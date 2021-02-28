Эстонские предприятия прогнозируют скорое исчезновение наличных денег

Для Европейского отчета о платежах компания Intrum собрала данные о 9 980 компаниях из 29 европейских стран, охватывающих 11 секторов промышленности. Опрос был проведен в прошлом году компанией Longitude, входящей в группу Financial Times.

Согласно данным отчета, в 2020 году 55% предприятий считали, что Эстония станет безналичной в течение пяти лет. Тут Эстония чуть отстает от среднего европейского показателя (57%). Впрочем, это огромное изменение по сравнению с 2019 годом, когда в такой сценарий верили только 7%. А 25% респондентов считают, что Эстония станет безналичной в ближайшие 10 лет.

Молодежь меняет рынок

Исполнительный директор Intrum в странах Балтии Илва Валейка отмечает, что по сравнению с прошлым годом количество верящих в безналичное общество эстонских предприятий заметно увеличилось. ”Всего 20% эстонских компаний считают, что Эстония никогда не будет безналичной или что это произойдет не раньше, чем через 10 лет. Вместе с тем, всего год назад 78% эстонских предприятий довольно скептически относились к идее безналичного общества”, — комментирует Валейка.

Наиболее пессимистично относятся к отказу от наличных денег предприятия в странах, где именно наличные остаются основным способом оплаты: 69% чешских компаний и 51% голландских считают, что этого никогда не произойдет. С другой стороны, наиболее оптимистично настроены предприятия Великобритании и Венгрии — в этих странах 72% компаний видят возможность отказаться от наличных в ближайшие 5 лет.

Хотя многие респонденты считают, что безналичное общество создает для бизнеса операционные риски, увеличивает издержки и делает предприятия более открытыми для кибер-атак, предприниматели также видят положительные аспекты: повышение эффективности процессов в связи с платежами и бухгалтерским учетом, а также увеличение потребительских расходов.

”Рост безналичных способов оплаты также меняет кредитный рынок и финансовое поведение — особенно среди молодых людей. Они должны быть готовы к встрече с миром, в котором в кредит покупают гораздо больше, чем когда-либо прежде, то есть возрастает и важность образования. Финансовым учреждениям, розничным торговцам и другим участникам рынка следует объединять усилия для повышения качества образования, чтобы избежать возникновения чрезмерных долгов среди населения”, — добавляет Илва Валейка.