Читатель: может, правительству стоит задуматься не о повышении цен на спиртное, а о том, как обеспечить хорошую жизнь народу?

"На днях я прочитал заметку о том, что в Эстонии увеличилось количество смертей от болезней, связанных с алкоголем. И что вообще в прошлом году, кажется, жители Эстонии выпили спиртного больше, чем годом ранее. В связи с этим стали слышны призывы поднять акцизы на алкоголь, мол, все дело в ценах, люди теперь могут себе на среднюю зарплату позволить больше выпивки, чем раньше.

Интересно, а не задумывались ли наши чиновники в причинах, по которым люди употребляют алкоголь? Почему все, на что они способны, это считать низкие цены источником всех бед? Вы видели цены на алкоголь во Франции? А зарплаты во Франции? Там можно на среднюю зарплату купить гораздо больше бутылок вина, чем в Эстонии. Так, может, проблема не в ценах?

Злоупотребляют алкоголем в основном люди с неблагополучным образом жизни. Плохие условия жилья, нехватка денег, плохая работа, за которую они не держатся, или и вовсе подработка от случая к случаю. Не от хорошей жизни люди пьют. Да, конечно, это не повод, но у людей с высоким уровнем достатка такой проблемы нет, хотя уж они могут себе позволить гораздо больше бутылок алкоголя.

Может быть, нашему правительству стоит задуматься не о повышении цен на спиртное, а о том, как обеспечить хорошую жизнь народу, всем и каждому? Чтобы у людей был нормальный доход, чтобы можно было позволить себе отдельное жилье приобрети на этот доход. Или чтобы очередь на муниципальное жилье хотя бы не была растянута в несколько лет. Чтобы не было деления по национальному признаку, чтобы у всех были равные права и возможности. Мне кажется, надо смотреть в корень проблемы, а не пытаться создавать видимость деятельности, внося абсолютно абсурдные предложения".