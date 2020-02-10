”Думаете, если мы их всех сошлем на остров, отрубим руки и признаем кончеными, наркомания исчезнет?" Репортаж из реабилитационного центра

”В первую очередь они люди, — рассказывает Дарья Майборода. — Наркомания их не определяет, и мы их учим, что они сами решают, кто они. Моя задача, чтобы они держали в голове мысль: ”Да, у меня есть зависимость, это на всю жизнь, но не она мной управляет. Я прежде всего личность”.
На индивидуальных и групповых занятиях обсуждают, как изменить отношение к себе и видеть в зеркале не наркомана, неудачника или человека без будущего, а брата, сына, отца, друга, хорошего работника, целеустремленного человека.
На вопросы ”Есть у тебя цель? Мечта? Что ты делаешь для ее достижения?” у проходящих реабилитацию чаще всего нет ответа. Никто из них, как правило, не задумывается о жизни, никто не разговаривал с ним об этом, не разбирался в причинах проблем.
”Копаться в себе очень трудно. И задавать себе вопрос, а какой момент все пошло не так, тоже непросто. Для меня это похоже на процесс починки старых часов”, — говорит психолог.
Также в программе реабилитации есть трудотерапия. Ребята работают в больнице, в прачечной, на кухне, помогают убирать территорию дома престарелых. Работают по 3–4 часа в день. Смысл в том, чтобы у людей появились социальные связи, взаимоотношения, привычка трудиться.
Обществу пора взрослеть
Однако остался еще один вопрос. Зачем давать шанс тем, кто, скорее всего, им не воспользуется?
”Если мы их всех сейчас сошлем на остров, отрубим руки и признаем кончеными людьми, вы думаете, наркомания исчезнет? Появятся другие наркоманы, — поясняет Дарья. — Нужна правильно организованная командная работа. Если оставить всё как есть, они будут колоться в подворотнях, а вы будете находить их в подъездах, запуганных, озлобленных, готовых ограбить. Дадим им понять, что хотим помочь — не жалеть, не защищать зависимость, а работать с ними, ставить жизнь на новые рельсы, тогда есть шанс. Вот наш центр, вот рука помощи. Дальше решение за человеком”.
Работники центра жестко разграничивают помощь и жалость. ”Мы не защищаем и не спасаем”, — заверяют они. Работать с этой категорией клиентов очень трудно, каждый день они проверяют границы дозволенного и пытаются манипулировать окружающими. Рано или поздно работник центра реабилитации даже может столкнуться с необычной профессиональной деформацией — если ему сделают какой-то комплимент, он станет подозревать, что собеседник что-то попросит взамен.
На 100% человек
6 веских причин отказаться от душевой кабины
Раскрыта причина жестокой массовой драки в Казахстане
Азербайджан. Смерть невесты через пару дней после свадьбы
Русские жители Китая рассказали правду о ситуации с коронавирусом