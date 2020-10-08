08.10.2020, 12:23

Читайте, какие льготы могут получить таллиннские пенсионеры по единой проездной карте


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Foto: Ilmar Saabas

Жители Таллинна, пользующиеся общественным транспортом, как правило, имеют при себе так называемую ”зеленую” карту. Но кроме возможности ездить на городском транспорте и получать скидки на проезд таллиннские пенсионеры при наличии этой карты имеют еще ряд льгот, пишет "МК-Эстония".

Жительница Нарвы Людмила Ивановна интересуется, может ли она, приехав в Таллинн, приобрести здесь зеленую карту для проезда в общественном транспорте, а заодно пользоваться и всеми теми льготами, которые карта дает столичным пенсионерам.

Льготы только местным

К сожалению, нестоличным пенсионерам схитрить с зеленой картой не получится. Приобрести ее, конечно, может любой житель Эстонии или приезжий, чтобы оплачивать свой проезд в общественном транспорте столицы или ездить на нем бесплатно. Но вот другими сопутствующими услугами воспользоваться могут не все.

”Льготы, сопутствующие прибавке к пенсии, предоставляют фирмы, заключившие соответствующие договоры с городской управой. Эти льготы предусмотрены только для столичных пенсионеров. При первичном обращении к поставщику услуг необходимо иметь при себе удостоверяющий личность документ и персонифицированную единую карточку”, — объясняет пресс-секретарь Таллиннской мэрии Ксения Лайне.

Таким образом, если карта персонифицирована, т. е. привязана к личному коду пользователя, поставщик услуги сразу увидит, является ли конкретный человек жителем Таллинна и имеет ли право на скидку.
Зеленая, или правильнее сказать — единая, карта (Ühiskaart) дает возможность получать пенсионерам скидки в некоторых магазинах и, например, в аптеке.

Льготы, сопутствующие прибавке к пенсии, имеют право получать лица, которым по закону назначена пенсия по старости или инвалидности. Также эти льготы предусмотрены для совершеннолетних от 18 лет, которые получают пенсию по потере кормильца или народную пенсию.
Чтобы получить скидку, нужно иметь удостоверяющий личность документ и персонифицированную единую карту. Поэтому пенсионерам, приехавшим в столицу из других городов, не удастся воспользоваться этими скидками, даже если они приобретут зеленую карту. А вот таллиннские пенсионеры могут в некоторых случаях получить полагающиеся льготы, даже если будут находиться в другом городе.

Лекарства дешевле

В аптеках сети Euroapteek таллиннские пенсионеры могут получить скидку на все безрецептурные товары, кроме тех, которые уже продаются со скидкой. Эта возможность появилась еще в 2013 году. На каждую покупку в аптеке можно получить скидку 10%, но не более 5 евро в месяц. Скидку можно получить во всех аптеках сети, включая те, что находятся за пределами столицы, но только при наличии зеленой карты, которую надо предъявить при покупке.

Аналогичное предложение действует и в сети Südameapteek. Также 10-процентная скидка действует на покупки, не превышающие 50 евро в месяц. При первой покупке надо зарегистрировать свою единую карту в аптеке и связать ее с картой клиента Südameapteek. При следующих покупках достаточно будет иметь при себе только карту клиента.

Для тех, кто на колесах

Для пенсионеров за рулем могут быть интересны предложения фирм, оказывающих услуги автовладельцам. В частности, фирма BCA Autoekspert, занимающаяся ремонтом и обслуживанием автомобилей, предоставляет льготы тем столичным пенсионерам, которые зарегистрированы как владельцы или пользователи машин. При наличии зеленой карты почтенные автовладельцы могут получить 10-процентную скидку на покрасочные работы и работы по ремонту и обслуживанию кузова. Аренда автомобиля обойдется пенсионеру из Таллинна также на 10% дешевле. Стоимость парковки на Теллискиви, 57-d, снижается для пенсионеров на четыре евро в месяц (обычная цена — 36 евро), и в день на 50 центов (обычная цена — 2 евро).

Скидки для пенсионеров за рулем предлагает и магазин шин Rehvikaubamaja на Осмуссааре, 4. Скидку здесь может получить столичный пожилой владелец автомобиля или зарегистрированный в качестве ответственного пользователя. Для этой категории людей цена на шины будет ниже на 5% от обычной стоимости, замена резины обойдется на 20% дешевле, а различные автомобильные детали можно приобрести на 30% дешевле.

От ручек до компьютеров

В магазинах Büroomaailm, где продаются различные канцтовары, мебель, техника и пр., при наличии единой карты пенсионеры могут получить скидку в 5% на всю продукцию, за исключением товаров по акции, подарочных карт и услуг.

Фирма Larseg Consult OÜ, заключившая договор с горуправой Таллинна весной 2016 года, оказывает услуги на русском языке по техподдержке и обслуживанию компьютеров и программного обеспечения на дому у клиента, а также консультационные услуги в этой сфере. Вызов на дом обойдется пенсионерам в 20 евро. У фирмы есть возможность сверяться с базой данных мэрии, поэтому предъявлять зеленую карту необязательно.

Конкурс идей

До 16 сентября мэрия Таллинна проводит сбор идей ”Зеленая карта 2.0”, чтобы в будущем расширить функции единой карты не только для пенсионеров.

”Создаваемая система будет начислять владельцу единой карты за экологичное поведение ”зеленые пункты”, которые потом можно использовать для получения скидок на предлагаемые городом услуги. К примеру, пункты можно будет использовать при покупке билетов и для получения скидок на услуги городских учреждений, в том числе при оплате счетов за детский сад или кружки по интересам”, — рассказал вице-мэр Андрей Новиков.

Он добавляет, что в перспективе развития системы пункты можно было бы получать за возврат тары, а в ресторанах — за предпочтение воды из-под крана бутилированной воде.

Кроме того, пункты можно будет накапливать за преодоление дистанций пешком вместо использования автомобиля.

Анкета для высказывания своих идей находится на сайте Таллинна по адресу www.tallinn.ee/rus/rohelinepealinn.

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