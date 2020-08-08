08.08.2020, 19:26

Для регистрации детей на новом месте нужно согласие второго родителя: как быть, если тот не хочет его давать?


Оксана Авдеева
EST
Для регистрации детей на новом месте нужно согласие второго родителя: как быть, если тот не хочет его давать?
Фото: "МК-Эстония"

Жительница Кохтла-Ярве Татьяна возмущена: она развелась с мужем Владимиром много лет назад, три их дочери остались жить с ней. ”И вот недавно я купила квартиру побольше, — рассказывает женщина, — потому что девочки уже большие, у них разный темперамент, и в одной комнате им плохо. Переехали, но Владимир не дает своего согласия на новую прописку. В управе Кохтла-Ярве мне сказали, что нужно идти тогда в суд, потому что они никак помочь не могут. Но неужели законы Эстонии таковы, что родитель должен тратить деньги и время на то, чтобы судиться со вторым родителем, дабы прописать детей по новому адресу? Неужели нельзя это сделать как-то побыстрее?” ”МК-Эстония” выяснила, что есть и другой, более мирный и быстрый путь.

Татьяна говорит, что все эти годы дети то общались с отцом, то не общались. И отношения у них были весьма сложные.

”Теперь старшая дочь живет уже отдельно, а средняя и младшая еще со мной, — рассказывает Татьяна. — Средняя больше интроверт, ей нравится спокойствие и тишина. А младшая — экстраверт, она очень эмоциональная и энергичная. Им в одной комнате было сложно, и я, тщательно все продумав, решила продать ту квартиру, где мы жили, и купить новую, побольше. Где у каждой из них будет своя комната. Однако, когда дело дошло до регистрации, выяснилось, что нужно согласие отца. Но он его почему-то не давал, и в интернете все время висело: ”Идет запрос электронного согласия. Согласие не предоставлено”. На подтверждение регистрации есть 30 дней, время шло, а ничего не менялось”.

По словам Татьяны, они с дочерьми неоднократно говорили Владимиру, что нужно его согласие на прописку. И даже писали на электронную почту письма с напоминаниями.

”Но подтверждения все не было, — вздыхает Татьяна. — И нам уже сказали, что если у детей не будет регистрации, семья лишится детского пособия, да и лагерь тогда будет под вопросом. Здесь их без согласия отца не прописать, а покупатель той квартиры имеет право выписать их оттуда в любой момент. И если отец детей регистрацию не подтвердит — а нужно всего лишь поставить галочку через интернет, — то придется тратить время и деньги, чтобы подавать в суд. А суды, как мне сказали, уже просто завалены такими делами, и эта проблема — не только у нас”.

Однако бывший муж Татьяны, Владимир, заверяет, что никаких препон он не чинил. И просто хотел более подробно изучить, на что требуется его согласие.

”Я был тогда на курсах в Таллинне, — говорит он. — Доступа к компьютеру не было. А с телефона неудобно, я хотел сесть за компьютер и спокойно во всем разобраться. К тому же там было написано, что у меня есть на подтверждение 30 дней. Поэтому я был уверен, что успею”.

”В итоге после вашего вмешательства случилось чудо, и он все-таки подтвердил регистрацию, — говорит радостная Татьяна. — После обращения к вам все наладилось. Огромное человеческое вам спасибо!”

Поможет местное самоуправление


Подобные проблемы приходится решать многим. И тем, кто может оказаться в подобной ситуации, важно знать следующее: если ни один из родителей не лишен родительских прав, то они должны все важные вопросы решать исключительно сообща.

”В том числе, вопросы места проживания ребенка и другие, — говорит представитель Министерства юстиции Керту Лаадога. — Например, вопросы, связанные с путешествиями, выбором школы, здоровьем ребенка и так далее. У этого ограничения есть основания, которые учитывают конституционные права каждого из родителей. И закон менять в данном случае не планируется”.

В случае, если вы развелись или разошлись и дети остались с вами, нужно помнить: если контакта со вторым родителем нет, рано или поздно могут возникнуть проблемы. Например, если один из родителей много лет не участвует в воспитании ребенка, то второму родителю, с которым ребенок живет, нужно подать в суд заявление на прекращение совместного права опеки над ребенком и передаче ему возможности решать все важные вопросы, связанные с благополучием ребенка.

”Или хотя бы, как в данной ситуации, вопросы, связанные с местом жительства ребенка, а также его образованием и здоровьем, — добавляет представитель Министерства юстиции. — Чтобы родитель мог сам в дальнейшем принимать подобные решения”.

Она заверяет, что они понимают: это занимает время. И закон для этого предусмотрел защищающие интересы ребенка положения.

”Практика показывает, что внести нужные данные в Регистр народонаселения можно и по инициативе местного самоуправления, — подчеркивают в Министерстве юстиции. — И именно чиновники местного само-управления должны защищать интересы ребенка”.

”Для регистрации несовершеннолетнего ребенка маме нужно предоставить работнику Регистра народонаселения письменное согласие и второго родителя, — говорит мэр Кохтла-Ярве Людмила Янченко. — Если один из родителей не дает второму родителю необходимое для регистрации ребенка согласие, то служба защиты детей рассматривает каждый случай индивидуально. Мы встречаемся с одним родителем, находим второго и разъясняем ему ситуацию. Если второй родитель отказывается давать согласие, можем помочь первому родителю с обращением в суд”.

Истории из жизни


Однако были случаи, когда местное самоуправление, изучив ситуацию, шло навстречу и регистрировало ребенка без согласия второго родителя.

Например, пару лет назад муж с женой развелись со скандалом. Так как мать переехала вместе с ребенком к новому мужу, нужно было зарегистрировать ребенка по месту его фактического проживания. И отец ребенка не давал своего согласия на регистрацию. А ребенку через пару месяцев уже нужно было идти в первый класс, и школа отказывалась его принимать, так как он не числился в данном уезде.

”Тогда местное самоуправление, изучив ситуацию, пообщавшись с отцом ребенка и с нами, зарегистрировало его по фактическому адресу в порядке исключения, — рассказывает мать ребенка. — Но нервы бывший муж нам из-за этого пункта закона помотал изрядно”.

Также многие ошибочно считают, что нужно долго и упорно судиться, чтобы лишить родителя родительских прав.

”Недавно был случай, когда родителя лишили родительских прав, потому что он год не общался с детьми. Всего год! — говорит юрист, попросивший не называть его имени. — Не звонил и не писал детям, не ходил на выступления и родительские собрания, не платил алименты. И важный нюанс: когда второй родитель пытался до него дозвониться, не брал трубку и не перезванивал. В итоге второй родитель подал в суд, и суд, мотивируя, что отдельно живущий родитель не интересуется детьми и недоступен — а случись что, вдруг надо быстро принять решение по поводу здоровья детей? А тот трубку не берет и не перезванивает! — лишил его родительских прав”.

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