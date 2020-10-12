12.10.2020, 08:55

Что делать, если ваш питомец потерялся или вы нашли чье-то домашнее животное


Ирина Петрова
EST
Õle tänava päästetud koerad hoiupaigas
Foto on illlustreerivFoto: Eero Vabamägi

Судя по тому, сколько объявлений о пропаже домашних животных появляется в различных группах в социальных сетях, проблема эта актуальная. Да и обычные объявления на домах тоже еще периодически встречаются. Какие меры в поиске наиболее эффективны, помогает ли чип найти хозяина животного и можно ли оставить найденного питомца себе — узнала ”МК-Эстония”.

В Эстонии практически не осталось бездомных животных, поэтому каждый пробегающий по улице кот, а особенно собака, привлекают внимание прохожих. В интернете множество объявлений с фотографиями четвероногих. ”Чей потеряшка? Неделю точно бродит по улице Юмера в Таллинне. Боится, но любопытный”, — подписала под фотографией кота под автомобилем Марина. ”Нашли кота на перекрестке улиц Сыле и Ауна. Был голодный. Совсем ручной. Дается на руки и ласкается. Отвезли в приют на Пальяссааре”, — написал о найденном рыжем коте Сергей. ”Может кто-то узнает собаку, бегает в районе Пыхья. Видно, что потерялась, ищет хозяев”, — полагает Наталья из Нарвы. Собаку, кстати, в итоге доставили домой, хотя одну ночь она провела у чужих людей.

И у объявления, вывешенного на остановке в Ласнамяэ, тоже счастливый финал. Но сколько стресса пережили хозяева и кот, пока не встретились снова! ”В ночь с 6.09 на 7.09 пропал котик по имени Декс. Очень ласковый, но может быть в стрессе. Окрас преимущественно белый, с серыми полосатыми пятнами. В синем ошейнике. Пожалуйста, сообщите сразу, если увидите или обладаете какой информацией, по этому телефону” — гласила листовка.

Животные — это имущество

Все эти объявления объединяет одно — люди ищут. Кто-то ищет своего питомца, а кто-то ищет хозяев того животного, которое, по их мнению, потерялось. Но как искать правильно? Стоит ли первым делом идти в интернет или лучше развешивать объявления на улице? Может быть, лучше сразу обратиться в приют? Или вообще можно забрать животное себе?
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Виктория Корпан объясняет, что домашние животные являются имуществом. Если хозяин подозревает, что его животное могли украсть или найти и оставить себе, следует подать заявление в ближайшее отделение полиции.

”Если человек нашел животное, не сообщил об этом в приют, полицию, защитникам животных и т. п. , то есть оставил животное себе и не предпринял никаких действий, чтобы установить хозяев питомца и вернуть его, то, при наличии заявления от владельца и в зависимости от обстоятельств происшествия, полиция может начать делопроизводство о присвоении”, — предупреждает Виктория Корпан.

И в полиции, и в МуПо советуют прежде всего обращаться в приют по месту нахождения животного. У Таллинна сейчас заключен договор с Varjupaikade MTÜ. В их приют на Пальяссааре отвозят всех найденных животных.

Руководитель Varjupaikade MTÜ Трийну Прикс говорит, что люди обращаются к ним часто. В год поступает более 32 000 телефонных звонков. В среднем к ним в приюты, а их в Эстонии шесть штук, попадает 4000 животных в год. Это приюты в Таллинне, Пярну, Ляэнемаа, Вильянди, Вирумаа, Виру. Из попадающих в приюты животных 20% — это собаки и 80% — кошки. Также бывают разные мелкие зверьки. К прежним хозяевам из приюта возвращается около 60% собак и только 7% кошек.

Кошек не ищут

Тут можно проследить четкую взаимосвязь между наличием чипа и возможностью найти владельца животного. Трийну Прикс констатирует, что только 9% животных, которые попадают к ним приюты, оказываются чипированы. И разница опять не на стороне кошек. С чипом среди этого небольшого количество животных приблизительно 70% собак и всего 30% кошек.

”Большая часть чипированных животных выловлена ​​в Таллинне. Например, в 2019 году в наши приюты поступило 355 чипированных животных, из них 251 в Таллинне, — приводит цифры руководитель Varjupaikade MTÜ. — Собаки просто убегают от хозяев и поэтому попадают приют. Как видите, 60% собак возвращается домой. Они были случайно потеряны. Фактически для этого и созданы приюты. Уличных собак у нас в Эстонии сейчас нет, у каждой где-то есть хозяин. К сожалению, с кошками все обстоит иначе. В приют поступает много заявлений на отлов одичавших кошек и котят. Половина кошек в приюте — это котята”.

Прикс отмечает, что по какой-то причине люди не ищут своих потерявшихся котов.

”Считается, что если кошка пропала, значит, попала под машину или лиса ее схватила, — приводит примеры Трийну Прикс. — На самом деле, они чаще всего находятся в приюте, но, поскольку кошки не чипированы, мы также не можем связаться с их владельцами”.

Наличие чипа существенно упрощает поиски хозяина, если животное нашел кто-то другой. Одна из историй, начавшаяся с объявления в социальной сети, это доказывает. В машину к молодому человеку запрыгнула чужая собака. Так как поиски хозяина ничем не увенчались, никого поблизости не было, он отвез собаку в ветеринарную клинику. Там просканировали микрочип и установили имя владельца. Таким образом, питомца удалось вернуть домой.

Чипировать должны всех

Кстати, еще в 2015 году в Таллинне ввели обязательное чипирование для котов. Для собак чипирование стало обязательным еще раньше. Говорилось даже, что за отсутствие микрочипа могут оштрафовать: вот придет хозяин в приют за своим найденным котом, а ему пропишут нарушение правил содержания животного.

По факту такой пункт хоть и пре-дусмотрен, но на практике невыполним, поэтому штрафы за это МуПо не выписывает. Чтобы оштрафовать за нарушение правил содержания кошек и собак, животное должно нанести вред чьему-то имуществу или здоровью по причине несоблюдения этого правила. И если из-за отсутствия поводка на прогулке, а это тоже является нарушением, собака может кого-то укусить, то отсутствие чипа априори не может служить причиной подобных негативных последствий.
Однако нечипированные животные в столице все равно не остаются без внимания. Муниципальная полиция периодически проводит рейды. Например, в ходе последней проверки в Пыхья-Таллинне выяснилось, что почти все собаки района вне зависимости от их возраста чипированы. С остальными владельцами были проведены разъяснительные беседы.

В 2018 году говорилось о том, что Ветеринарно-пищевой департамент поставил себе цель обеспечить чипирование и внесение в единый регистр всех собак, кошек и хорьков Эстонии с 2021 году. 2020 год подходит к концу, но делается ли что-то в этом направлении?

По словам специалиста по коммуникации Ветеринарно-пищевого департамента Элен Курвитс, идея сделать чипирование домашних животных обязательным по всей стране остается актуальной, и план действий по ее реализации находится на этапе обсуждения и планирования. В настоящее время к существующим регистрам присоединились 52 местных самоуправления.

Если вы нашли на улице животное:

Позвоните в ближайший приют, потому что у них может уже быть информация о хозяине животного. Если это возможно, то оставьте животное на время у себя.

Позвоните в ближайший приют и попросите приехать за животным. Если вы не знаете, с каким приютом у вашего города или волости заключен договор, обратитесь в местное самоуправление. Во внерабочее время телефоны приютов находятся на голосовой почте (за исключением Таллинна). Обязательно оставьте там сообщение со своими данными и данными животного.

Если вы нашли раненое или представляющее опасность животное во внерабочее время приюта, то в добавок к голосовому сообщению в приют свяжитесь с полицией.

Принесите самостоятельно животное в ближайший приют (обязательно предварительно позвоните и договоритесь об этом). Там проверят, есть ли у животного микрочип, сфотографируют, возьмут на учет.
Если вы оставили животное у себя на время, пока идут поиски его хозяина, дайте объявление в разных группах и на разных порталах в интернете, в местных газетах, на радио, распространите объявление по местности, где животное было найдено. К объявлению приложите фотографии, описание животного и свои контактные данные.
Если хозяин животного нашелся, обязательно сразу сообщите об этом в приют.

Возврат животного происходит через приют, и перед тем, как вернуть животное, хозяину необходимо заполнить подтверждение. Таким образом, с хозяином животного можно будет быстрее связаться, если оно вновь сбежит.

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