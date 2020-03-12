Что изменится с приходом в Эстонию немецкой сети супермаркетов Lidl?

Строительство первого магазина Lidl стартовало в конце прошлого года в столичном районе Ласнамяэ, следом за ним начали строить магазин Lidl и в Нарве. У этой немецкой сети супермаркетов низких цен большие планы: она уже покорила Финляндию и Литву и планирует открыть свои супермаркеты в разных городах нашей страны. ”МК-Эстония” сравнила цены в местных магазинах с ценами Lidl у соседей и узнала, чем будут привлекать покупателей эстонские предприниматели после появления на рынке нового конкурента.
В Европе немецкая сеть супермаркетов Lidl существует уже 40 лет. Ими открыто больше 10 000 магазинов в 30 странах по всему миру. Официально сеть не разглашает информацию о том, где будут находиться магазины и когда состоится их открытие, но фирмой уже выкуплены участки в Таллинне, Тарту, Нарве, Пярну и Йыхви. Предполагается, что строительство первых супермаркетов завершится в следующем году.
Концепция Lidl — предлагать свежие продукты по лучшим ценам. Это серьезное заявление, которое должно встряхнуть устоявшийся эстонский рынок. Кроме того, новая сеть придет с новым ассортиментом, что не может не заинтересовать покупателей. Будут ли местные сети предпринимать что-то, дабы конкурентам не удалось переманить клиентов на свою сторону? Может быть, тоже снизят цены или откроют больше магазинов шаговой доступности?
По стопам Литвы
Заместитель руководителя отдела надзора Департамента конкуренции Катрин Таса считает, что с приходом Lidl в Эстонию конкуренция между действующими в стране супермаркетами увеличится, а цены снизятся.
”Конкуренция на рынке розничной торговли довольно серьезная, а с приходом Lidl она еще больше вырастет. Департамент конкуренции рад появлению каждого новичка на рынке, а появление здесь Lidl, с учетом его концепции, будет означать более низкие цены”, — цитирует слова Катрин Таса rus.err.ee со ссылкой на ее интервью Vikerraadio.
В Литве Lidl открыл уже больше 40 магазинов. Там также присутствует сеть супермаркетов Rimi. Пресс-секретарь Rimi Eesti Food AS Катрин Батс говорит, что они научились многому на этом опыте Литвы.
”В Литве больше всех пострадала торговая сеть, чья целевая аудитория — покупатели, ищущие наиболее низкие цены. Конечно, все остальные сети также в той или иной степени затронуло появление нового конкурента, — рассказывает Катрин Батс. — По нашим наблюдениям, приход Lidl сказывался на литовском рынке только некоторое время. Покупатель ушел, но в итоге все равно вернулся в свой привычный ”домашний” магазин”.
В Эстонии Rimi также готовится к появлению нового конкурента и прежде всего намерена улучшать свои сильные стороны.
”Rimi предлагает самые свежие и качественные овощи и фрукты, и только наши клиенты получают подходящие именно им персональные предложения. Сеть Rimi хорошо известна как предприятие, которому важно не только получение прибыли, но и способы, которыми оно достигается. Весной мы запустим интернет-магазин, — делится планами Катрин Батс. — Я верю, что клиенты ценят наши сильные стороны и не забудут дорогу к нам вне зависимости от появления любого конкурента”.
Ставка на отечественное
Специалист по связям с общественностью Coop Мартин Мийдо, которого цитирует Delfi, признает, что незамеченным приход конкурента не останется. Особенно он скажется на тех районах, где будут построены магазины Lidl, и тех магазинах, которые расположены неподалеку.
”Прежняя стратегия Lidl при приходе в другие страны заключалась в том, чтобы сначала сбить цены, а потом постепенно поднять. С большой долей вероятности в Эстонии они будут придерживаться той же тактики. Благодаря своим размерам Lidl имеет возможность производить дешевую продукцию собственной марки, однако ей придется считаться с логистическими расходами, продиктованными расположением Эстонии”, — отмечает Мартин Мийдо.
Мийдо добавляет, что жители Эстонии предпочитают товары местного производства, чего Lidl в достаточном количестве предложить не сможет.
”Если браться предсказывать, исходя из опыта других стран, то Lidl попытается, придя на наш рынок, сделать акцент на эстонском происхождении продукции, задействовав для этого кого-нибудь из местных публичных людей и внедрив в продажу некоторые известные бренды эстонских производителей. Однако по содержанию это будет магазин с собственной продукцией, который подражает другим известным брендам. Тем не менее, мы приветствуем приход фигуры международного уровня на эстонский рынок. Это, безусловно, еще больше увеличит и усилит конкуренцию в сфере торговли продуктами питания”, — заявляет представитель сети магазинов Coop.
В Selver также приветствуют появление на рынке нового участника, которое может означать более широкий выбор для потребителя и рост конкуренции.
”И без того узкий эстонский рынок станет еще более узким для действующих здесь предпринимателей. У Lidl пространство для выхода на эстонский рынок есть. Вопрос в том, кто из ныне присутствующих на нем потеряет больше всего клиентов и приведет ли приход Lidl к консолидации. Возможно, да”, — комментирует ситуацию менеджер по коммуникациям сети магазинов Selver Риво Вески.
Проведенное Эстонским институтом конъюнктуры в сентябре 2019 года исследование ассортимента и цен, добавляет Вески, показало, что Selver в ассортименте своих магазинов предлагает наибольшую долю отечественных продуктов среди сетевых супермаркетов Эстонии — 63%. Следом идет Coop — 56%, и Rimi с Maxima — по 52%.
”Наша цель — оставаться для потребителя выбором номер один, местом, где они смогут найти самый широкий ассортимент отечественных продуктов, — заявляет Риво Вески. — Конкуренция на базе цен возможна только в том случае, если Selver начнет концентрироваться на объемах импорта, но у нас, конечно, такого намерения нет. Selver не пойдет с ценовой войной. Мы концентрируемся на хорошем обслуживании клиентов, поддержании статуса лидера рынка у e-Selver, модернизации существующих магазинов сети, а также открытии новых”.
Потребители выиграют
Директор по ассортименту и член правления Prisma Peremarket AS Каимо Нийтару отмечает, что их цель — ежедневно предлагать своим клиентам самый выгодный уровень цен независимо от количества конкурентов.
”Для этого мы гарантируем неизменно выгодные цены на основные товары для семей, предлагаем самый широкий ассортимент товаров в Эстонии, насчитывающий почти 70 000 наименований, обеспечиваем простые и удобные покупки в просторных и круглосуточно работающих гипермаркетах, а также имеем самую выгодную программу лояльности на рынке, — заявляет Каимо Нийтару. — О выходе Lidl на рынок было давно известно, и мы с интересом ожидаем, что произойдет на рынке розничной торговли в этом году. Считаем, что Lidl хочет предложить тот же уровень цен, что и Prisma. Мы надеемся, что больше всего от появления нового конкурента выиграют эстонские потребители”.
Политика сети Maxima также состоит в том, чтобы предлагать покупателям товары по наиболее низким ценам.
”Если посмотреть, сколько квадратных метров торговых сетей приходится на человека, то Эстония входит в пятерку лидеров в Европе. Когда магазины сами расширяются, и на рынок приходят новые участники, значит, на рынке розничной торговли есть потенциал. Это, однако, создает конкуренцию. Вне зависимости от страны. Поэтому все участники рынка должны приложить усилия, чтобы тем, кто выиграет в конце дня, был потребитель, — говорит директор по продажам и маркетингу Maxima Eesti Янне Лайк. — Обновление формата и реновация существующих магазинов Maxima основаны на потребностях клиента, и в своей деятельности мы руководствуемся именно ими”.
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