Что делать, если ваш питомец потерялся или вы нашли чье-то домашнее животное

В Эстонии практически не осталось бездомных животных, поэтому каждый пробегающий по улице кот, а особенно собака, привлекают внимание прохожих. В интернете множество объявлений с фотографиями четвероногих. ”Чей потеряшка? Неделю точно бродит по улице Юмера в Таллинне. Боится, но любопытный”, — подписала под фотографией кота под автомобилем Марина. ”Нашли кота на перекрестке улиц Сыле и Ауна. Был голодный. Совсем ручной. Дается на руки и ласкается. Отвезли в приют на Пальяссааре”, — написал о найденном рыжем коте Сергей. ”Может кто-то узнает собаку, бегает в районе Пыхья. Видно, что потерялась, ищет хозяев”, — полагает Наталья из Нарвы. Собаку, кстати, в итоге доставили домой, хотя одну ночь она провела у чужих людей.

И у объявления, вывешенного на остановке в Ласнамяэ, тоже счастливый финал. Но сколько стресса пережили хозяева и кот, пока не встретились снова! ”В ночь с 6.09 на 7.09 пропал котик по имени Декс. Очень ласковый, но может быть в стрессе. Окрас преимущественно белый, с серыми полосатыми пятнами. В синем ошейнике. Пожалуйста, сообщите сразу, если увидите или обладаете какой информацией, по этому телефону” — гласила листовка.

Животные — это имущество

Все эти объявления объединяет одно — люди ищут. Кто-то ищет своего питомца, а кто-то ищет хозяев того животного, которое, по их мнению, потерялось. Но как искать правильно? Стоит ли первым делом идти в интернет или лучше развешивать объявления на улице? Может быть, лучше сразу обратиться в приют? Или вообще можно забрать животное себе?

Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан объясняет, что домашние животные являются имуществом. Если хозяин подозревает, что его животное могли украсть или найти и оставить себе, следует подать заявление в ближайшее отделение полиции.

”Если человек нашел животное, не сообщил об этом в приют, полицию, защитникам животных и т. п. , то есть оставил животное себе и не предпринял никаких действий, чтобы установить хозяев питомца и вернуть его, то, при наличии заявления от владельца и в зависимости от обстоятельств происшествия, полиция может начать делопроизводство о присвоении”, — предупреждает Виктория Корпан.