я не захотел, потому что вырос в рабочей семье, и тоже пошел работать на завод, учился там на токаря. Когда началась война, я эвакуировался с заводом в Карл-Маркс-Штадт, и связь с Надей оборвалась, но все равно не терял надежду найти свою любовь. У меня был адрес ее родственников в Москве. Я как-то по почте через этих родственников узнал, что ее эвакуировали в Сталинградскую область. Вот так мы опять связались и переписывались.