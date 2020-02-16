Это нужно знать каждому эстонскому водителю, чтобы не "попасть" на тысячи евро

Ее коллега из фирмы PZU Kindlustus Яанус Танне отмечает, что они отправляют напоминание обычно примерно за три недели до окончания действующего полиса. Как правило, по электронной или обычной почте.

”Но часто клиенты не обращают внимания на напоминания и потом оказываются без страховки, — добавляет он. — Фонд дорожного страхования также присылает напоминания, чтобы избежать принудительного заключения страховки и снизить количество машин без полисов на дорогах Эстонии”.

Руководитель юридического отдела фирмы ERGO Вахо Вахкаль отмечает, что если клиент при заключении полиса хочет, чтобы полис продлевался автоматически, то они заботятся, чтобы человек не остался без страховки.

”Случаев, чтобы человек ездил долго без страховки — единицы, — заверяет он. — Обычно все же знают, что забыли или случайно не сделали страховку. И очень редко ссылаются на то, что они не получили напоминание”.

А руководитель отдела дорожного и каско-страхования Swedbank Эйво Кисанд говорит, что их клиенты при заключении договора могут выбрать, хотят ли они новое предложение по окончании полиса или нет.

”Если да, то отправляем минимум за две недели напоминание вместе с новым счетом, — отмечает он. — Если клиент пользуется интернет-банком, то он там может получить и электронный счет. И чтобы не остаться без страховки, можно также заключить договор прямых платежных поручений — когда деньги в день Х будут сами сниматься со счета”.

По всем средствам связи

Представитель фирмы Gjensidige Марко Привой говорит, что они напоминают своим клиентам о том, что срок действия страховки скоро истечет, в первую очередь, по телефону — чтобы уж точно быть уверенными, что информация дойдет до клиента.

”Напоминаем также по электронной почте, а если ее нет, то по обычной. Поэтому мы всегда просим клиентов проверять и обновлять свои данные, если они меняются, — подчеркивает Привой. — Иначе мы не сможем связаться, и может так получиться, что клиент останется без страховки. Но если договор заключен через посредника (cтрахового маклера или агента), то уже он должен напоминать”.

Он добавляет, что в год происходит порядка десяти случаев, когда клиент Gjensidige стал виновником аварии, при этом срок действия его полиса к тому времени уже истек. Ведь случается так, что человек в какой-то момент не захотел продлевать страховку, а потом сел за руль и забыл, что у него нет полиса.