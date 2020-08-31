Читатель: за автохлам нужно штрафовать

"И в нашем дворе, и в соседнем парковочные места занимала старая рухлядь, которая уже вся прогнила, проржавела, но при этом никто ничего не мог с ней сделать. Да ни-кому и не надо это. Я сколько раз просил нашего председателя этим заняться – все только одни отговорки, что это не в его компетенции, что он не может никак повлиять. А то, что машины некуда ставить, потому что нормальные места, на которые жильцы имеют право, заняты автохламом, это проблема самих автомобилистов.

Честно говоря, я бы тех, кто был последними хозяевами этих развалюх, еще и штрафы обязал бы выплатить. Почему бывший хозяин, который не удосужился отвезти автомобиль на свалку, занимал бесплатно парковочное место без надобности, потом доставил хлопоты управе района и МуПо, не должен нести за это ответственность? Почему остальные должны страдать, если кто-то свой автохлам решил оставить во дворе и не заниматься им? Я считаю, что это несправедливо по отношению к нормальным автомобилистам, которые платят налоги.

Вообще, хорошо бы установить какой-то предельный срок, сколько автомобиль может стоять на одном и том же месте. Ну хотя бы полгода-год пусть будет. Если дольше – все, штраф-стоянка. У нас стоял один такой под домом. Я пару раз даже видел, как хозяин к нему спускался, делал там что-то и возвращался домой. При этом за два года автомобиль никуда не выезжал, только занимал место! Я уж не знаю, был его хозяин лишен прав на это время или еще что, но по какому праву он себе организовал бесплатную круглосуточную парковку на два года под окном, а мы каждый вечер должны искать себе свободное место недалеко от дома?"