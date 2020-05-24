Эксперты: какие фрукты и овощи в Эстонии подорожают сильно, а какие - не очень?

Мир переживает исторические события. В условиях пандемии всем странам приходится адаптироваться к новым порядкам. Многие сферы деятельности страдают, например, сельское хозяйство в регионах, где уже начался сезон сбора фруктов и овощей. Будет ли кому их собирать, еще не ясно. И пока сочные валенсийские апельсины томятся на ветках, их ждут прилавки эстонских магазинов, а это означает, что спрос превышает предложение, что всегда сказывается на стоимости товара.

Недостаток сезонных рабочих стал проблемой во всей Европе. Около 25–30% сельскохозяйственной продукции добывается именно руками иностранных ”сезонников”. Например, в Италии ежегодно трудится около 370 000 сезонных рабочих, в Германии — 300 000, в Испании и Франции — более 200 000, в Великобритании — 100 000. Большинство этих рабочих приезжают из стран Восточной Европы.

”Страны ЕС пытаются решить вопрос нехватки рабочих рук, заключая в срочном порядке двусторонние договоры, например, с Украиной и Румынией, но это покрывает лишь небольшую долю того, что необходимо. Например, 1500 обещанных Финляндии украинских рабочих — это только 10% от всей сезонной необходимости”, – говорит представитель эстонских сельскохозяйственных организаций в Брюсселе Эне Кярнери.

Витамины под ударом

Как и следовало ожидать, от нехватки рабочих рук больше всего страдает сектор выращивания фруктов и овощей.

”Южным странам удалось успеть с посадками до начала кризиса, но, например, персики и нектарины надо было собирать уже в середине апреля, – говорит Кярнери. – Кроме того, производители сообщили, что спаржа, ягоды, грибы рискуют остаться несобранными. В Центральной Европе есть сложности еще и с картофелем”.

”На рынок может повлиять и то, что некоторые страны временно запретили экспорт части товаров. Например, Россия, Украина, Белоруссия, Армения и Казахстан до 30 июня запретили вывоз лука, чеснока, репы, ржи, гречки, пшена, круп, соевых бобов и подсолнечных семян, – перечисляет Кярнери. – Многие страны требуют дополнительные сертификаты на экспорт продуктов. Кроме того, замедлилась и подорожала сама транспортировка. Были сложности с доступностью контейнеров и упаковок”.