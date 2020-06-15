ЧП закончилось, но страх остался. Что делать с заранее оплаченными услугами, если вы боитесь ими пользоваться?

Вместе со снятием режима ЧП открылись и спортзалы с бассейнами, их посещение сейчас официально разрешено. В то же время власти Таллинна призывают всех по возможности отказаться от их посещения. То есть фактически спортклубы открыты, но ходить туда не советуют.

В середине мая стало можно путешествовать в Латвию и Литву, вот и международная компания автобусных перевозок Lux Express возобновила пассажирские перевозки на линиях Таллинн-Рига, Рига-Вильнюс и Таллинн-Вильнюс. Казалось бы, все безопасно, но власти Латвии и Литвы требуют, чтобы пассажиры в общественном транспорте прикрывали нос и рот маской, шарфом или платком.

Людям, которые неукоснительно соблюдали режим самоизоляции, не так-то просто выйти из зоны комфорта и начать снова жить обычной жизнью, в которой присутствуют другие люди — возможно, здоровые, а возможно, что и нет. Поэтому многие сейчас предпочтут остаться дома, чем воспользоваться услугой, которую приобрели до пандемии. Но можно ли вернуть деньги, если официально никаких препятствий для использования услуги нет?

Договор дороже денег

”Если потребитель хочет досрочно расторгнуть договор, важно знать, какой был заключен договор и на каких условиях. Например, в условиях может быть прописано право на выплату неустойки, — комментирует эксперт по коммуникации Департамента защиты потребителя и технического надзора Анне-Май Хелемяэ. — В общем случае, если услуга предоставляется и потребитель может ею воспользоваться, у него нет оснований требовать вернуть деньги. И все же можно остановиться на некоторых примерах более подробно”.

Спортивные клубы используют членские карты различной продолжительности. Если потребитель приобрел карту с ограниченным сроком действия на месяц или на более длительный период, он заключил с клубом договор на определенный срок. Такой договор, поясняет представитель департамента, не может быть расторгнут в обычном порядке, так как заканчивается с истечением времени. В случае срочных договоров ведомство рекомендует связаться с поставщиком услуг и узнать о различных вариантах разрешения ситуации. Это может быть приостановка действия договора, подарочная карта, снижение цены и т. п.

В спортклубе, отмечает Анне-Май Хелемяэ, можно тренироваться и по бессрочному договору, оплачивая ежемесячно членский взнос. В этом случае между спортклубом и клиентом заключен договор на неопределенный срок. Он может быть расторгнут в обычном порядке, но об этом надо уведомить заранее. За сколько дней — должно быть указано в договоре.