Читательница спрашивает: мой сын работает на вредных условиях. Как ему выйти на льготную пенсию?(29)
Читательница "МК-Эстонии" Нина Корикова спрашивает, каким образом происходит выход на льготную пенсию:
Читательница "МК-Эстонии" Нина Корикова спрашивает, каким образом происходит выход на льготную пенсию:
"Я ваш подписчик и хочу задать вопрос. Мой сын идет на льготную пенсию, у него 10 лет стажа. Хочется узнать, сколько лет надо отработать, чтобы получить льготную пенсию, как стаж начисляется. Может быть, можно осветить этот вопрос в ”МК-Эстонии”?
Сын работает во вредных условиях на заводе в Силламяэ. В октябре у него заканчиваются 10 лет. Про пенсии вы много пишете, а вот про тех, кто работает во вредных условиях, почему-то нет".
От редакции:
Назначение и выплата пенсии по старости на льготных основаниях регулируется Законом о пенсиях по старости на льготных основаниях и постановлением Правительства Республики, принятым 16.07.1992 г. за № 206, ”Об утверждении перечня производственных областей, работ, профессий и должностных мест, дающих право на получение пенсии по старости на льготных основаниях”.
Выйти на пенсию по старости на льготных основаниях можно за 10 и за 5 лет до достижения пенсионного возраста. Но должен быть выполнен ряд условий.
Чтобы выйти на пенсию за 10 лет до достижения возраста пенсии по старости, человек должен соответствовать следующим критериям:
- он выполнял работу, которая наносит особый вред здоровью, или работал в особенно тяжелых условиях труда, перечисленных в законе;
- он наработал пенсионный стаж 20 лет, из которых не менее 10 был проведено на наносящей вред здоровью работе;
- он работал на вредной работе на полной ставке.
Чтобы выйти на пенсию за 5 лет до достижения возраста пенсии по старости, должны быть выполнены все следующие условия:
- человек выполнял работу, которая наносит особый вред здоровью, или работал в особенно тяжелых условиях труда, перечисленных в законе;
- у человека есть не менее 25 лет пенсионного стажа, из них он проработал на вредной работе не менее 12,5 года;
- человек работал на вредной работе на полной ставке.
Если данные об условиях труда не отражены в трудовой книжке, для получения пенсии по старости на льготных основаниях необходимо представить дополнительные документы. Условия труда на работах, наносящих вред здоровью, можно подтвердить с помощью справки от работодателя, должностной инструкции, архивной справки и т. д.
В стаж, дающий право на получение пенсии по старости на льготных основаниях, не засчитывается время работы на вредных работах или в особенно тяжких условиях труда с неполным рабочим временем.
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