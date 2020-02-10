”Думаете, если мы их всех сошлем на остров, отрубим руки и признаем кончеными, наркомания исчезнет?" Репортаж из реабилитационного центра

Если бы вы слышали их истории… — на секунду задумывается Рита Кердман. — Честно говоря, если бы со мной происходило такое в детстве, я, может, оказалась бы на соседней кровати. Почему у кого-то психика не сработала так, чтобы защитить и восстановиться? Не всем дано. У одного нервы покрепче, у другого послабее. А если этой слабой психике еще достались невзгоды, и никто не поддержал в трудное время, случаются такие вещи, как наркомания”.

Я пытаюсь сопротивляться волне сочувствия, которая меня накрывает. Ведь мы все привыкли к установке, что наркомания — это грязь, криминал. Вопрос, что же такое наркомания с точки зрения специалистов, я задаю психологу отделения Дарье Майборода. Она работает в этом центре четвертый год.

По её словам, нельзя дать наркомании однозначное определение, потому что это комплексное явление: ”С точки зрения биологии — это болезнь. Есть масса исследований о том, что невозможно стереть из памяти опыт употребления наркотиков. Это на всю жизнь. С социальной точки зрения — это разрушение и хаос. Нет семьи, образования, у многих большие долги и криминальный опыт. И есть еще психология. Биологию переписать невозможно, социальную сферу мы помогаем восстановить, а психология — это как раз то, для чего нужна реабилитация. Это длительная планомерная работа, и есть вероятность того, что они научатся с этим жить и справляться со своей болезнью”.

Достать из болота

Базовая программа, после которой человек сам решает, остаться ли ему в центре или вернуться домой, длится пять месяцев. Решаешь остаться — в центре можно пробыть до девяти месяцев. В отделении Вильянди 30 мест для долгосрочной реабилитации. Начало и конец участия в программе — дело добровольное. Чтобы получить какой-то результат, желание излечиться должно быть осознанным.

В Силламяэ есть мужское отделение для долгосрочной реабилитации на 25 мест, в Нарве работает пункт снижения вреда, а по другим городам и селам уезда передвигается специальный автобус для помощи наркоманам. Всего в разных отделениях центра реабилитации работают около 100 человек, и 20 из них — бывшие клиенты центра.

В поисках своего ”Я”

Интересно, как проходит терапия — садятся ли они в кружок и начинают свои выступления со стандартного приветствия, как в кино: ”Здравствуйте, я наркоман”? Психолог отделения считает этот подход неправильным и говорит, что в реальности никто так не делает, да и не должен.