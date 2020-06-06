Денег нет, но вы держитесь. Ждать ли скидок на различные услуги во время коронакризиса?

Где искать скидки, а в каких сферах на снижение цен можно не рассчитывать — выясняла ”МК-Эстония”.

На заре всей этой ситуации с коронавирусом, когда стало понятно, что на несколько недель обычная жизнь будет нам недоступна, какие-то предприятия закрылись, а другие стали предлагать скидки. Так, например, некоторые рестораны Старого города в столице, которые ориентированы в основном на туристов, стали снижать цены. Например, ресторан русской кухни Troika, расположенный на Ратушной площади, с 20 марта предложил скидку 50% всем. Но акция длилась лишь до конца апреля. А что же в мае? На что фирмы готовы снижать цены, и есть ли у них вообще недостаток клиентов?

Новое меню и доставка



Не все рестораны смогли подстроиться под ситуацию, но те, что подсуетились, не остались без клиентов и в период самоизоляции благодаря доставке еды. Тот же самый ресторан Troika, например, стал предлагать домашнюю кулинарию на любой вкус: закуски, салаты, основные блюда, выпечку… Например, килограмм домашних пельменей стоит 12 евро, блинчиков с мясом — 9,90 евро. Популярный у туристов Beer House сделал скидку на заказы с доставкой на дом до 40%, но заказать еды или напитков нужно минимум на 30 евро.

Некоторые рестораны переработали свое меню, предложив клиентам новые блюда по новым ценам как для заказа с доставкой на дом, так и на месте. Например, в TarTar, что на Нарвском шоссе, можно заказать домой основные блюда из специального меню по цене 8–9 евро, тогда как в ресторанном меню основные блюда стоят 10–17 евро.

Ресторан Dominic на улице Вене поменял меню и существенно снизил уровень цен. Еще недавно цены на основные блюда в нем доходили до 24 евро, а закуски стоили в среднем по 15 евро. Сейчас же в новом меню самое дорогое основное блюдо, каре ягненка, стоит 17 евро, а закуски не дороже 10 евро.

В ресторане Moon, который находится на Выргу, 3, тоже решили снизить цены. Например, борщ теперь стоит 5 евро, а не 6; уха — 7 евро вместо 8; курица по-киевски теперь предлагается за 11 евро, а не за 15, как когда-то, а баранина вместо 19 евро теперь стоит 15 евро.