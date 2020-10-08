Читайте, какие льготы могут получить таллиннские пенсионеры по единой проездной карте

Жительница Нарвы Людмила Ивановна интересуется, может ли она, приехав в Таллинн, приобрести здесь зеленую карту для проезда в общественном транспорте, а заодно пользоваться и всеми теми льготами, которые карта дает столичным пенсионерам.

Льготы только местным

К сожалению, нестоличным пенсионерам схитрить с зеленой картой не получится. Приобрести ее, конечно, может любой житель Эстонии или приезжий, чтобы оплачивать свой проезд в общественном транспорте столицы или ездить на нем бесплатно. Но вот другими сопутствующими услугами воспользоваться могут не все.

”Льготы, сопутствующие прибавке к пенсии, предоставляют фирмы, заключившие соответствующие договоры с городской управой. Эти льготы предусмотрены только для столичных пенсионеров. При первичном обращении к поставщику услуг необходимо иметь при себе удостоверяющий личность документ и персонифицированную единую карточку”, — объясняет пресс-секретарь Таллиннской мэрии Ксения Лайне.

Таким образом, если карта персонифицирована, т. е. привязана к личному коду пользователя, поставщик услуги сразу увидит, является ли конкретный человек жителем Таллинна и имеет ли право на скидку.

Зеленая, или правильнее сказать — единая, карта (Ühiskaart) дает возможность получать пенсионерам скидки в некоторых магазинах и, например, в аптеке.

Льготы, сопутствующие прибавке к пенсии, имеют право получать лица, которым по закону назначена пенсия по старости или инвалидности. Также эти льготы предусмотрены для совершеннолетних от 18 лет, которые получают пенсию по потере кормильца или народную пенсию.

Чтобы получить скидку, нужно иметь удостоверяющий личность документ и персонифицированную единую карту. Поэтому пенсионерам, приехавшим в столицу из других городов, не удастся воспользоваться этими скидками, даже если они приобретут зеленую карту. А вот таллиннские пенсионеры могут в некоторых случаях получить полагающиеся льготы, даже если будут находиться в другом городе.

Лекарства дешевле

В аптеках сети Euroapteek таллиннские пенсионеры могут получить скидку на все безрецептурные товары, кроме тех, которые уже продаются со скидкой. Эта возможность появилась еще в 2013 году. На каждую покупку в аптеке можно получить скидку 10%, но не более 5 евро в месяц. Скидку можно получить во всех аптеках сети, включая те, что находятся за пределами столицы, но только при наличии зеленой карты, которую надо предъявить при покупке.