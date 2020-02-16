16.02.2020, 19:09

Это нужно знать каждому эстонскому водителю, чтобы не "попасть" на тысячи евро

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Оксана Авдеева, МК-Эстония
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Kasutatud autod
Kasutatud autodFoto: Tiit Blaat

Жительница Таллинна Екатерина недавно обнаружила, что она полгода (!) ездила без обязательной дорожной страховки. ”Я до сих пор в шоке! — говорит она. — Полис закончился, а напоминания никакого не пришло. А я и ездила, будучи уверенной, что у меня все в порядке”. Небольшой опрос, проведенный ”МК-Эстонией”, показал: почти у каждого были в жизни случаи, когда он забыл заключить новый страховой полис или был уверен, что со страховкой все в порядке. А ведь случись что, люди оказались бы должны тысячи и десятки тысяч евро! Что же следует знать, чтобы избежать таких ситуаций?

”Я купила машину со страховкой, — рассказывает Марина, — она через какое-то время закончилась, а я была уверена, что там все в порядке. Тоже могла бы попасть на деньги”.

”А в меня врезался автомобиль без страховки, — вспоминает Наталья. — Так сильно, что машину списали. Фирма выплатила мне рыночную стоимость авто и взыскала потом все деньги с него. Крупно он тогда, увы, попал”.

За 1–3 недели

Казалось бы: страховым фирмам выгодно, чтобы клиенты вовремя продлевали полисы. Почему же они не напоминают?

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Как оказалось, все напоминают. И по-разному. Но все равно количество машин без страховки шокирует.

Руководитель отдела продаж фирмы Inges Елена Доценко говорит, что за 1–2 недели до окончания полиса они отправляют по электронной или обычной почте клиенту предложение на новый, которое является также напоминанием об окончании договора. Но бывает, что письмо попадает в спам, поэтому лучше всего отмечать в календаре, в телефоне или записной книжке дату окончания полиса.

”Случаев, когда наш клиент без страховки становился виновником аварии — единицы в год, — заверяет она. — Если вы недавно купили машину со страховкой, то лучше отправить в фирму и свои контактные данные, чтобы вам могли вовремя напомнить, что срок действия полиса заканчивается. Если вы заключали договор у агента или маклера, то напоминать должен именно он”.

Ее коллега из фирмы PZU Kindlustus Яанус Танне отмечает, что они отправляют напоминание обычно примерно за три недели до окончания действующего полиса. Как правило, по электронной или обычной почте.

”Но часто клиенты не обращают внимания на напоминания и потом оказываются без страховки, — добавляет он. — Фонд дорожного страхования также присылает напоминания, чтобы избежать принудительного заключения страховки и снизить количество машин без полисов на дорогах Эстонии”.

Руководитель юридического отдела фирмы ERGO Вахо Вахкаль отмечает, что если клиент при заключении полиса хочет, чтобы полис продлевался автоматически, то они заботятся, чтобы человек не остался без страховки.

”Случаев, чтобы человек ездил долго без страховки — единицы, — заверяет он. — Обычно все же знают, что забыли или случайно не сделали страховку. И очень редко ссылаются на то, что они не получили напоминание”.

А руководитель отдела дорожного и каско-страхования Swedbank Эйво Кисанд говорит, что их клиенты при заключении договора могут выбрать, хотят ли они новое предложение по окончании полиса или нет.

”Если да, то отправляем минимум за две недели напоминание вместе с новым счетом, — отмечает он. — Если клиент пользуется интернет-банком, то он там может получить и электронный счет. И чтобы не остаться без страховки, можно также заключить договор прямых платежных поручений — когда деньги в день Х будут сами сниматься со счета”.

По всем средствам связи

Представитель фирмы Gjensidige Марко Привой говорит, что они напоминают своим клиентам о том, что срок действия страховки скоро истечет, в первую очередь, по телефону — чтобы уж точно быть уверенными, что информация дойдет до клиента.

”Напоминаем также по электронной почте, а если ее нет, то по обычной. Поэтому мы всегда просим клиентов проверять и обновлять свои данные, если они меняются, — подчеркивает Привой. — Иначе мы не сможем связаться, и может так получиться, что клиент останется без страховки. Но если договор заключен через посредника (cтрахового маклера или агента), то уже он должен напоминать”.

Он добавляет, что в год происходит порядка десяти случаев, когда клиент Gjensidige стал виновником аварии, при этом срок действия его полиса к тому времени уже истек. Ведь случается так, что человек в какой-то момент не захотел продлевать страховку, а потом сел за руль и забыл, что у него нет полиса.

”Также практика показывает, что бывают, к сожалению, такие случаи, когда машину продают, а новый владелец машину на себя не регистрирует, — констатирует Марко Привой. — Тогда вся ответственность в случае аварии без страховки ложится на бывшего хозяина. Поэтому продавец должен настоять при продаже на перерегистрации. Или защитить себя, поехав в АРК и предоставив им договор купли-продажи”.

Руководитель отдела страхования автомобилей общества Salva Kindlustus Тынис Тохвер отмечает, что у них тоже бывают случаи, когда клиент без страховки попадает в аварию, но их мало — менее 1%.

”Поэтому мы советуем каждому своему клиенту заключать так называемый ”Да-договор” (по-эстонски — JAH leping), — говорит он. — То есть, когда вы впервые выбираете себе полис, то говорите или отмечайте в интернете, что вы согласны, чтобы вам фирма прислала перед окончанием старого договора напоминание и предложение на новый полис. Это особенно важно для тех, кто постоянно пользуется машиной. К тому же такой договор выходит дешевле. Если же вы ездите на машине не постоянно, то разумнее выбирать договор, который автоматически не продлевается”.

Представитель If Kindlustus Реэт Вейльберг заверяет, что напоминают своим клиентам об окончании договора аж четыре раза.

”Перед окончанием полиса посылаем клиенту предложение вместе со счетом, — описывает она. — Если платеж задерживается, посылаем напоминание. Если клиент не реагирует, то шлем ему SMS. Если и тогда клиент не заключает договор, то отправляем ему еще одно напоминание”.

Она добавляет, что примерно 3% от всех участников дорожного движения ездят без обязательной страховки. Но учитывая, сколько у нас на дорогах Эстонии машин — это очень много. Что вызывает сильное беспокойство.

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