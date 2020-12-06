ЭТО РЕКОРД | Пенсионеры из Таллинна отметили 75 лет семейной жизни

Свадьбы по пути
– Когда дружба переросла в серьезные отношения?
– Я ушел в Военно-морское училище и попал на фронт. В первый отпуск после войны в 1945 году я приехал в свой родной город Мелитополь к родителям. Надя училась в институте в Москве и тоже приехала в это время к родителям. Мы повидались, повстречались и загорелась такая любовь, что до сих пор не затухает. Но так как мы ни до чего не договорились, она уехала, а я остался, так как у меня еще было несколько дней отпуска.
Обратно на службу мне нужно было ехать в Кронштадт. Я поехал через Москву. У меня был телефон ее родственников, те дали адрес общежития. Как сейчас помню, комната номер 18. И мы решили, что поженимся, потому что у меня было всего два дня свободного времени.
– И вы поженились за два дня?
– Мы побежали в ЗАГС, я купил Наде только букет цветов. Пришли, а в ЗАГС очередь такая длинная стоит, что ужас! И браки регистрировались, и разводы, и похоронки выдавались, и все прочее. И мы тут с цветочками. Я обратился умоляющим голосом: ”Люди добрые, помогите, у меня времени нет, завтра надо уже на службу, нам надо зарегистрироваться”. Начался галдеж, что люди тут давно стоят, а нам сразу надо. Но в конце концов большинство встало на нашу сторону. Люди сделали нам такой проход, встали по обе стороны, и мы прошли в ЗАГС.
А там сидит тетка толстая, в очках, крепкая, страшная. Говорит: ”Чего вам?”. Да вот, отвечаю, зарегистрировать брак. Отдали свои документы ей. Они писала-писала-писала что-то. Потом посмотрела на нас: ”Не передумали?”. Мы ответили, что нет. Она печати поставила — все, свободны. Дала нам бумажечку, у нас эта бумажечка до сих пор. Мы вышли, и вот эта вся толпа людей встретила нас большими аплодисментами. Аплодировали нам и кричали ”горько”. Мы поцеловались при всех, невеста села на трамвай и поехала к себе в общежитие, а я поехал на вокзал, надо было билет прокомпостировать.
Денег не было ни на что. Вернулся я в общежитие, а там накрыт стол! Девчонки, которые там были, все свои карточки продуктовые использовали. Достали какую-то водку, селедку, картошку, хлеб. И был арбуз, это очень запомнилось. Отпраздновали мы, было восемь девушек, один я. На утро я уже уехал, распрощавшись со всеми. Вот такая была необычная свадьба, помним всю жизнь.
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