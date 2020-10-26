Читательница спрашивает: мой сын работает на вредных условиях. Как ему выйти на льготную пенсию?

"Я ваш подписчик и хочу задать вопрос. Мой сын идет на льготную пенсию, у него 10 лет стажа. Хочется узнать, сколько лет надо отработать, чтобы получить льготную пенсию, как стаж начисляется. Может быть, можно осветить этот вопрос в ”МК-Эстонии”?

Сын работает во вредных условиях на заводе в Силламяэ. В октябре у него заканчиваются 10 лет. Про пенсии вы много пишете, а вот про тех, кто работает во вредных условиях, почему-то нет".

От редакции:

Назначение и выплата пенсии по старости на льготных основаниях регулируется Законом о пенсиях по старости на льготных основаниях и постановлением Правительства Республики, принятым 16.07.1992 г. за № 206, ”Об утверждении перечня производственных областей, работ, профессий и должностных мест, дающих право на получение пенсии по старости на льготных основаниях”.

Выйти на пенсию по старости на льготных основаниях можно за 10 и за 5 лет до достижения пенсионного возраста. Но должен быть выполнен ряд условий.

Чтобы выйти на пенсию за 10 лет до достижения возраста пенсии по старости, человек должен соответствовать следующим критериям:

- он выполнял работу, которая наносит особый вред здоровью, или работал в особенно тяжелых условиях труда, перечисленных в законе;

- он наработал пенсионный стаж 20 лет, из которых не менее 10 был проведено на наносящей вред здоровью работе;

- он работал на вредной работе на полной ставке.

Чтобы выйти на пенсию за 5 лет до достижения возраста пенсии по старости, должны быть выполнены все следующие условия:

- человек выполнял работу, которая наносит особый вред здоровью, или работал в особенно тяжелых условиях труда, перечисленных в законе;

- у человека есть не менее 25 лет пенсионного стажа, из них он проработал на вредной работе не менее 12,5 года;

- человек работал на вредной работе на полной ставке.

Если данные об условиях труда не отражены в трудовой книжке, для получения пенсии по старости на льготных основаниях необходимо представить дополнительные документы. Условия труда на работах, наносящих вред здоровью, можно подтвердить с помощью справки от работодателя, должностной инструкции, архивной справки и т. д.