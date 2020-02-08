Что делать с алководителями и как ужесточить наказания, чтобы предотвратить гибель людей на дорогах?

Сийтам-Нийр отмечает, что в ноябре 2017 года в политике наказаний появились существенные изменения касательно вождения в пьяном виде.

”Во-первых, за аварию, в которой кто-то пострадал или погиб, наказания для пьяных за рулем стали строже. Если раньше за это можно было получить максимум пять лет тюрьмы, то сейчас — уже 12. Также за повторное вождение автомобиля в состоянии опьянения предусмотрено уже обязательно шоковое тюремное заключение, — перечисляет она. — Так что полностью условным за подобные деяния отделаться уже нельзя. Если в аварии кто-то пострадал или погиб, то у водителя обязательно должны отбирать права. Отдельным преступлением теперь является ситуация, когда кто-то тяжко пострадал или погиб, а водитель после этого выпил, употребил наркотики или сбежал с места происшествия”.

Она заверяет, что рецидивы в данной сфере рассматриваются как отягчающее обстоятельство. И за вождение в состоянии опьянения предусмотрено денежное наказание или до трех лет тюрьмы, а за то же преступление, совершенное повторно, — уже до четырех лет заключения и обязательно лишение прав.

Также, по ее словам, закон дополнили так, что теперь, при согласии виновного, он должен во время периода, когда запрещено употребление алкоголя, носить электронное контролирующее устройство. И это касается не только алководителей.

”Но так как с момента вступления этих поправок в силу прошло еще мало времени, мы пока что не проводили основательного анализирования результативности данных мер, — добавляет Сийтам-Нийр. — Вкратце можем сказать, что за последние два года количество пойманных пьяными за рулем было стабильно. Количество заключенных при этом снизилось на 8%, а число тех, кого посадили в тюрьму за преступления на дороге, выросло на 13%. Так что, по сравнению с 2017 годом, новая практика наказаний все же повлияла”.

К тому же в последние годы было еще несколько важных изменений: тем, кого поймали пьяным за рулем в первый раз, назначали условное наказание, но при этом отправляли к семейному врачу или специалисту по лечению алкогольной зависимости, чтобы выяснить, какое лечение нужно и выявить для него мотивацию. Если это было необходимо, отправляли их и на лечение от алкогольной зависимости и прохождение социальной программы по безопасности на дорогах. А также — на анализ биомаркеров и под контроль электронного устройства, следящего за потреблением алкоголя.

”Это лишь малая часть”