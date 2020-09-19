Дважды казненный: сначала он был заживо сожжен нацистами, а в независимой Эстонии был обезглавлен памятник советскому герою

”Никонов? Что-то знакомое… А что он сделал?” — довелось недавно услышать такой вопрос от человека в возрасте за 60. Что же говорить о более молодых? Отчасти это неизбежно: даже самые беспримерные подвиги человеческого духа, скрываемые толщей времени, меркнут и вообще забываются. Но и смириться с этим невозможно.

Выбор Женьки

Уроженец деревни Васильевка Куйбышевской (Самарской) области, что около райцентра Ставрополя (ныне город Тольятти), Женя Никонов в полтора года остался сиротой: родители стали жертвами лютовавшего тогда в Поволжье голода. Воспитывался со старшими сестрой и братом у тети. В 1932 году они переехали в Горький (Нижний Новгород).

Женя был смышленым мальчиком, учился хорошо. В Тольяттинском лицее № 19 сохранились воспоминания его бывших школьных товарищей о Никонове-школьнике. Из них следует, что Женя, в отличие от большинства сверстников, много читал, интересовался историей. Организовал драмкружок и устраивал постановки для жильцов барака, где жила их семья. При этом был отличным спортсменом, только он мог легко выжимать двухпудовую гирю. Прекрасно плавал. Кто-то написал в воспоминаниях, как, попав в водоворот на Волге, стал тонуть, а спас его Женька…

Ввиду материальных трудностей Женя Никонов после 7-го класса (в то время основное образование) поступил учеником токаря на Горьковский автозавод, а затем сам стал токарем.

Когда юноша достиг призывного возраста, был объявлен комсомольский набор в Военно-морской флот. Он написал заявление в райком комсомола с просьбой направить в ВМФ. Просьбу удовлетворили.

Вскоре молодой матрос написал письмо сестре Аннушке, как он ее называл, и брату Виктору: ”Посмотрели бы вы на меня в форме краснофлотца, рады были бы и довольны: Женька ваш правильный выбор сделал…”

В августе 1940 года Никонов получил в учебном отряде в Кронштадте специальность торпедного электрика и попал в экипаж лидера эскадренных миноносцев ”Минск”.

Позже, вручая переходное Красное знамя минно-торпедной боевой части, командир корабля назвал Евгения Никонова одним из лучших матросов корабля, экипаж которого составлял 250 человек.