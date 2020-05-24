24.05.2020, 15:07

Эксперты: какие фрукты и овощи в Эстонии подорожают сильно, а какие - не очень?

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Nautica keskus
Nautica keskusFoto: Karin Kaljuläte

Как недостаток рабочей силы и закрытие границ повлияет на доступность и цены свежих овощей, фруктов и других продуктов. Вырастут ли цены на заморские и местные плоды, выясняла ”МК-Эстония”.

Мир переживает исторические события. В условиях пандемии всем странам приходится адаптироваться к новым порядкам. Многие сферы деятельности страдают, например, сельское хозяйство в регионах, где уже начался сезон сбора фруктов и овощей. Будет ли кому их собирать, еще не ясно. И пока сочные валенсийские апельсины томятся на ветках, их ждут прилавки эстонских магазинов, а это означает, что спрос превышает предложение, что всегда сказывается на стоимости товара.

Недостаток сезонных рабочих стал проблемой во всей Европе. Около 25–30% сельскохозяйственной продукции добывается именно руками иностранных ”сезонников”. Например, в Италии ежегодно трудится около 370 000 сезонных рабочих, в Германии — 300 000, в Испании и Франции — более 200 000, в Великобритании — 100 000. Большинство этих рабочих приезжают из стран Восточной Европы.

”Страны ЕС пытаются решить вопрос нехватки рабочих рук, заключая в срочном порядке двусторонние договоры, например, с Украиной и Румынией, но это покрывает лишь небольшую долю того, что необходимо. Например, 1500 обещанных Финляндии украинских рабочих — это только 10% от всей сезонной необходимости”, – говорит представитель эстонских сельскохозяйственных организаций в Брюсселе Эне Кярнери.

Витамины под ударом

Как и следовало ожидать, от нехватки рабочих рук больше всего страдает сектор выращивания фруктов и овощей.

”Южным странам удалось успеть с посадками до начала кризиса, но, например, персики и нектарины надо было собирать уже в середине апреля, – говорит Кярнери. – Кроме того, производители сообщили, что спаржа, ягоды, грибы рискуют остаться несобранными. В Центральной Европе есть сложности еще и с картофелем”.

”На рынок может повлиять и то, что некоторые страны временно запретили экспорт части товаров. Например, Россия, Украина, Белоруссия, Армения и Казахстан до 30 июня запретили вывоз лука, чеснока, репы, ржи, гречки, пшена, круп, соевых бобов и подсолнечных семян, – перечисляет Кярнери. – Многие страны требуют дополнительные сертификаты на экспорт продуктов. Кроме того, замедлилась и подорожала сама транспортировка. Были сложности с доступностью контейнеров и упаковок”.

Эстонию проблема нехватки сезонных рабочих тоже не обошла стороной. Из-за этого, по словам председателя правления Сельскохозяйственной торговой палаты Эстонии Роомета Сырмуса, цены на местную клубнику и другие садовые плоды, очевидно, подскочат в этом году.

”В Европе, конечно, овощи и фрукты частично останутся несобранными, что напрямую влияет на их доступность и цены для потребителей. В Эстонию импортируется много овощей и фруктов, а значит, и местные жители почувствуют последствия нехватки сезонных рабочих”, – добавляет Роомет Сырмус.

В магазинах все есть

На общеевропейском уровне уже чувствуется паника из-за того, что рацион рядовых жителей рискует обеднеть. Но на полках эстонских магазинов дефицита пока не чувствуется. Все товары, в том числе овощи и фрукты, есть в наличии. А представители крупных торговых сетей уверяют, что проблем с поставками и запасами нет.

”Цепочка импорта фруктов и овощей на сегодняшний день работает. Мы пользуемся услугами нескольких поставщиков. Рискуют больше те, у кого по одному поставщику. Из материалов СМИ можно сделать вывод, что цены поднимутся на местные овощи и фрукты, прежде всего, из-за нехватки рабочей силы. Но мы не можем пока подтвердить это. На данный момент в магазинах хороший ассортимент плодов. Если и возникают мелкие проблемы, клиентов они не затрагивают”, – говорит пресс-секретарь Rimi Eesti Food AS Катрин Батс.

Гречки мало

Однако руководитель по закупкам Rimi Маргус Амор отметил, что есть трудности с поставками товаров из-за пределов ЕС.

”Например, есть заминки с поставками гречки. Но это не означает, что в магазинах ее совсем не будет. Возможно, на какой-то период ее выбор станет скуднее, – говорит Маргус Амор. – С фруктами и овощами у нас проблем нет. Если у одного поставщика проблемы, мы можем обратиться к другому”.

Руководитель отдела закупок Maxima Eesti Марге Кикас признает, что с фруктами и овощами был определенный кризис две-три недели назад.

”В Италии был очень сложный период, который повлиял и на поставки. Тогда мы увеличили объемы закупок из Испании. Но и там не успевали собирать достаточное количество продовольствия из-за нехватки рабочих. На данный момент ситуация начинает стабилизироваться, – говорит Кикас. – Сейчас есть проблемы с поставками гречки. Россия, ее основной поставщик, закрыла свои границы. Но, конечно, и эта проблема разрешима”.

Пресс-секретарь Prisma Иво Рулль также подтвердил, что с учетом чрезвычайного положения доступность товаров в магазинах хорошая.

Молоко и мясо пока не дорожают

Если в отношении фруктов понятно, что цены будут расти, то в отношении молочных и мясных продуктов такой опасности пока нет.

Как отметил член правления фирм Tere и Farmi Юло Кивине в интервью ”Актуальной камере”, в секторе молочного хозяйства изменение цен предсказывать рано. ”Несмотря на то, что в молочном хозяйстве инертность цен на сырье и готовую продукцию очень большая, сейчас рано говорить о новой реальности, это будет видно в ближайшие месяцы”, – сказал он.

На экспорт идет примерно половина производимого в Эстонии молока. В условиях кризиса экспорт замедлился, а закупочная цена на сырое молоко упала ниже себестоимости его производства.

Что касается мясной продукции, то цены на нее поднялись в начале года. А на данный момент коронавирус и чрезвычайное положение не сильно влияют на производство мяса.
Как сообщил ”Актуальной камере” председатель правления предприятия Atria Eesti Олле Хорм, на стоимость мясной продукции существенно больше нынешнего кризиса продолжает влиять распространение африканской чумы свиней.

Хорм также отметил, что во время кризиса люди отказываются от потребления более ценного мяса, но остается высокий спрос на фарш.

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