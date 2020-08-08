Для регистрации детей на новом месте нужно согласие второго родителя: как быть, если тот не хочет его давать?

Татьяна говорит, что все эти годы дети то общались с отцом, то не общались. И отношения у них были весьма сложные.

”Теперь старшая дочь живет уже отдельно, а средняя и младшая еще со мной, — рассказывает Татьяна. — Средняя больше интроверт, ей нравится спокойствие и тишина. А младшая — экстраверт, она очень эмоциональная и энергичная. Им в одной комнате было сложно, и я, тщательно все продумав, решила продать ту квартиру, где мы жили, и купить новую, побольше. Где у каждой из них будет своя комната. Однако, когда дело дошло до регистрации, выяснилось, что нужно согласие отца. Но он его почему-то не давал, и в интернете все время висело: ”Идет запрос электронного согласия. Согласие не предоставлено”. На подтверждение регистрации есть 30 дней, время шло, а ничего не менялось”.

По словам Татьяны, они с дочерьми неоднократно говорили Владимиру, что нужно его согласие на прописку. И даже писали на электронную почту письма с напоминаниями.

”Но подтверждения все не было, — вздыхает Татьяна. — И нам уже сказали, что если у детей не будет регистрации, семья лишится детского пособия, да и лагерь тогда будет под вопросом. Здесь их без согласия отца не прописать, а покупатель той квартиры имеет право выписать их оттуда в любой момент. И если отец детей регистрацию не подтвердит — а нужно всего лишь поставить галочку через интернет, — то придется тратить время и деньги, чтобы подавать в суд. А суды, как мне сказали, уже просто завалены такими делами, и эта проблема — не только у нас”.

Однако бывший муж Татьяны, Владимир, заверяет, что никаких препон он не чинил. И просто хотел более подробно изучить, на что требуется его согласие.

”Я был тогда на курсах в Таллинне, — говорит он. — Доступа к компьютеру не было. А с телефона неудобно, я хотел сесть за компьютер и спокойно во всем разобраться. К тому же там было написано, что у меня есть на подтверждение 30 дней. Поэтому я был уверен, что успею”.

”В итоге после вашего вмешательства случилось чудо, и он все-таки подтвердил регистрацию, — говорит радостная Татьяна. — После обращения к вам все наладилось. Огромное человеческое вам спасибо!”