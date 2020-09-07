Эстонская пенсионерка возмущена: что вообще творится на свете?

"Прочитала я в вашей газете статью про пенсии. Ну что я скажу? Далеко ходить не надо. Рядом со мной живут две женщины. Никогда они не работали. Когда подошел у них пенсионный возраст, они начали получать народную пенсию. Пошло-пошло-поехало, и в итоге они получают всего на 30–40 евро меньше постоянно, чем я со всеми прибавками вместе взятыми. А я с тремя детьми! Отработала 38 лет! А они никогда не работали. За что им деньги платят? Это же наши деньги! Рабочим людям недодают, а им платят.

Помимо этого, мне не нравится то, что сейчас очень много молодых семей, которые рожают детей не в браке. Они детей рожают, и им государство помогает. Это, конечно, неплохо, что им государство помогает. Это хорошо, что рожают детей, но сейчас ведь работать молодежь не хочет! Государство настолько хорошо им помогает, что они живут на государственные деньги и не торопятся идти на работу. Хотя можно было бы работать. Вот такая тенденция у нас в республике. Я думаю, что законы в этом отношении надо менять.

Или вот часто мужья в этих семьях работают в Финляндии, а в нашем городе стоят на учете как безработные. И пользуются всеми услугами! Это тоже безобразие. Это ведь несправедливо!

Я, конечно, свое отработала. Многие пенсионеры плачут, что плохо живут, но лично я довольна. Мне, например, хватает пенсии, потому что старому человеку мало нужно. Крыша над головой нужна, еда. Одежды много покупать не надо, мебели не надо. Я считаю, что денег хватает. А кто там плачет, я считаю, им надо было работать в молодости. Тогда у них и пенсия была бы побольше. Вот такое мое мнение".