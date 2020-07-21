21.07.2020, 09:05

Должно ли КТ идти навстречу должникам и что надо знать, чтобы не потерять квартиру?

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Оксана Авдеева
EST 7
Lasnamäe majad
Lasnamäe majadFoto: Martin Dremljuga

В Эстонии — уже более 50 000 безработных, и специалисты предупреждают: вскоре их количество может стать еще больше. При этом счета за квартиру приходят независимо от наличия у вас работы. Пока количество обращений в Эстонский союз квартирных товариществ и комиссию по вопросам КТ остается на прежнем уровне, но никто не исключает, что вскоре в товариществах может стать больше должников, пишет "МК-Эстония".

Как же себя вести, если вы чувствуете, что не справляетесь с нагрузкой и не можете уже оплачивать счета? И что нужно знать, чтобы не остаться без квартиры?

”Алгоритм действий такой: как только у вас появляются проблемы, или вы понимаете, что вскоре они могут появиться, вы тут же связываетесь с правлением своего КТ и сообщаете об этом”, — советует председатель совета Эстонского союза квартирных товариществ Раймо Йыгева.

По его словам, правление обычно в таких ситуациях готово идти навстречу. Но важно при этом понимать: то, что председатель идет вам навстречу, — исключительно его добрая воля.

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Должно или не должно?

”У меня возникли в мае проблемы с деньгами, — рассказывает Иван. — Возник долг. Пишу правлению на электронную почту, так и так, давайте составим график. Но на письмо — ни ответа, ни привета. Пишу опять — и вновь молчок. Как мне быть?”
”Нужно понимать, что вы можете попросить правление заключить график, но оно не обязано его заключать, — говорит юрист Progressor Õigusbüroo Данил Липатов.

”В таких ситуациях можно попросить составить график рассрочки, но если правление на просьбы не отвечает или не соглашается на график, то просто платить столько, сколько сможете, — рекомендует Раймо Йыгева. — Каждый месяц. Не пропускать ни один. Но это, конечно, только в случае, если у вас сложности возникли именно недавно, и вы не были много лет злостным должником”.

Судебный маховик

”Я был должен, и КТ подало на меня в суд, — рассказывает Владимир. — Я тут же взял быстрый кредит и погасил долг. Но дело так и осталось в суде. Как мне быть?”

”Нужно сразу же сообщить суду, что вы погасили долг, — рекомендует Раймо Йыгева. — Тогда суд прекратит делопроизводство”.

”Но нужно также понимать, что на вас могут повесить судебные издержки, которое понесло КТ при подаче в суд”, — добавляет юрист.

Пени на пени

”Какая-то непонятная история у меня со счетом, — показывает бумаги Валентина Павловна. — Смотрите: каждый раз цифры не сходятся, я поняла, что это пени, но это нигде не указано. И при этом пени рассчитаны неправильно”.

Если заключен график погашения долга, то КТ не должно начислять пени. У Валентины Павловны он заключен, но ей все равно начисляют.
”К нам многие в комиссию обращаются с подобной проблемой, — подтверждает Данил Липатов. — Начисляют пени на пени. И часто приходится поднимать все документы и самим пересчитывать. И затем объяснять правлению, как правильно нужно начислять пени”.
Далеко не все, оказывается, знают, что пени на пени начислять нельзя. И в таком случае бухгалтер должен все пересчитать и исправить сумму долга.

На каждый чих — в суд

”Я задолжала за один месяц, — говорит Елена, которая недавно родила ребенка, но материнскую зарплату еще не получает. Муж у нее и вовсе остался в марте без работы. — Сообщила о нашей сложной ситуации председателю, на что она сказала: не можете платить — подам в суд! Это все ваши проблемы! Правда ли, что из-за одного месяца долга можно подать в суд? И мы что, можем из-за этого лишиться квартиры?”

”В суд кредитор может подать в любой момент, просто исходя из того факта, что есть задолженность, — говорит юрист. — Другое дело, что до этого он должен выставить минимум одно предупреждение с указанием срока погашения долга. И только после этого подавать”.
”Правление тоже должно понимать ситуацию, — отмечает Раймо Йыгева. — Если вы сообщили о проблемах, предложили заключить график, но правление не идет навстречу, просто платите, сколько можете. Но должно быть подтверждение, что вы действительно пытались договориться. Например, вы пишете письмо на электронную почту правления КТ с описанием своей ситуации и причин, из-за которых возникли трудности. Добавляете туда свои предложения, как вы планируете решать проблему, и сообщаете, сколько времени вам нужно на нормализацию положения и по сколько вы можете пока что платить. Или можно написать то же самое на бумаге и дать правлению под подпись или опустить при свидетелях в почтовый ящик правления”.

Еще не все потеряно?

”У меня возник долг, КТ подало в суд, я не успела ответить, как суд уже вынес решение, — рассказывает Марина. — Теперь мне шлет бумаги судебный исполнитель. А я очень боюсь лишиться квартиры”.
Во многих случаях КТ подает сначала в быстрое производство, и на письмо из суда нужно ответить в течение 14 дней. Если не успеете, суд вынесет решение не в вашу пользу, и дело передадут судебному исполнителю.

Перед тем, как это случится, вы еще можете погасить долг. И даже когда вам судебный исполнитель присылает первое письмо, он всегда дает время, чтобы вы погасили долг добровольно. И тогда суммы за его работу — не такие огромные, и можно обойтись без ареста счетов, продажи недвижимости с аукциона и прочих неприятностей.
Поэтому важно не прятать голову в песок и отвечать на все письма из суда. А если делом занялся исполнитель, то срочно гасить долг или связываться с ним и просить о графике рассрочки. Если КТ на него согласится, то важно его придерживаться и платить регулярно, иначе велик риск потерять жилье.

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