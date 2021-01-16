Детективная история: невыплаченное пособие в 115 евро вскрыло обстоятельства давней сделки с недвижимостью

Юрий Николаевич рассказывает, что в 1993 году ему дали муниципальное жилье — комнату в бывшем общежитии по адресу Копли, 100B.

”Он там жил, платил-платил, и думал, что это по-прежнему муниципальное жилье, — говорит его жена Анна Александровна. — Но в этом году, когда стали выяснять, почему не выплатили пособие в 115 евро, нам сообщили, что в этом жилье прописан еще один человек. Что за человек? А собственник! И кто же это? Председатель данного квартирного товарищества!”

Дела давно минувших дней

Каким же образом муниципальная квартира перешла в частную собственность, да еще и председателя КТ? Юрий Николаевич заверяет, что не знает.

Однако по бумагам это произошло еще в 2007 году.

”Я тогда вел совершенно безобразный образ жизни, — признается пенсионер. — У меня умерла подруга, поэтому я пил. Но я точно помню, что ничего не подписывал. Во всяком случае, председателю”.

А кому подписывал? Да некоему Васильеву. И кто же этот Васильев?

”Да друг мой, с которым я тогда пил, — признается Юрий Николаевич. — Он потом умер. То ли убили, то ли сам. Так говорили”.

Но, прежде чем умереть, Васильев выданную ему доверенность вместе с Юрием Николаевичем еще нотариально засвидетельствовал. А потом продал или передал комнату Юрия Николаевича третьему лицу — как раз председателю КТ Копли, 100B.

”Когда мы стали выяснять, — говорит Анна Александровна, — то узнали, что Юра всего месяц был хозяином этой комнаты, а потом ее переписали на председателя. Но он до последнего был убежден, что живет в муниципальной квартире. И платил за квартиру, будучи уверенным, что комната принадлежит управе Пыхья-Таллинна. А тут, получается, у комнаты давно уже есть владелец. Почему же владелец в течение 13 лет никак себя не обнаруживал?”

Она считает, что эта вся история — очень странная. И ее мужа тогда, в 2007 году, попросту обманули, лишив недвижимости.

”Но когда мы попытались поговорить с председателем по поводу этой квартиры, он сказал, что ему некогда, — рассказывает Анна Александровна. — Однако вскоре на счет пришли 115 евро. Со счета его жены. Это очень подозрительно, как будто он пытается откупиться, чтобы замять всю эту историю”.