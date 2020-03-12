Что изменится с приходом в Эстонию немецкой сети супермаркетов Lidl?

”Конкуренция на рынке розничной торговли довольно серьезная, а с приходом Lidl она еще больше вырастет. Департамент конкуренции рад появлению каждого новичка на рынке, а появление здесь Lidl, с учетом его концепции, будет означать более низкие цены”, — цитирует слова Катрин Таса rus.err.ee со ссылкой на ее интервью Vikerraadio.

В Литве Lidl открыл уже больше 40 магазинов. Там также присутствует сеть супермаркетов Rimi. Пресс-секретарь Rimi Eesti Food AS Катрин Батс говорит, что они научились многому на этом опыте Литвы.

”В Литве больше всех пострадала торговая сеть, чья целевая аудитория — покупатели, ищущие наиболее низкие цены. Конечно, все остальные сети также в той или иной степени затронуло появление нового конкурента, — рассказывает Катрин Батс. — По нашим наблюдениям, приход Lidl сказывался на литовском рынке только некоторое время. Покупатель ушел, но в итоге все равно вернулся в свой привычный ”домашний” магазин”.

В Эстонии Rimi также готовится к появлению нового конкурента и прежде всего намерена улучшать свои сильные стороны.

”Rimi предлагает самые свежие и качественные овощи и фрукты, и только наши клиенты получают подходящие именно им персональные предложения. Сеть Rimi хорошо известна как предприятие, которому важно не только получение прибыли, но и способы, которыми оно достигается. Весной мы запустим интернет-магазин, — делится планами Катрин Батс. — Я верю, что клиенты ценят наши сильные стороны и не забудут дорогу к нам вне зависимости от появления любого конкурента”.

Ставка на отечественное

Специалист по связям с общественностью Coop Мартин Мийдо, которого цитирует Delfi, признает, что незамеченным приход конкурента не останется. Особенно он скажется на тех районах, где будут построены магазины Lidl, и тех магазинах, которые расположены неподалеку.

”Прежняя стратегия Lidl при приходе в другие страны заключалась в том, чтобы сначала сбить цены, а потом постепенно поднять. С большой долей вероятности в Эстонии они будут придерживаться той же тактики. Благодаря своим размерам Lidl имеет возможность производить дешевую продукцию собственной марки, однако ей придется считаться с логистическими расходами, продиктованными расположением Эстонии”, — отмечает Мартин Мийдо.

Мийдо добавляет, что жители Эстонии предпочитают товары местного производства, чего Lidl в достаточном количестве предложить не сможет.