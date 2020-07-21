Должно ли КТ идти навстречу должникам и что надо знать, чтобы не потерять квартиру?

Как же себя вести, если вы чувствуете, что не справляетесь с нагрузкой и не можете уже оплачивать счета? И что нужно знать, чтобы не остаться без квартиры?

”Алгоритм действий такой: как только у вас появляются проблемы, или вы понимаете, что вскоре они могут появиться, вы тут же связываетесь с правлением своего КТ и сообщаете об этом”, — советует председатель совета Эстонского союза квартирных товариществ Раймо Йыгева.

По его словам, правление обычно в таких ситуациях готово идти навстречу. Но важно при этом понимать: то, что председатель идет вам навстречу, — исключительно его добрая воля.

Должно или не должно?

”У меня возникли в мае проблемы с деньгами, — рассказывает Иван. — Возник долг. Пишу правлению на электронную почту, так и так, давайте составим график. Но на письмо — ни ответа, ни привета. Пишу опять — и вновь молчок. Как мне быть?”

”Нужно понимать, что вы можете попросить правление заключить график, но оно не обязано его заключать, — говорит юрист Progressor Õigusbüroo Данил Липатов.

”В таких ситуациях можно попросить составить график рассрочки, но если правление на просьбы не отвечает или не соглашается на график, то просто платить столько, сколько сможете, — рекомендует Раймо Йыгева. — Каждый месяц. Не пропускать ни один. Но это, конечно, только в случае, если у вас сложности возникли именно недавно, и вы не были много лет злостным должником”.

Судебный маховик

”Я был должен, и КТ подало на меня в суд, — рассказывает Владимир. — Я тут же взял быстрый кредит и погасил долг. Но дело так и осталось в суде. Как мне быть?”

”Нужно сразу же сообщить суду, что вы погасили долг, — рекомендует Раймо Йыгева. — Тогда суд прекратит делопроизводство”.

”Но нужно также понимать, что на вас могут повесить судебные издержки, которое понесло КТ при подаче в суд”, — добавляет юрист.

Пени на пени

”Какая-то непонятная история у меня со счетом, — показывает бумаги Валентина Павловна. — Смотрите: каждый раз цифры не сходятся, я поняла, что это пени, но это нигде не указано. И при этом пени рассчитаны неправильно”.