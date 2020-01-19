"Если нет норм, то можно людей травить?" Читатель в шоке от "сладкой" покупки в магазине

"Притащил этот арбуз, он здоровый такой, показал заведующей. Взял специально прибор, предложил замерить нитраты. Заведующая ответила, что ее это не касается, и попросила чек. Но я чеки не храню, как и все, да и платил наличными. Купил арбуз и там же выбросил чек. На это заведующая ответила, что, раз чека нет, то она платить из своего кармана не будет. И прекратила разговор.

Пришел я домой, позвонил в Ветеринарно-пищевой департамент. Арбуз я предусмотрительно хранил на балконе, чтобы можно было сделать замеры при необходимости. Короче, три раза звонили мне с разных телефонов на мое обращение, и в итоге ответили, что нет указаний из Евросоюза насчет нитратов в арбузах, поэтому они ничего сказать не могут. Нет норм, и все.

Получается, раз норм нет, то можно и людей травить. Я не понимаю, как может быть такой продукт, что на него нет норм по нитратам. Официальный ответ от департамента тоже пришел — никаких норм нет. Они проверили арбузы в этом магазине, и все было в порядке. Сослались на то, что, возможно, у меня неправильный прибор. Но я покупал его с сертификатом, все у меня в порядке. Получается, просто в Евросоюзе нет норм по нитратам, и людей можно травить. А стоило бы рассмотреть этот вопрос и отрегулировать. Чтобы не продавали в магазинах опасные для здоровья продукты.

Владимир, Таллинн"