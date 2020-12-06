ЭТО РЕКОРД | Пенсионеры из Таллинна отметили 75 лет семейной жизни

Желая кому-то счастливой совместной жизни, часто говорят о том, чтобы муж с женой дожили до золотой свадьбы, ведь 50 лет — это действительно солидный возраст для брака. В рубрике ”Драгоценные отношения” "МК-Эстония" уже рассказывала о нескольких счастливых семьях, которым удалось преодолеть и 60-летний рубеж совместной жизни. Но в этом номере — поистине уникальная история любви пары, которая 20 сентября отметила 75 лет со дня свадьбы.
Без преувеличения можно сказать, что Игорь Степанович и Надежда Ивановна Бензик знают друг друга всю жизнь. Ему сейчас 95 лет, ей 96, а встретились они еще в детстве, когда оба жили в небольшом украинском городке Мелитополь Запорожской области. В силу состояния здоровья супруги историю их любви рассказал Игорь Степанович.
Все началось с дружбы
– Как вы познакомились?
– На берегу Азовского моря в селе Кирилловка был пионерский лагерь, вот в этом лагере мы и познакомились, когда нам было по 12 лет. Сначала была просто дружба, которая потом переросла в любовь и длится уже десятилетия.
– Вы помните, какой тогда была ваша будущая супруга?
– Мелитополь — город небольшой, тогда там жило порядка 120–150 тысяч человек. Но в этом маленьком городе была детская железная дорога, что довольно редкое явление. Я на этой детской железной дороге был начальником одной станции, форму нам даже выдавали. И был там ансамбль песни и пляски. Я был очень активным мальчиком, плясал в этом ансамбле, играл на разных инструментах, струнных и духовых, а будущая жена была балериной в Доме пионеров, ходила в кружок. Мы познакомились в лагере и потом часто пересекались на разных мероприятиях, концертах, соревнованиях. Сошлись на том, что оба были очень активные, деятельные.
– Вы часто виделись?
– Надя жила в другом районе. Мелитополь хотя и был небольшим городком, но состоял из нескольких частей. Одна часть — Юрьевка, там жил рабочий класс. Вторая часть, Кизьяр, считалась кулацкой. В Песчаном жили торговцы. Дальше была у нас Красная горка, она считалась бандитским районом. Чтобы мне увидеться со своей любимой, нужно было пройти два-три километра до другого района, и я шел не один, а в сопровождении. Потому что можно было встретить бандитов. Нам было 13–14 лет, и всякий раз каждого мы так сопровождали на встречи. Были вооружены самопалами, ножами, железными прутьями для
самообороны. Вот такое было время. Но все это было очень интересно.
Когда мне было 14 лет, я окончил семилетку. Дальше учиться я не захотел, потому что вырос в рабочей семье, и тоже пошел работать на завод, учился там на токаря. Когда началась война, я эвакуировался с заводом в Карл-Маркс-Штадт, и связь с Надей оборвалась, но все равно не терял надежду найти свою любовь. У меня был адрес ее родственников в Москве. Я как-то по почте через этих родственников узнал, что ее эвакуировали в Сталинградскую область. Вот так мы опять связались и переписывались.
Свадьбы по пути
– Когда дружба переросла в серьезные отношения?
– Я ушел в Военно-морское училище и попал на фронт. В первый отпуск после войны в 1945 году я приехал в свой родной город Мелитополь к родителям. Надя училась в институте в Москве и тоже приехала в это время к родителям. Мы повидались, повстречались и загорелась такая любовь, что до сих пор не затухает. Но так как мы ни до чего не договорились, она уехала, а я остался, так как у меня еще было несколько дней отпуска.
Обратно на службу мне нужно было ехать в Кронштадт. Я поехал через Москву. У меня был телефон ее родственников, те дали адрес общежития. Как сейчас помню, комната номер 18. И мы решили, что поженимся, потому что у меня было всего два дня свободного времени.
– И вы поженились за два дня?
– Мы побежали в ЗАГС, я купил Наде только букет цветов. Пришли, а в ЗАГС очередь такая длинная стоит, что ужас! И браки регистрировались, и разводы, и похоронки выдавались, и все прочее. И мы тут с цветочками. Я обратился умоляющим голосом: ”Люди добрые, помогите, у меня времени нет, завтра надо уже на службу, нам надо зарегистрироваться”. Начался галдеж, что люди тут давно стоят, а нам сразу надо. Но в конце концов большинство встало на нашу сторону. Люди сделали нам такой проход, встали по обе стороны, и мы прошли в ЗАГС.
А там сидит тетка толстая, в очках, крепкая, страшная. Говорит: ”Чего вам?”. Да вот, отвечаю, зарегистрировать брак. Отдали свои документы ей. Они писала-писала-писала что-то. Потом посмотрела на нас: ”Не передумали?”. Мы ответили, что нет. Она печати поставила — все, свободны. Дала нам бумажечку, у нас эта бумажечка до сих пор. Мы вышли, и вот эта вся толпа людей встретила нас большими аплодисментами. Аплодировали нам и кричали ”горько”. Мы поцеловались при всех, невеста села на трамвай и поехала к себе в общежитие, а я поехал на вокзал, надо было билет прокомпостировать.
Денег не было ни на что. Вернулся я в общежитие, а там накрыт стол! Девчонки, которые там были, все свои карточки продуктовые использовали. Достали какую-то водку, селедку, картошку, хлеб. И был арбуз, это очень запомнилось. Отпраздновали мы, было восемь девушек, один я. На утро я уже уехал, распрощавшись со всеми. Вот такая была необычная свадьба, помним всю жизнь.
– Получается, вы поженились, но вместе быть все равно не могли?
– Жена училась в институте в Москве, я служил, объединиться мы не могли. Она приезжала ко мне в отпуск, я к ней приезжал. И только когда в 1947 году меня перевели в Эстонию, а она закончила учебу, мы смогли переехать и уже быть вместе.
Первые трудности
– Каким был ваш первый общий дом?
– Я служил тогда в Мяннику, там были бараки и гарнизон. Привез я свою жену с вещами, а вещей был один чемоданчик и сумка — книг она набрала, больше ничего не было. Вот пришел я к командиру, докладываю, что вернулся. Он радуется, хорошо, что вовремя. И тут я ему говорю, что женился и приехал с женой, надо бы куда-то поселиться. Командир аж побледнел — селить-то некуда. Говорит: ”Ты что, с ума сошел? Где ж я тебе возьму жилье?”. За мной зашел еще один офицер — точно такая же история, тоже жену привез. Тогда командир нам сказал: ”Там барак есть, это был барак немецкий. Там внутри есть большой общий туалет. Я вам выделю фанеры, лес рядом — сделайте перегородку, забейте, закройте это дело, и будет вам две комнаты”.
Вот так мы там и начали: пилили, сделали фанерную стенку, застелили все. Плиты никакой не было, была маленькая буржуйка, трубу от которой мы вывели. За день мы это сделали, ушли, думали, что жены нам поесть приготовят. Возвращаемся, а они сидят и плачут — буржуйка не горит, тяги нет, только дым идет в дом. Мы сверху полезли, вытащили из трубы какие-то брюки немецкие, еще что-то, и пошла тяга. Так все и наладилось.
– Чем жена занималась, пока вы были на службе?
– Она пошла в школу, преподавала. Потом доросла до того, что стала директором 19-й школы. После была инспектором русских школ в Министерстве просвещения ЭССР, получила много наград. Во время работы в министерстве курировала работу 147 русских школ Эстонии, подшефными районами были Нарва, Силламяэ и Кохтла-Ярве.
А я служил, потом в 1968 году уволился, пошел на завод им. Пегельмана. Работал там на станках. Потом меня выбрали парткомом, я организовывал всякое разное, выступал с докладами, проводил лекции. Интересное было время. Потом уволился, работал в другом месте. Так и жизнь прошла.
За это время у нас с любимой родились две доченьки, любимые, хорошие. Одной сейчас 72 года, другой 68 лет. У нас две внучки и два внука, 13 правнуков. Самой младшей четыре месяца, старшей 17 лет. Мы никем не брошены, и из них нами никто не забыт.
Супруга болеет, здоровье сдало. Я еще как-то держусь. Читаю много, занимаюсь утром гимнастикой и с гантелями, на беговой дорожке бегаю. С детства обливаюсь ледяной водой, когда умываюсь, и делаю это до сих пор. Я многое делаю сам, но один бы не справился, с нами живет младшая дочка. Ухаживает за нами, готовит, убирает.
Семья — это главное
– У вас две дочери. Не хотелось в молодости много детей? Или так сложились обстоятельства?
– Я сейчас жалею, что мы так рано остановились, надо было больше. Но тогда мы не знали, что, чего и как. Такая сложная обстановка была, а подмоги не от кого было получить. Мы никогда не были богатыми, но всегда все имели.
Захотел я машину менять, это очень давно было. Все машины были очень дорогие. Тогда непросто было, не как сейчас — пошел и машину купил. Надо было отстоять очередь. Я по копейкам собирал на ”Оку”, стоял в очереди. Прошел год-два, звонят: ”Вы хотите получить машину? Можно забрать хоть сегодня. Но только мы предлагаем вам другую машину. Той сейчас нет, но есть ”Волга”. Вот тут у меня колени и задрожали! Дали мне одни сутки на раздумья. Я помчался по друзьями, некоторые даже из копилки высыпали мелочь. Но так я купил эту ”Волгу”, 21-ю. Потом я расплатился со всеми постепенно.
Много разного в жизни было. Не только сладости, но и тяжести. Все пережили.
– Случались кризисы в семье?
– Нет, никогда. Бывали ссоры по каким-то вопросам: мне нравится это, а ей то. Вот так поссоримся, разругаемся, я выйду покурить, вернусь, рассмеемся и все. Обнялись, поцеловались, и все прошло. Всегда взаимно шли на уступки друг другу. И всегда всем вместе занимались. Одно время у нас пчелы были, на даче и утки, и кролики — все сами собственными руками.
– Какой подарок, который вы сделали жене, больше всего вам запомнился?
– Мне очень запомнился один подарок. Я в это время служил на Сааремаа, одновременно учился заочно, а семья жила в Таллинне. Я старался копить. Что получу, откладывал. В общем, я накопил и купил жене маленькие золотые часики. Когда я приехал и подарил их, первый вопрос жены был: ”Откуда ты деньги взял?”. До сих пор помню. Посмеялись мы, конечно.
– В чем секрет долгой и счастливой семьи?
– Я всегда ставил семью на первое место, все старался делать, чтобы семье было хорошо. И жена моя тоже всегда заботилась о семье. У нас это было взаимное стремление. Семья — это главное, а в семье должны быть мир и дружба.
Вот это похоже на правду: как появился COVID
Боролся с ломкой: именно так прошел последний месяц Марадоны
Как носить маску, чтобы не запотевали очки?
3 неисправности, при которых машину пора продавать