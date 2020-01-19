19.01.2020, 20:33

"Если нет норм, то можно людей травить?" Читатель в шоке от "сладкой" покупки в магазине

 (59)
EST 38
Arbuusitest
ArbuusitestFoto: Ilmar Saabas

"Я купил днем арбуз в нашем магазине. Пришел домой, разрезал его уже вечером, смотрю — какая-то серая масса. Попробовал его поесть- гадость полнейшая. У меня есть прибор, который измеряет нитраты. Взял, измерил, а там опасная концентрация нитратов! Я подумал, что уже поздно что-то выяснять, пошел в магазин на следующий день", - приводит рассказ читателя еженедельник "МК-Эстония".

"Притащил этот арбуз, он здоровый такой, показал заведующей. Взял специально прибор, предложил замерить нитраты. Заведующая ответила, что ее это не касается, и попросила чек. Но я чеки не храню, как и все, да и платил наличными. Купил арбуз и там же выбросил чек. На это заведующая ответила, что, раз чека нет, то она платить из своего кармана не будет. И прекратила разговор.

Пришел я домой, позвонил в Ветеринарно-пищевой департамент. Арбуз я предусмотрительно хранил на балконе, чтобы можно было сделать замеры при необходимости. Короче, три раза звонили мне с разных телефонов на мое обращение, и в итоге ответили, что нет указаний из Евросоюза насчет нитратов в арбузах, поэтому они ничего сказать не могут. Нет норм, и все.

Получается, раз норм нет, то можно и людей травить. Я не понимаю, как может быть такой продукт, что на него нет норм по нитратам. Официальный ответ от департамента тоже пришел — никаких норм нет. Они проверили арбузы в этом магазине, и все было в порядке. Сослались на то, что, возможно, у меня неправильный прибор. Но я покупал его с сертификатом, все у меня в порядке. Получается, просто в Евросоюзе нет норм по нитратам, и людей можно травить. А стоило бы рассмотреть этот вопрос и отрегулировать. Чтобы не продавали в магазинах опасные для здоровья продукты.
Владимир, Таллинн"

От редакции:
Действительно, в Евросоюзе отсутствуют нормы, регламентирующие допустимое количество нитратов в арбузах и дынях. Несмотря на то, что на эту продукцию должны быть сертификаты, подтверждающие ее безопасность, о нитратах в ней не говорится.

Читайте также: