Читательница: кому можно бесплатно предложить книги?

От редакции:

Книги берут некоторые больницы, но далеко не все. Некоторые лечебные учреждения отказываются от таких даров по той причине, что сложно проконтролировать их на предмет инфекций. Другие клиники не берут ничего, так как пациенты мало времени проводят в стенах больницы и не успевают ничего прочитать. Но есть больницы, где книги, особенно детские, с радостью принимают. Лучше обратиться в конкретную больницу и спросить, есть ли там в данный момент потребность в литературе.

Справочники, которые могут пригодиться в учебе, и детские книги в хорошем состоянии можно предложить детскому дому. Лучше отправить на электронную почту конкретного детского дома письмо, где указаны книги, которые вы хотели бы пожертвовать. В детских домах принимают печатные издания в ограниченном количестве, но как эстонские, так и русские.

Некоторые книги, если они православного содержания, можно пожертвовать в церковь. Для этого нужно обратиться к старосте прихода. Дело в том, что литературу на православную тематику нельзя выбрасывать. Что-то приносимое в церковь раздается прихожанам, что-то — сжигается.

Чистые книги, в которых имеются все страницы, также можно предложить библиотеке. В первую очередь там заинтересованы получить недостающие экземпляры эстонских типографий, видеосъемки и звуковые записи, редкие книги и зарубежную литературу по гуманитарным и социальным направлениям, а также книги, на которых у читателей большой спрос, но которых не хватает.

В Таллиннской Центральной библиотеке советуют относить ненужные книги в так называемую сберегательную библиотеку (hoiuraamatukogu) на Суур-Сыямяэ, 44-а. Ведь задачей этого центра является брать книги из разных библиотек, учреждений и просто у людей и распределять их по библиотекам по всей Эстонии. Там принимают художественную литературу, детскую, научную, а также справочники и словари.

В филиалах Центральной библиотеки есть специальная полка обмена книгами. Туда каждый может принести небольшое количество книг и оттуда же может взять себе что-нибудь интересное.