08.02.2020, 18:35

Что делать с алководителями и как ужесточить наказания, чтобы предотвратить гибель людей на дорогах?

 (4)
Оксана Авдеева, МК-Эстония
EST
liiklusõnnetus, pähklas , saaremaal
liiklusõnnetus, pähklas , saaremaalFoto: Irina Mägi

Авария на Сааремаа, в которой погибли женщина (27), ее мать (58) и ее дочь (8 месяцев), потрясла многих. Особенно с учетом того, что у Андреса, который и стал причиной их гибели, в крови было 3,7 промилле алкоголя, и он сильно превысил скорость. В свете того, что его уже и раньше ловили за рулем в нетрезвом виде, ребром стал вопрос наказаний — почему они такие мягкие? Почему жители Эстонии продолжают ездить пьяными за рулем и убивать ни в чем не повинных людей? Как же решить эту проблему раз и навсегда? Разбиралась "МК-Эстония".

Многих шокировало то, что проблемы с законом у Андреса — с 2012 года, и его знакомые и близкие в один голос твердили, что у него явно была алкогольная зависимость. Но при этом никто ничего не делал, и суд в 2017 назначил ему за повторное пьянство за рулем и побег от полиции всего 15 суток ареста с лишением прав на полгода.

И что, Андреса это чему-то научило?

”Наказания стали суровее”

”Трагическое ДТП, произошедшее на Сааремаа, несомненно поднимает вопрос, как избежать таких несчастий, — говорит вице-канцлер отдела криминальной политики Министерства юстиции Кристель Сийтам-Нийр. — Количество ДТП с тяжкими последствиями в последнее время снизилось, но в то же время каждое такое происшествие со смертельным исходом — уже чересчур. И в таких случаях важна превентивная работа, и чтобы подобных ДТП не было бы вообще”.

Читайте также:

Она отмечает, что в данной ситуации одна из проблем — нехватка возможностей для лечения алкогольной зависимости. В Эстонии есть ресурсы для лечения лишь порядка 4000 пациентов в год с расстройствами, связанными со злоупотреблением алкоголя. А только пьяных водителей в год ловят 2700 человек!

Сийтам-Нийр отмечает, что в ноябре 2017 года в политике наказаний появились существенные изменения касательно вождения в пьяном виде.

”Во-первых, за аварию, в которой кто-то пострадал или погиб, наказания для пьяных за рулем стали строже. Если раньше за это можно было получить максимум пять лет тюрьмы, то сейчас — уже 12. Также за повторное вождение автомобиля в состоянии опьянения предусмотрено уже обязательно шоковое тюремное заключение, — перечисляет она. — Так что полностью условным за подобные деяния отделаться уже нельзя. Если в аварии кто-то пострадал или погиб, то у водителя обязательно должны отбирать права. Отдельным преступлением теперь является ситуация, когда кто-то тяжко пострадал или погиб, а водитель после этого выпил, употребил наркотики или сбежал с места происшествия”.

Она заверяет, что рецидивы в данной сфере рассматриваются как отягчающее обстоятельство. И за вождение в состоянии опьянения предусмотрено денежное наказание или до трех лет тюрьмы, а за то же преступление, совершенное повторно, — уже до четырех лет заключения и обязательно лишение прав.

Также, по ее словам, закон дополнили так, что теперь, при согласии виновного, он должен во время периода, когда запрещено употребление алкоголя, носить электронное контролирующее устройство. И это касается не только алководителей.

”Но так как с момента вступления этих поправок в силу прошло еще мало времени, мы пока что не проводили основательного анализирования результативности данных мер, — добавляет Сийтам-Нийр. — Вкратце можем сказать, что за последние два года количество пойманных пьяными за рулем было стабильно. Количество заключенных при этом снизилось на 8%, а число тех, кого посадили в тюрьму за преступления на дороге, выросло на 13%. Так что, по сравнению с 2017 годом, новая практика наказаний все же повлияла”.

К тому же в последние годы было еще несколько важных изменений: тем, кого поймали пьяным за рулем в первый раз, назначали условное наказание, но при этом отправляли к семейному врачу или специалисту по лечению алкогольной зависимости, чтобы выяснить, какое лечение нужно и выявить для него мотивацию. Если это было необходимо, отправляли их и на лечение от алкогольной зависимости и прохождение социальной программы по безопасности на дорогах. А также — на анализ биомаркеров и под контроль электронного устройства, следящего за потреблением алкоголя.

”Это лишь малая часть”

При этом консультант Confido (организации, занимающейся лечением алкогольной зависимости) Кая Хейнсалу сказала недавно в передаче Ringvaade, что на самом деле на лечение от зависимости попадает лишь малая часть задержанных на дорогах Эстонии пьяных водителей.

”Только наказание не лечит, — сказала она. — Если речь идет о нетрезвом вождении, причем неоднократном, то в свете этой чрезвычайно трагической истории у меня вопрос: ”Получил ли он в дополнение к наказанию и помощь?”

Два года Хейнсалу предлагала в центре по лечению зависимостей Confido программу лечения нетрезвых водителей, впервые пойманных за рулем, опьянение которых не было криминальным. И ее опыт показывает, что лечение нужно начинать как можно раньше.

К сожалению, добавляет она, на лечение от зависимостей приходит только часть пьяных водителей: ”Их очень мало. Их было бы гораздо больше, если бы людей направляли на лечение. Я уверена, что если мы будем только наказывать, то человек выйдет на свободу, сядет за руль и задавит кого-то еще”.

При этом директор Института развития здоровья Анника Веймер отмечает, что нужно решать проблему сообща и комплексно.

”Нужно заниматься корнями проблемы, — призывает специалист. — И если мы сосредоточимся только на злоупотреблении алкоголем и его последствиях, то проблему решить не удастся. На поверхности лишь вершина айсберга. Чем меньше каждый человек в обществе будет пить, тем меньше будет тех, кто злоупотребляет алкоголем и попадает в зависимость от него”.

Она добавляет, что за последние пять лет были созданы возможности консультирования и помощи, изменили законы и все чаще стали говорить о вреде алкоголя для здоровья.

”При этом некоторые заинтересованные стороны то и дело выступают с популистскими заявлениями типа ”Каждый сам может выбирать свой стиль жизни” и ”Государство не должно быть нянькой”, — подчеркивает она. — Но международный опыт и исследования показывают, что самый действенный метод снижения количества употребляемого алкоголя — это уменьшение доступности, как физической, так и экономической. И да, каждый из нас отвечает за свое потребление алкоголя сам, но как общество мы должны понимать, что нужно сообща уменьшать его количество и уметь терпеть некоторые неудобства из-за изменения привычек”.

И все это должно сопровождаться возможностями лечения и консультирования. При поддержке ЕС удалось на данный момент в девяти медучреждениях такую возможность создать. Попутно обучили очень многих семейных врачей и медсестер, чтобы они могли обратить внимание на то потребление алкоголя, которое уже в группе риска.

”К сожалению, есть люди, которым лечение не помогает, или оно пришло слишком поздно, — констатирует Веймер. — Медицина сейчас оплачивает лечение тех, кто сам хочет взять под контроль свою зависимость и мотивирован сотрудничать со специалистами. При этом как быть с теми, у кого уже сильная зависимость? А именно такие люди зачастую и водят в состоянии опьянения! Путь только наказаний и принудительного направления на лечение не поможет. Нужно в сотрудничестве с министерствами ввести дополнительные меры — например, разработать программу реабилитации и больше говорить об опасностях злоупотребления алкоголем”.

Поможет ли алкозамок?

”Я считаю, что Минюст должен обязать каждого водителя, который попался пьяным за рулем, установить за свой счет алкозамок, — говорит таллиннец Михаил, оставивший свой комментарий в сети Фейсбук. — Пусть думают, прежде чем пить и ехать!”

Вице-канцлер Кристель Сийтам-Нийр соглашается с применением алкозамков, которые используют, например, для водителей автобусов.

”Но пока что конкретных планов на госуровне у нас не разработано, — добавляет специалист. — По нашей оценке, это действительно могло бы быть хорошей мерой, и мы поддерживаем такую идею. Также в законе предусмотрено, что можно использовать и электронные приборы, которые будут контролировать, сдерживает ли человек данное суду обещание не употреблять алкоголя в испытательный период. Тюремная служба занимается поиском подходящих устройств, техника уже протестирована, и поставщик сейчас исправляет недочеты”.

Она считает, что так как сейчас активно конфискуют у пьяных автомобили, то нужно проанализировать, как можно это было бы делать в ситуациях, когда в деле о проступке, где нельзя назначить арест, забирать машину еще до назначения наказания, то есть сразу же, как водитель попался. И даже в случаях, когда машина ему не принадлежит.

Хватит нянчиться!

Cпециалист по дорожному движению Департамента шоссейных дорог Виллу Ване отмечает: ”Превышение скорости, состояние опьянения и неиспользование средств безопасности — факторы, которые становятся причиной ДТП со смертельным исходом”.

Глава МВД Март Хельме на прошлой неделе предложил принимать более жесткие меры и направил свои идеи в Минюст, который сейчас их анализирует.

А премьер-министр Юри Ратас поручил членам кабинета представить предложения по ужесточению наказаний пьяным водителям и другим злостным нарушителям правил дорожного движения.

Однако простые люди, опрошенные газетой в Фейсбуке, считают, что закон нужно сделать гораздо более суровым, чтобы садиться пьяным за руль вообще неповадно было.

”Я считаю, что таких надо в тюрьму и в дальнейшем лишить пожизненно прав, — говорит Наталья. — Ну а что? Это потенциальные убийцы. Не хочешь соблюдать закон — езди на такси или автобусах”.

”То, что полиция забирает автомобили, не сильно помогает, — отмечает Анатолий. — Купил за 300 евро развалюху и ездишь дальше. Надо что-то другое, более кардинальное”.

”За воровство в восточных странах отрубают руки, — говорит Марина. — Почему у нас убийцам женщин и детей дают условное? Почему политики не ужесточают закон? Да потому что они сами не прочь поездить подшофе! Надо сажать убийц в тюрьму. Хватит с ними нянчиться, они не изменятся!”

"МК Эстония"
Читайте также: