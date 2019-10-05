Девушку перестали пускать в кафе после того, как у нее порвался сосуд в горле

”Мне сказали, что я забрызгала кровью все, распугала гостей своим кашлем, и они больше не хотят меня пускать в бар и видеть своим клиентом. Да, я понимаю, что это выглядело ужасно, но я же не специально это сделала, мне было плохо, я сама была напугана, — возмущается девушка. — Я раньше постоянно ходила в Black Rose Pub, пила там не только один кофе, но и коктейли, и еду разную заказывала. Ходила туда почти каждый день на протяжении года и одна, и с друзьями. В общем, я была постоянным клиентом и потратила в этом баре немало денег. И мне очень обидно, что со мной так поступили. Так же нельзя обращаться со своими клиентами! Со мной случилась беда, я пострадала, а меня просто выгнали”.

В самом Black Rose Pub не стали комментировать подробности инцидента. Менеджер по маркетингу компании SPA Tours OÜ, к которой относится бар, Норберт Кааресте считает, что со стороны заведения будет нехорошо публично обсуждать это происшествие, так как тема касается здоровья.

”В нашем пабе мы предлагаем замечательную обстановку и превосходную еду с отличным обслуживанием. Если наш паб использовать каждую неделю как помещение для курения, тем самым мешая другим клиентам, то мы оставляем за собой право отправить такого гостя в другие заведения”, — добавляет Кааресте.

Никому ничего не должны

Является ли это право бара законным? И обязан ли персонал объяснить причины, по которым перед клиентами закрывают двери?

Оказывается, по закону, любое частное заведение, будь то магазин или ресторан, имеет полное право отказаться обслуживать клиента. По словам эксперта по коммуникациям Департамента защиты потребителя и технического надзора Анне-Май Хелемяги, будет вежливо со стороны заведения, если оно объяснит свой отказ, но обязанности такой законом не предусмотрено.

Несмотря на то, что отказать во входе могут без объяснения причины, ни одно заведение своими действиями не должно оскорблять или дискриминировать целую группу людей по половому признаку, цвету кожу или национальности.

Кстати, случай, который многие расценили как дискриминацию, произошел в столице десять лет назад. На двери бара Lost Continent, которого сегодня уже не существует, в определенный момент появилась информация о том, что персонал обслуживает клиентов только на эстонском и английском языках.

Был большой резонанс в СМИ, многие расценили это как языковую дискриминацию. Владелец заведения объяснял, что причиной такой надписи стал инцидент с русскоговорящими клиентами, которые оскорбляли не понимающих русский официантов и в итоге подожгли мужской туалет. При этом он делал акцент на том, что дело не в отказе обслуживать русскоязычных клиентов в принципе, а в отсутствии персонала, который говорит по-русски. Со временем информационный листок с двери исчез, а скандал замяли.

Правила нарушать нельзя

”МК-Эстония” опросила различные заведения Таллинна, как у них обстоят дела с отказом клиентам в обслуживании — существует ли такая практика в принципе и объясняют ли неугодным гостям причину отказа.

Например, Cubanita Live Cafe находится в самом центре столицы, поблизости от торгового центра Viru. На выходных там всегда полно народа, и можно предположить, что не всегда все клиенты ведут себя подобающим образом.

”Cubanita Live Cafe является популярным местом отдыха в Таллинне, и мы со своей стороны стараемся сделать все от нас зависящее, чтобы создать для наших клиентов приятную и добрую атмосферу, — комментирует помощник руководителя Анна Мухина. — У нас, как и в других заведениях такого типа, существуют общепринятые правила и нормы поведения. Мы всегда реагируем на очень агрессивное, вызывающее поведение клиентов по отношению к другим гостям и нашему персоналу, на клиентов, которые находятся в состоянии сильного алкогольного опьянения, и, конечно же, на клиентов, которые не соблюдают законы Эстонской Республики”.

Представитель заведения признает, что, к сожалению, иногда им приходится сталкиваться с подобными случаями.

”Мы всегда стараемся найти индивидуальный подход к клиенту и решить проблему в позитивном для всех ключе. Если ситуацию удается разрешить, то, конечно же, клиент сможет и в дальнейшем посещать наше заведение”, — говорит Анна Мухина.

В водном центре Kalev Spa, который посещает много местных жителей и туристов, на аналогичный вопрос ответили однозначно — у них не было таких случаев, когда клиенту пришлось бы отказывать во входе.