ЧП закончилось, но страх остался. Что делать с заранее оплаченными услугами, если вы боитесь ими пользоваться?

Например, сеть спортклубов MyFitness продлевает действие срочных договоров на время, пока клубы были закрыты, то есть на два месяца, а срок действия ваучеров на дополнительные услуги и подарочных карт продлен до конца года.
С середины июня открываются детские лагеря. Будет действовать ограничение на количество ребят в отряде и другие особые правила, но кто-то все равно может побояться отправить своего ребенка отдохнуть. Директор детского лагеря Vihasoo Ирина Дьяченко говорит, что, поскольку режим чрезвычайного положения закончился, действуют обычные правила по отмене бронирования.
”При бронировании заключается договор, в котором прописаны все условия. Так не только у нас, но и в других лагерях. Мы возвращаем 100% в случае, если лагерь не состоится. Если же человек отказывается сам, мы возвращаем 80% оплаты, удерживая часть суммы в зачет определенных административных издержек, — объясняет Ирина Дьяченко. — Уже в ноябре в нашем лагере были выкуплены почти все путевки. Сейчас есть небольшой процент людей, которые хотят вернуть деньги, но их не так много”.
Радиоведущий Борис Горский говорит, что они с Алексеем Исаченко не берут предоплату за проведение мероприятий в принципе, поэтому вопрос с возвратом денег не стоит. В то же время он добавляет, что, по закону, если мероприятие не состоится, предоплату вернуть надо в любом случае. Так что даже если бы кто-то из их клиентов заплатил, а потом отказался, деньги обратно получил бы без проблем.
”До 15 июня, в принципе, нельзя проводить никакие мероприятия, так что все, что было запланировано, отменилось, и все предоплаты возвращены, — рассказывает актер и радиоведущий Илья Нартов, который также проводит мероприятия. — Уже в июле можно будет собираться до 500 человек в помещении, а на свежем воздухе до 1000, так что все запланированные у меня на июль-август мероприятия состоятся. Но даже если клиенты решат отказаться от мероприятия, я возвращаю предоплату. Если они захотят перенести его на следующий год, перенесем. Я понимаю, что люди отказываются не просто так, и мне легче отдать все предоплаты и чувствовать себя спокойно. Но я очень надеюсь, что ситуация с коронавирусом улучшится, и уже к июлю уйдет и этот страх”.
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