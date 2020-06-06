06.06.2020, 14:49

Денег нет, но вы держитесь. Ждать ли скидок на различные услуги во время коронакризиса?


Ирина Петрова
EST
Денег нет, но вы держитесь. Ждать ли скидок на различные услуги во время коронакризиса?
Foto: Priit Simson

Страна постепенно начинает выходить из режима ЧП, снимаются ограничения и открываются фирмы, предоставляющие услуги в разных областях: отели, рестораны, косметологические клиники, салоны красоты… Нехватка денег у населения должна сказаться на потребительской способности и побудить предпринимателей делать более выгодные предложения. Но так ли это?

Где искать скидки, а в каких сферах на снижение цен можно не рассчитывать — выясняла ”МК-Эстония”.

На заре всей этой ситуации с коронавирусом, когда стало понятно, что на несколько недель обычная жизнь будет нам недоступна, какие-то предприятия закрылись, а другие стали предлагать скидки. Так, например, некоторые рестораны Старого города в столице, которые ориентированы в основном на туристов, стали снижать цены. Например, ресторан русской кухни Troika, расположенный на Ратушной площади, с 20 марта предложил скидку 50% всем. Но акция длилась лишь до конца апреля. А что же в мае? На что фирмы готовы снижать цены, и есть ли у них вообще недостаток клиентов?

Новое меню и доставка


Не все рестораны смогли подстроиться под ситуацию, но те, что подсуетились, не остались без клиентов и в период самоизоляции благодаря доставке еды. Тот же самый ресторан Troika, например, стал предлагать домашнюю кулинарию на любой вкус: закуски, салаты, основные блюда, выпечку… Например, килограмм домашних пельменей стоит 12 евро, блинчиков с мясом — 9,90 евро. Популярный у туристов Beer House сделал скидку на заказы с доставкой на дом до 40%, но заказать еды или напитков нужно минимум на 30 евро.

Некоторые рестораны переработали свое меню, предложив клиентам новые блюда по новым ценам как для заказа с доставкой на дом, так и на месте. Например, в TarTar, что на Нарвском шоссе, можно заказать домой основные блюда из специального меню по цене 8–9 евро, тогда как в ресторанном меню основные блюда стоят 10–17 евро.

Ресторан Dominic на улице Вене поменял меню и существенно снизил уровень цен. Еще недавно цены на основные блюда в нем доходили до 24 евро, а закуски стоили в среднем по 15 евро. Сейчас же в новом меню самое дорогое основное блюдо, каре ягненка, стоит 17 евро, а закуски не дороже 10 евро.

В ресторане Moon, который находится на Выргу, 3, тоже решили снизить цены. Например, борщ теперь стоит 5 евро, а не 6; уха — 7 евро вместо 8; курица по-киевски теперь предлагается за 11 евро, а не за 15, как когда-то, а баранина вместо 19 евро теперь стоит 15 евро.

Итальянский ресторан Pulcinella на Суур-Карья отдельного меню хоть и не сделал, но предлагает всем скидку 20% на пиццы.

Отель по цене квартиры


Отель Radisson Blu в центре столицы месяц назад стал предлагать бесплатно ночевать у них медикам, которые работают на передовой. И хотя для гостиницы это невыгодно, генеральный директор Кайдо Ояперв объяснил тогда, что это позволит поддержать функционирование отеля.

От остальных отельеров таких предложений не поступало, но некоторые интересные акции все-таки есть. Например, в Shnelli hotel у подножия Тоомпеа до конца мая можно остановиться в стандартном номере за 30 евро на одну ночь или за 190 евро на неделю. Также есть спецпредложение на семейный номер: 50 и 290 евро соответственно.

В Hestia Hotel Europa, что в порту, пошли дальше, там можно снять номер на целый месяц за 350 евро. Предложение действует до конца мая, в стоимость входит также парковка. При

желании можно заказывать в отеле завтраки за 5 евро. Учитывая расположение, неплохая альтернатива съемной квартире, если нужно по работе приехать в столицу.

Спа-отели в Ида-Вирумаа тоже переживают сейчас не лучшее время, ведь водные центры откроются еще не скоро, а потому предлагают хорошие цены на размещение. В Toila Spa обычно сутки в двухместном номере гостиницы стоят 90 евро на двоих, а по пятницам и субботам 100. В мае этого года цена составляет 70 евро. Лечебный пакет раньше предусматривал размещение одного человека по цене 62 евро за ночь в двухместном номере, а сейчас 49 евро.

В мае и июне в Narva-Jõesuu Spa по пакету ”Красивая женщина” можно отдохнуть четыре ночи по специальной цене — 269 евро за одноместный номер вместо обычных 329. В пакет включены питание и процедуры. Но оказалось, что это ежегодная кампания.

”Наши клиенты все время получали и будут получать специальные предложения по размещению. Что касается пакета ”Красивая женщина”, то мы не снижали стоимость в связи с коронакризисом. Данная кампания действовала у нас в течение определенного периода как в 2019, так и в 2020 году, — поясняет менеджер по продажам отеля Дарья Ключенкова. — Конечно, действующая в стране и мире ситуация диктует нам свои условия, к которым мы стараемся приспособиться. На данный момент у нас можно приобрести дневной пакет без размещения, но с оздоровительными и расслабляющими процедурами. Также у нас почти разработан оздоровительный пакет ”Дыши свободно”, который будет направлен на лечение и профилактику заболеваний органов дыхания”.

Скорее всего, отмечает представитель отеля, у них скоро появятся специальные предложения на простое размещение с завтраками без процедур. Но на сайт эта информация будет выставлена чуть позже.

Красота дороже денег


Многие считают, что сфера красоты не входит в список услуг первой необходимости, а потому клиентов там тоже должны начать заманивать сниженными ценами. Но, как оказалось, это не совсем так.

Клиники аппаратной косметологии и пластической хирургии либо вообще не снизили цены, либо и вовсе повысили в сравнении с ценами прошлого года. А ведь услуги, которые они предоставляют, отнюдь не дешевые.

Как пояснили ”МК-Эстонии” в одной из клиник аппаратной косметологии, о скидках они пока не думают. После того, как государство разрешило данным учреждениям возобновить плановые приемы, наплыв клиентов не заставил себя ждать.

”У кого денег не было, они и раньше не проявляли особого интереса к подобным процедурам. А у кого деньги были, видимо, не сильно пострадали. Мы наблюдаем спрос на услуги — люди сидели дома, не имея возможности записаться на процедуры, и сейчас буквально рвутся в клиники, — рассказал представитель одной из клиник аппаратной косметологии. — Если мы увидим снижение спроса, тогда, возможно, подумаем о скидках. Пока такой необходимости мы не видим”.

Массажные салоны, салоны красоты также не спешат снижать цены. Мастера, которые вынужденно бездействовали, сейчас завалены работой и расписывают свои графики на недели вперед. А те скидки, что есть, в принципе, не отличаются от обычных промо-акций.

Есть и другая ”необязательная” сфера, которая тоже не была востребована в период самоизоляции — фотосъемка. Но, оказывается, и тут специалисты своего дела не испытывают проблем с клиентами, а значит, не видят необходимости в скидках.

”Две-три недели назад я объявляла скидку 50% на определенный пакет, акция длилась всего пару дней. Народ был очень активный, все места быстро разобрали. Те, кто не успели записаться на фотосъемку по акции, все равно записывались уже по полной цене, — рассказывает топовый эстонский фотограф Лейла Арефьев. — Лично у меня, тьфу-тьфу-тьфу, проблем с работой нет. Хоть моя работа — продукт не первой необходимости, а, скорее, люкс-продукт для удовольствия, я пока не испытываю проблем с клиентами. Ко мне записываются на съемку, поэтому я не вижу причин делать сейчас новые скидки”.

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