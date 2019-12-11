Читатель возмущен: то, что сейчас происходит в Эстонии, порочит нормальных украинцев и страну

Приезжают ведь не лучшие представители нации, а те, кто не умеет устроиться дома. Думают, что, если там они не могут ничего, то тут вдруг смогут.

В итоге чуть ли не каждый день появляются новости о том, что украинцы то, украинцы се, и отнюдь не в положительном контексте. Как будто банда уголовников приехала, один хлеще другого. Из этого складывается общее впечатление о стране, эстонцы уже считают, что украинцы — это шантрапа. Но это не так! Просто сюда приезжает позор нации.

Если усложнить условия въезда, к нам будут приезжать не те, кто ищет халявы, легкого заработка с минимальными трудовыми усилиями, а нормальные, воспитанные, квалифицированные люди. Просто неприятно на это сейчас смотреть и даже немного обидно — у меня украинская родня, и это вполне приличные люди. Не хочется, чтобы вот такие приезжие их позорили.