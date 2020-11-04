Читатель: лучше, чтобы люди сами платили за себя налоги!

"У вас была статья про мужчину, который не знал, что работодатель не платит за него налоги. В итоге этот мужчина лишился стажа. И знаете, что? Это не первый такой случай в Эстонии. Один мой хороший знакомый попал в точно такую же ситуацию несколько лет назад.

Он устроился на работу, зарплату платили всегда наличными, но это его не смущало. У вас ведь там тоже было написано, что зарплата наличными — не преступление, необязательно переводить все на счет. Потом на работе начались проблемы, зарплату стали задерживать, и знакомый уволился. А потом он узнал, что все это время работодатель не платил за него никаких налогов, то есть эта зарплата наличными была фактически в конверте.

Несмотря на то, что мой знакомый пытался отстоять свои права, как у вас там написано, ходил по департаментам, ему этот стаж так и не вернули. Нет заплаченных налогов — нет стажа. Разговор короткий. Теперь человеку придется работать еще после пенсии, чтобы хоть побольше заработать на нее, иметь побольше стаж.

Я думаю, что это не первые и не последние случаи, и будут еще такие же сюрпризы, когда люди будут обнаруживать пропавшие годы работы, неуплаченный за них налог. Я думаю, единственным выходом из этой ситуации было бы сделать так, чтобы все налоги за себя платил только работник. Вот тебе зарплата, а ты сам с нее все налоги плати. Тогда работники не оказывались бы в таком положении, когда зависят от работодателей, которые могут оказаться нечестными".